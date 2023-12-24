 历史性低温席卷中国 河南部分地区暖气停供 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.12.2023

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时政风云

历史性低温席卷中国 河南部分地区暖气停供

持续一个多星期的寒潮，使得北京在今年12月的零下气温持续时间创下72年来最长纪录。与此同时，河南焦作、濮阳和平顶山等地都出现供暖紧张，一些单位停供暖气。

雪中的沈阳

雪中的沈阳

（德国之声中文网）在寒潮席卷中国大部分地区并带来暴风雪天气之后，首都北京从12月11日至今纪录的零下气温持续时间已经超过300小时，创下了1951年以来的最长纪录。

华北和东北地区从上周开始经历了历史性的低温，东北一些地区的气温甚至跌至零下40摄氏度。北京的最低气温也持续9天低于零下10度。

河南多地宣布部分单位停止供暖

与此同时，位于华中地区的河南省多地出现了供暖紧张。据中国媒体报道，受极寒天气影响，焦作市城区三家热源企业连续满负荷高位运转。其中焦作万方铝业股份有限公司供热锅炉与12月22日15时突发故障，造成部分供热区域热源供应严重不足。该公司表示正在全力抢修，预计12月26日恢复供暖。

  • 在位于北京东北约200公里的清代皇家宫苑——承德避暑山庄，游人们享受着空灵雪景。不过西部和北部不少山区的旅游景区，因风雪警报而临时关闭。根据预报，12月13日，中国迎来今冬最强寒潮。中央气象台暴雪、冰冻、寒潮三预警齐发。北京可能迎来零下18度的超低温。

    寒潮来袭 中国各地飘大雪

    北国雪景

    在位于北京东北约200公里的清代皇家宫苑——承德避暑山庄，游人们享受着空灵雪景。不过西部和北部不少山区的旅游景区，因风雪警报而临时关闭。根据预报，12月13日，中国迎来今冬最强寒潮。中央气象台暴雪、冰冻、寒潮三预警齐发。北京可能迎来零下18度的超低温。

  • 中国中央气象台十年来首次发布冰冻黄色预警，并呼吁各地市政部门采取措施，保护热带作物和水生植物免受冰冻损害。不过动物园里的一些居民还是很享受这场雪。图为北京动物园的大熊猫萌兰在雪后爬树嬉戏。

    寒潮来袭 中国各地飘大雪

    嬉戏的大熊猫

    中国中央气象台十年来首次发布冰冻黄色预警，并呼吁各地市政部门采取措施，保护热带作物和水生植物免受冰冻损害。不过动物园里的一些居民还是很享受这场雪。图为北京动物园的大熊猫萌兰在雪后爬树嬉戏。

  • 受降雪天气影响，12月13日，北京铁路近百趟列车临时停运，北京两大机场共有700多班航班临时取消。学校也改为线上授课。当局呼吁公司企业让员工灵活办公。图为北京著名的古建筑鼓楼前，年轻人掷雪球、拍照。

    寒潮来袭 中国各地飘大雪

    打雪仗还是打卡？

    受降雪天气影响，12月13日，北京铁路近百趟列车临时停运，北京两大机场共有700多班航班临时取消。学校也改为线上授课。当局呼吁公司企业让员工灵活办公。图为北京著名的古建筑鼓楼前，年轻人掷雪球、拍照。

  • 北京在经历了几十年来最暖的一个十月后，本周接连受到两股寒潮侵袭。降雪量之大，以至于市政府不得不动员志愿者，帮助73000名市政工人清除积雪。否则，这些游人就无法徜徉在公园古迹，享受美好的雪景了。

    寒潮来袭 中国各地飘大雪

    动员志愿者清除积雪

    北京在经历了几十年来最暖的一个十月后，本周接连受到两股寒潮侵袭。降雪量之大，以至于市政府不得不动员志愿者，帮助73000名市政工人清除积雪。否则，这些游人就无法徜徉在公园古迹，享受美好的雪景了。

  • 中央气象台预计，12月14日下午至12月17日早晨，中国大部地区将自西向东、自北向南先后降温8～12℃。华北、黄淮北部等地的部分地区最低气温将接近或跌破历史同期极值。这个静享冬日的雪人，摄于北京以南450公里的河南安阳市。

    寒潮来袭 中国各地飘大雪

    自北向南

    中央气象台预计，12月14日下午至12月17日早晨，中国大部地区将自西向东、自北向南先后降温8～12℃。华北、黄淮北部等地的部分地区最低气温将接近或跌破历史同期极值。这个静享冬日的雪人，摄于北京以南450公里的河南安阳市。

  • 在江苏连云港的“花果山”，积雪和冰霜是难得一见的景象。连云港所在的江苏省北部，在气候上属于亚热带季风气候，冬季一般较为温和干燥。

    寒潮来袭 中国各地飘大雪

    白色花果山

    在江苏连云港的“花果山”，积雪和冰霜是难得一见的景象。连云港所在的江苏省北部，在气候上属于亚热带季风气候，冬季一般较为温和干燥。

  • 在吉林省的长春，人们则对冰雪寒冬习以为常。冰雕雪塑，也是东北城市特有的一道风景和吸引访客的旅游项目。今年的长春“冰雪新天地”已经该市第27次举办冰雪游园活动。今年冰雪总用量73.8万立方米，建设冰雪建筑120组。

    寒潮来袭 中国各地飘大雪

    冰雪世界

    在吉林省的长春，人们则对冰雪寒冬习以为常。冰雕雪塑，也是东北城市特有的一道风景和吸引访客的旅游项目。今年的长春“冰雪新天地”已经该市第27次举办冰雪游园活动。今年冰雪总用量73.8万立方米，建设冰雪建筑120组。


官方的公告还表示，为最大限度保障该区域群众供暖效果，全市所有党政机关、企事业单位（除医院、养老院、儿童福利院等民生单位外）将全部暂停供暖服务。在抢修期间，也有部分居民小区将受影响停止供暖。

此外，河南省内还有濮阳和平顶山也部分停止供暖，并强调党政机关和事业单位暂停供暖的原因是为了“把有限的供暖资源有限保障群众”。

北京动物园的大熊猫萌兰爬上积雪的树杈

北京动物园的大熊猫萌兰爬上积雪的树杈

气象监测显示上述三座河南城市周日的最低气温都在摄氏零度以下，该省还有一些其它地区的最低气温降到零下15度。

预期在周末结束之后，暖气流将会从中国北方逐渐南下，使得气温缓慢回升。中国气象部门表示，华中和华东的部分地区未来几天气温可能升高10度。
气候变化对极端天气具有压倒性影响

（路透社等）

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