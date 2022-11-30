历史影像:江泽民在菲律宾引吭高歌

英文媒体看二十大开幕：习近平将带领中国对抗西方

在10月16日的中国二十大上，中共总书记习近平宣读二十大报告，除了总结过去几年的工作，也提到了对未来的目标。德国之声为读者整理了英美媒体对二十大开幕和习近平讲话的解读。