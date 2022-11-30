历史影像:江泽民在菲律宾引吭高歌

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中国前领导人江泽民11月30日在上海去世，享年96岁。在中共历任领导人中，时常在公开场合展露文艺才能的江泽民可谓相当另类。
前中国最高领导人江泽民于2022年11月30日12时13分在上海逝世，享年96岁。1989年到2002年，江泽民担任中共中央总书记，1993年到2003年担任中国国家主席，其个人风格与传统的中共领导人颇为不同。2002年卸任中共总书记后，江泽民对于中国政坛依然具有举足轻重的影响。
本周，中国前任党和国家领导人江泽民的葬礼在北京举行。官方对这位中共前总书记给予高度的评价，与此同时，江的去世也在民间掀起了普遍的怀旧情绪，而这种怀旧也可以被理解为对现状的不满。
政论家凯波指出，随着中共前总书记江泽民的遗体火化和追悼会召开，一个时代结束了。在他生命的最后日子里，他大概是绝无可能意识到，一场革命就在窗外发生了。如同江泽民生前就被称作“他改变了中国”，这场短暂的革命也可能永久地改变了中国。
12月6日，中共前领导人江泽民的追悼大会在北京人民大会堂举行，约5000人出席，习近平致悼词。此前一天，习近平率一众高层官员在北京解放军总医院与江泽民遗体告别。二十大闭幕式上被离场的胡锦涛也首次出现。
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