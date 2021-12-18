历史上的今天：戈尔巴乔夫宣读苏联“死亡通知书”

（德国之声中文网）1991年12月25日，正是圣诞佳节，然而莫斯科的红场上是冷寂一片，克里姆林宫第四号办公室里更是气氛凝重。这间办公室的内部陈设完全按照国家领导人真正的办公室仿造，只是相比之下空间更大，更加适合录制电视讲话。

晚上7点，国家电视台将画面切换到这间办公室，墙面上贴着绿色的锦缎，一张毫无装饰的办公桌后，坐着时年60岁的戈尔巴乔夫，苏联最后一个国家领导人。他是一个改革者，同时也被变革的大潮所淹没。

"亲爱的同胞们"，戈尔巴乔夫开始自己作为苏联总统的最后一次讲话，"造化弄人，当我接任国家掌舵手的时候，这个国家的境况已经非常惨淡。"面对摄像机，面对全国和全世界，戈尔巴乔夫宣布辞去苏联总统一职。事实上，这个过渡性职务也只存在了一年多的时间，戈尔巴乔夫也是历史上唯一的苏联总统。当时《时代周刊》（Time）把他称作"没有国家的领导人"（leader without a country）。

旧的计划经济体制已经崩溃，但新的市场经济还远远没有具备有效运行的能力。"我们拥有丰富的资源：土地、石油和天然气，上帝也赐予了我们聪明才智。然而我们的生活与发达国家相比却每况愈下，差距越拉越大。原因很明显，整个社会被官僚主义的指挥体系所束缚"，戈尔巴乔夫在讲话中说，"我深知，在这样一个国家，要想大胆进行改革，是需要冒很大风险的。我们的社会获得了自由。这是我们最大的成就，尽管目前还不能够完全地区实现它。但我们没有学会如何去面对自由。"

前苏联的"掘墓人"？

随着戈尔巴乔夫合上绿色的演讲稿文件夹，他和苏联一起从世界历史的舞台上谢幕。晚上7点38分，红色的苏联国旗在克里姆林宫上空降下，取而代之的是白蓝红三色俄罗斯国旗。当天，已经掌握实权的俄罗斯总统叶利钦就接管了对于莫斯科战略导弹部队的控制系统，也接过了对核武器库的最高指挥权。

如果说在那之前，苏联早已经名存实亡，那么这一晚就相当于出具了正式的"死亡通知书"。多年之后，回想起当时的情景，戈尔巴乔夫还对自己的继任者愤恨不已："叶利钦真是个恶人！就为了把我赶走，他们把整个国家都推到了刀刃上，他们的行为就像饥饿的野狗。"

已故俄罗斯历史学家阿法纳斯耶夫（Juri Afanassjew）则一直坚信，苏联的解体并非"一人之功"："从当时苏联的状况来看，它是没有任何前途的，迟早要走上终结。只不过这个终结的方式可以有很多种：比如说我们看到的这种大崩溃。但是：也许这一切还可以进行得更有序一些，假如不是因为这两个野心家碰到了一起：叶利钦和戈尔巴乔夫！"

俄罗斯人的矛盾心情

在俄罗斯民众当中，回首当年苏联的解体，很多人的心情是复杂而矛盾的。1991年的时候，人们对于市场经济、民主和西方世界充满了期望和憧憬。然而全新的时代给他们带来的，除了自由之外，还有多年的经济困境。

俄罗斯作家叶夫图申科（ Jewgeni Jewtuschenko）的祖父曾经在斯大林时期被批为"人民公敌"并遭监禁，他自己也被前苏联情报机构克格勃指责"从事反对苏维埃活动"，回忆起1991年12月25日，苏联国旗从克里姆林宫降下的时刻，他写道：

"永别了，我们的红旗。你曾经是敌人，也是兄弟。你曾是战壕里的同志，整个欧洲的希冀；但你也是一座红色的铁幕，那后面藏着可怕的劳改集中营。"

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