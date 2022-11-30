历史影像:江泽民在菲律宾引吭高歌

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中国前领导人江泽民11月30日在上海去世，享年96岁。在中共历任领导人中，时常在公开场合展露文艺才能的江泽民可谓相当另类。
前中国最高领导人江泽民于2022年11月30日12时13分在上海逝世，享年96岁。1989年到2002年，江泽民担任中共中央总书记，1993年到2003年担任中国国家主席，其个人风格与传统的中共领导人颇为不同。2002年卸任中共总书记后，江泽民对于中国政坛依然具有举足轻重的影响。
中共二十大周日在北京揭开帷幕。105岁的中共元老宋平出席了开幕式，96岁高龄的前总书记江泽民没有出现在会场。一年前被传出负面新闻的中国前副总理张高丽首次公开露面。
中共二十大于10月16日上午登场，多位中共元老出席会议。中共中央总书记、中国国家主席习近平除了报告过去的成就，也提及中共未来的计划。
在10月16日的中国二十大上，中共总书记习近平宣读二十大报告，除了总结过去几年的工作，也提到了对未来的目标。德国之声为读者整理了英美媒体对二十大开幕和习近平讲话的解读。
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