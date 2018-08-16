历史回眸：布拉格之春始末

(德国之声中文网) 总共出动了50万大军，冲在最前面的是苏军的坦克部队：1968年8月20日夜至21日，华沙条约国军队收到来自莫斯科苏共最高层的命令后，以暴力方式结束了布拉格之春。就此，在东欧建立一个崇尚自由的社会主义国家的梦想破灭了。早在1968年年初，捷克斯洛伐克记者们就开始不再听从该国共产党的审查制度，而共产党领导人杜布切克（Alexander Dubcek）则默许了记者的做法。他希望捷克斯洛伐克能够成为一个自由民主的社会主义国家。杜布切克并不期望捷克斯洛伐克离开以苏联为首的东欧社会主义国家阵营，因此他觉得莫斯科会准许该国开启变革。但是，苏联则担心，捷克斯洛伐克的自由化发展会产生连锁反应，最终会导致其他社会主义邻国的垮台。

镜头见证历史

那天夜里，正在参加童子军宿营活动的罗兰德·贝劳尔（Roland Berauer）在布拉格近郊目睹了军队进城的场面。现在已经是82岁老人的贝劳尔回忆道："我们亲眼看到坦克从我们身边朝向布拉格老城的方向开去。"贝劳尔当时参加了一份童子军报刊的编辑工作。这份报纸能够自由出版本身就得益于布拉格之春。报社的编辑部设在一个帐篷里，里面有打字机、印刷机和照相机等设备，贝劳尔则是编辑部的摄影师。他向同事们通报了军队进城的消息，并要求大伙立即把编辑部的各类机器都藏起来。"我自己则抓起相机，赶紧往城里跑。"他用镜头记录了华沙条约国军队占领布拉格的那一天。广播电台大楼前，突然响起了枪声，贝劳尔躲进一间颜料店才逃过一劫。电台大楼的入口处，一些示威者被苏军士兵枪杀。"当时的场景太可怕了。"几个月之后，改革派共产党领导人杜布切克被解职。

1968年1月杜布切克当选捷克斯洛伐克共产党中央第一书记

国安档案里的新发现

昂德雷·马特耶卡（Ondrej Matejka）表示，那一天对捷克的影响至今仍能感受到。马特耶卡是布拉格专制主义研究所的副所长，该研究所也是德国前东德国安档案清查机构的合作伙伴。"1968年仍是一个和外国占领相关的惨痛记忆。8月21日以及随后的几天，整个社会团结一致，进行消极的抵抗，这真是太伟大了。"在历史学家马特耶卡看来，对于1968年那次事件的研究今天仍具有现实意义。更何况，同当年其他社会主义国家一样，捷克斯洛伐克国安部档案中，直到现在仍经常有惊人的发现。

前民主德国国安部对1968年春天布拉格的改革进程进行了密切的观察，并利用"线人"搜集了大量的照片和报告。柏林档案专家奥利弗·施特鲁宾（Oliver Strübing）查阅了上千张东德秘密警察搜集的有关布拉格之春的照片。他说："这是首次有证据显示，东德秘密警察竟然对友邦国家的公民进行了监控。更有甚者，布拉格之春遭到镇压后，这些东德特工竟然摇身一变都成了专家。在随后的20年时间里，整个东欧集团的秘密警察部门都将安插"线人"作为确保共产党统治的一个重要手段。

现任总理是当年的"线人"？

负责处理前捷克斯洛伐克秘密警察档案的历史学家们一致认为，这段历史黑幕直到今天仍在影响着当地社会。去年被曝光的档案显示，现任捷克总理安德烈·巴比斯（Andrej Babis）有可能从1982年起担任过捷克斯洛伐克国家安全部的非正式工作人员。巴比斯本人则诉诸法律，对这一指控予以驳斥。但他对历史学家们提起的诉讼已经被法庭所驳回。

清理这段历史还需要漫长的时间

彼得·皮德海特（Petr Pithart）表示："巴比斯总是不厌其烦地说，这一切都是谎言。"共产党政权垮台后，皮德哈特曾担任捷克斯洛伐克过渡时期捷克加盟共和国的总理，同时任总统哈维尔关系非常密切。他表示，共产党时期，巴比斯在捷克斯洛伐克的外贸部门工作，共产党倒台之后，他利用他的关系网生意做得非常成功。去年的捷克大选中，现在已经成为超级富豪的巴比斯率领他的政党发起了充满民粹主义的选战，并最终成为捷克第一大党。不过，皮德哈特表示，当前的"线人"争论肯定会对巴比斯的政治生涯造成影响。他说，巴比斯决不可能成为成功的总理。历史学家马特耶卡在谈到当前的捷克政治时则充满了自责："一个当年的秘密警察线人为什么能成为我们的总理呢？这是因为过去三十年来，我们在清算处理秘密警察档案方面，还有很多工作没有做。"