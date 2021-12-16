历史上的抵制奥运会行动

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2021年12月，美国以人权问题为由，宣布对2022年北京冬奥会进行外交抵制。这和全面撤出比赛的抵制并不相同，因为运动员参赛不受影响。历史上曾发生过六次部分国家联合抵制奥运会的案例，这些全面抵制行动都有哪些政治背景？还有哪些奥运会虽未遭到正式抵制，但却被政治争议所笼罩？
希特勒领导的纳粹政权上台之后，将1936年夏季奥运会办成了宣扬“雅利安人种优势论”和纳粹政治主张的舞台。对这场奥运会的联合抵制行动其实并未成功。虽然不少欧洲国家曾计划拒绝参加，争取将比赛改在巴塞罗那举行。然而西班牙内战导致这场本应与柏林奥运会分庭抗礼的赛事在开幕前夕被迫取消。最终美国等西方国家还是派运动员赴柏林参加了比赛，真正抵制的只有西班牙、苏联和一些犹太运动员。
有8个国家代表团出于不同的原因拒绝派代表参加第16届夏季奥运会。埃及、伊拉克、柬埔寨和黎巴嫩是因苏伊士运河危机中，埃及遭以色列、英国和法国入侵而宣布不参加本次奥运会。 荷兰、西班牙和瑞士为抗议苏联镇压匈牙利革命而采取抵制。而中国则是因抗议台湾作为“中华民国”参赛而宣布抵制。此前，国际奥委会作出了允许“中国奥委会”和“中华民国奥委会”同时参加第16届奥运会的决定。
这是奥运会第一次在亚洲举行。中华人民共和国不满中华民国以“中国”名义参加，因此抵制本届奥运会。 印尼因支持中华人民共和国而拒绝参加本届奥运会。台湾方面派出了80人的代表团赴东京参赛。朝鲜当时因为国际奥委会不承认“朝鲜民主主义人民共和国”这个国名宣布抵制以示抗议。这一年，南非因为实行种族歧视政策而未被邀请。之后的几届奥运会上，南非也一直缺席，直到结束种族隔离政策之后，才在1992年被允许重返奥运舞台。
南非的种族隔离政策也是导致大量非洲国家缺席本届奥运的原因。为了抗议曾率领橄榄球队访问南非的新西兰代表团参加本届奥运会，坦桑尼亚等多个非洲国家联合抵制本届奥运会。 作为主办国，加拿大政府禁止中华民国代表团以其国旗国号入境参赛，并要求以“台湾”名义参赛。台北方面对此表示拒绝，在沟通无效后宣布退出奥运会。
1980年3月21日，为抗议苏联于1979年入侵阿富汗的行为，美国总统吉米·卡特宣布美国将抵制本届奥运会。美国的决定得到全球50多个国家的响应，包括日本、加拿大、联邦德国和中国。这使得最终只有80个国家参与本届奥运会，仅占到具有参赛资格国家和地区的五分之三。
这次奥运会的抵制行动也是冷战的产物。在美国等国抵制1980年后，苏联和东欧集团以及朝鲜、越南、古巴等共产主义国家都集体抵制了洛杉矶奥运会以示报复。中国派代表团参加了这场奥运会，许海峰在男子手枪慢射比赛中获得了中华人民共和国有史以来第一块奥运金牌。
这是历史上最后一次遭到联合抵制的奥运会。韩国首都汉城（今译为首尔）在争取到主办权后，朝鲜要求与其合办，但韩国不同意比赛项目在朝鲜举行，两国未达成共识，因此朝鲜抵制比赛。朝鲜还被认为在之前的1987年制造了大韩航空飞机爆炸事件，以阻挠奥运会举办。最终，朝鲜、古巴、尼加拉瓜、阿尔巴尼亚、埃塞俄比亚、塞舌尔和马达加斯加未参加本届奥运会。
2008年北京夏季奥运会召开前，世界各国以及不少的国际组织亦就如人权、藏独、两岸问题和环境等提出质疑，引发起不少的争议。尽管如此，包括时任美国总统小布什在内的多国领导人都参加了奥运会开幕式。中国也在这届奥运会上凭借主场优势，夺取金牌榜榜首。
这次在俄罗斯举行的冬季奥运会也没有遭到抵制，但也是政治色彩颇为浓厚的一届奥运会。筹备工作因为西方对俄反同性恋法以及该国人权纪录和其他问题的指责而蒙上阴影。时任美国总统奥巴马、德国联邦总统高克和不少欧洲主要国家首脑都缺席此次冬奥会。
2021年12月6日美国宣布，鉴于人权问题，将对北京冬奥会实行外交抵制。拜登政府将不派任何外交或官方代表参加北京2022年冬奥会和残奥会。但运动员参加比赛不受影响。新西兰与澳大利亚也跟着宣布将不派外交官出席北京冬奥。澳大利亚强调决定与中国人权问题与双边紧张关系有关，但新西兰则强调其决定与美国无关。德国总统施泰因迈尔将不会出席冬奥会，但他的一名发言人接受媒体采访时强调：“美国宣布其决定之前总统就没有计划前往。”
美国等国家已经宣布不会派出政府代表参加明年二月的北京冬奥会。德国联邦政府的态度至今模棱两可，一直不肯就是否参与外交抵制做出明确答复。
日本首相岸田文雄告知没有出席北京冬奥会的计划，中国驻日大使称北京曾支持东京奥运，日本也应采取相应积极行动。
体育早已变得越来越商业化，在这样的大背景下，如果经济界不采取行动，外交抵制将很难产生效果。
国际社会抵制北京冬奥会是否违背体育运动政治中立原则？时评人长平认为，从2008年到2022年，中共一直在对奥运会进行最大化的政治利用，却不允许批评者和反对者有为公平正义呼吁的丝毫空间。
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