历史性低温席卷中国 河南部分地区暖气停供

（德国之声中文网）在寒潮席卷中国大部分地区并带来暴风雪天气之后，首都北京从12月11日至今纪录的零下气温持续时间已经超过300小时，创下了1951年以来的最长纪录。
华北和东北地区从上周开始经历了历史性的低温，东北一些地区的气温甚至跌至零下40摄氏度。北京的最低气温也持续9天低于零下10度。
河南多地宣布部分单位停止供暖
与此同时，位于华中地区的河南省多地出现了供暖紧张。据中国媒体报道，受极寒天气影响，焦作市城区三家热源企业连续满负荷高位运转。其中焦作万方铝业股份有限公司供热锅炉与12月22日15时突发故障，造成部分供热区域热源供应严重不足。该公司表示正在全力抢修，预计12月26日恢复供暖。
-
寒潮来袭 中国各地飘大雪
北国雪景
在位于北京东北约200公里的清代皇家宫苑——承德避暑山庄，游人们享受着空灵雪景。不过西部和北部不少山区的旅游景区，因风雪警报而临时关闭。根据预报，12月13日，中国迎来今冬最强寒潮。中央气象台暴雪、冰冻、寒潮三预警齐发。北京可能迎来零下18度的超低温。
-
寒潮来袭 中国各地飘大雪
嬉戏的大熊猫
中国中央气象台十年来首次发布冰冻黄色预警，并呼吁各地市政部门采取措施，保护热带作物和水生植物免受冰冻损害。不过动物园里的一些居民还是很享受这场雪。图为北京动物园的大熊猫萌兰在雪后爬树嬉戏。
-
寒潮来袭 中国各地飘大雪
打雪仗还是打卡？
受降雪天气影响，12月13日，北京铁路近百趟列车临时停运，北京两大机场共有700多班航班临时取消。学校也改为线上授课。当局呼吁公司企业让员工灵活办公。图为北京著名的古建筑鼓楼前，年轻人掷雪球、拍照。
-
寒潮来袭 中国各地飘大雪
动员志愿者清除积雪
北京在经历了几十年来最暖的一个十月后，本周接连受到两股寒潮侵袭。降雪量之大，以至于市政府不得不动员志愿者，帮助73000名市政工人清除积雪。否则，这些游人就无法徜徉在公园古迹，享受美好的雪景了。
-
寒潮来袭 中国各地飘大雪
自北向南
中央气象台预计，12月14日下午至12月17日早晨，中国大部地区将自西向东、自北向南先后降温8～12℃。华北、黄淮北部等地的部分地区最低气温将接近或跌破历史同期极值。这个静享冬日的雪人，摄于北京以南450公里的河南安阳市。
-
寒潮来袭 中国各地飘大雪
白色花果山
在江苏连云港的“花果山”，积雪和冰霜是难得一见的景象。连云港所在的江苏省北部，在气候上属于亚热带季风气候，冬季一般较为温和干燥。
-
寒潮来袭 中国各地飘大雪
冰雪世界
在吉林省的长春，人们则对冰雪寒冬习以为常。冰雕雪塑，也是东北城市特有的一道风景和吸引访客的旅游项目。今年的长春“冰雪新天地”已经该市第27次举办冰雪游园活动。今年冰雪总用量73.8万立方米，建设冰雪建筑120组。
官方的公告还表示，为最大限度保障该区域群众供暖效果，全市所有党政机关、企事业单位（除医院、养老院、儿童福利院等民生单位外）将全部暂停供暖服务。在抢修期间，也有部分居民小区将受影响停止供暖。
此外，河南省内还有濮阳和平顶山也部分停止供暖，并强调党政机关和事业单位暂停供暖的原因是为了“把有限的供暖资源有限保障群众”。
北京动物园的大熊猫萌兰爬上积雪的树杈
气象监测显示上述三座河南城市周日的最低气温都在摄氏零度以下，该省还有一些其它地区的最低气温降到零下15度。
预期在周末结束之后，暖气流将会从中国北方逐渐南下，使得气温缓慢回升。中国气象部门表示，华中和华东的部分地区未来几天气温可能升高10度。
气候变化对极端天气具有压倒性影响
（路透社等）
©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
极端天气频发 中国做好应对准备了吗？
酷热难当
中国北方今年遭遇酷热。6月，北京超过35摄氏度的天气达到13.2天，这是从1961年有记录以来最多的一次。其中几天温度超过40度。山东甚至出现43度的高温。
-
极端天气频发 中国做好应对准备了吗？
干旱影响农作物
人们担忧再次出现去年的干旱，那是六十年来最严重的一次，609万公顷农作物受影响，经济损失达到数十亿元。而今年1-5月，云南省降雨量减少55%，官方媒体6月表示，已有300万公顷农田受到干旱影响。（图为6月底黄河山西永济段空中俯瞰，也是受到干旱的影响）
-
极端天气频发 中国做好应对准备了吗？
水力发电受挑战
酷热也意味着居民、商场、办公楼用电量激增。由于干旱导致水力发电量减少，云南今年2月下令降低铝产出量的14%。去年8月，依靠水利发电的四川省限制工业用电长达11天。（图为去年8月重庆嘉陵江干枯的河床）
-
极端天气频发 中国做好应对准备了吗？
煤矿、火电站来补足
为缓解对水力发电的依靠所带来的供电不足，中国加快审批新煤矿和火电站。去年，中国批准了2.6亿吨新的煤炭开采量。今年第一季度，地方政府批准了至少20.45兆瓦新的火电站发电产能，这比2021年全年还高。
-
极端天气频发 中国做好应对准备了吗？
洪水也导致稻米减产
今年早些时候，中国中部省份发生十年来最严重降雨，正值收获季节前的这场雨导致15%的小麦不再适合人类食用。洪水也威胁着稻米生长。湖南大米产量占全国的13%。自6月底依赖的持续降雨可能对稻米产量带来巨大影响。
-
极端天气频发 中国做好应对准备了吗？
重庆、四川强降雨、泥石流导致人员死亡
中国官方媒体周三宣布，重庆自周一以来的新一轮大降雨导致15人丧生，4人失踪。四川有关部门称7月以来，强降雨已经导致该省46万人受灾，约8.5万人被疏散，而本周预计还可能爆发山洪和泥石流。四川上周泥石流已经导致多人死亡。
-
极端天气频发 中国做好应对准备了吗？
11省发出强降雨警报
上周，湖南万余人因洪水被转移，超过2000处住宅受损。贵州也因洪灾及泥石流将人口和牲畜转移至安全地带。云南上周末部分地区强降雨，导致道路如同河流，有汽车被冲走。（图为贵州遵义大降雨后赤水河水位上涨）
-
极端天气频发 中国做好应对准备了吗？
气候变暖引发极端天气加剧
有科学家认为，气候变化使得极端天气加剧。近来数周，亚洲许多国家出现严重高温，导致人员死亡。中国是世界上最大的温室气体排放国。所设定的目标是2030年达到碳排放峰值，2060年实现碳中和。
-
极端天气频发 中国做好应对准备了吗？
应对不力致严重人员伤亡
2021年，河南暴雨导致超过300人死亡。而中国近期最严重的洪灾是在1998年，当时造成4150人丧生，多数是在长江沿岸。