 历史影像:江泽民在菲律宾引吭高歌 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.11.2022

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新闻广角

历史影像:江泽民在菲律宾引吭高歌

中国前领导人江泽民11月30日在上海去世，享年96岁。在中共历任领导人中，时常在公开场合展露文艺才能的江泽民可谓相当另类。

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