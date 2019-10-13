历史上的今天：柏林墙修建

(德国之声中文网) 1961年8月12日，东德领导层就边境问题召开了会议。执政的统一社会党总书记乌布利希(Walter Ulbricht)签署了文件，指示封锁边境，并开始修筑围墙。

当天夜里，东德边防警察就封锁了围绕西柏林的大部分边境；到了8月13日清晨，东西柏林间的边境线已经被完全封锁，东德的工人开始安装带刺铁丝网、修筑围墙。

在此后的28年又3个月的时间内，全长155公里的柏林墙，连同早几年就已经被封闭的1400公里东西德分界线，阻隔了东德与西德之间的人员往来。

根据历史学家的研究，大约有5000人曾经尝试越过柏林墙，至少有140人因此丧生；其他东西德分界线上的丧生人数也有数百人。由于东德当局一直将越境死亡人数视为机密，因此至今历史学家都无法得出一个可靠、准确的数字。

根据东德官方档案以及历史学家的考证，东德当局修建柏林墙的动机是因为受过良好教育的人才不断逃亡西方，对东德经济发展构成了巨大阻碍。乌布里希曾经声称，西德因此亏欠东德170亿美元的补偿。不过，在官方表述中，东德政权始终坚称，修建"反法西斯防卫墙"是为了防范西方的潜在侵略威胁，并且阻挡西方间谍前往东欧社会主义阵营。

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