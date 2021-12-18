 历史上的今天：戈尔巴乔夫宣读苏联“死亡通知书” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.12.2021

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时政风云

历史上的今天：戈尔巴乔夫宣读苏联“死亡通知书”

1991年，虽然在多个加盟共和国宣布独立、叶利钦掌权的背景下，苏联早已名存实亡，但戈尔巴乔夫在12月25日圣诞节发表电视讲话宣布辞职，才算是真正敲响了这个共产主义政权的“丧钟”。德国之声带你去回顾那个具有划时代意义的夜晚。

Sowjetunion Michail Gorbatschow 1991, Rücktritt

1991年12月26日，宣布辞职后的戈尔巴乔夫在自己的告别酒会上

（德国之声中文网）1991年12月25日，正是圣诞佳节，然而莫斯科的红场上是冷寂一片，克里姆林宫第四号办公室里更是气氛凝重。这间办公室的内部陈设完全按照国家领导人真正的办公室仿造，只是相比之下空间更大，更加适合录制电视讲话。

晚上7点，国家电视台将画面切换到这间办公室，墙面上贴着绿色的锦缎，一张毫无装饰的办公桌后，坐着时年60岁的戈尔巴乔夫，苏联最后一个国家领导人。他是一个改革者，同时也被变革的大潮所淹没。

"亲爱的同胞们"，戈尔巴乔夫开始自己作为苏联总统的最后一次讲话，"造化弄人，当我接任国家掌舵手的时候，这个国家的境况已经非常惨淡。"面对摄像机，面对全国和全世界，戈尔巴乔夫宣布辞去苏联总统一职。事实上，这个过渡性职务也只存在了一年多的时间，戈尔巴乔夫也是历史上唯一的苏联总统。当时《时代周刊》（Time）把他称作"没有国家的领导人"（leader without a country）。

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周三，有好事的中国网友发文称，当天是中华人民共和国和前苏联存在时间相吻合的日子。并称，再撑一天就超过苏联了。帖子旋即被删。 (27.09.2018)

1991年8月，苏共强硬派发动了针对改革派领导人戈尔巴乔夫的政变。政变者本想以此阻止苏联的瓦解，结果却适得其反。 (18.08.2011)

标志着苏联解体的“八一九事件”对整个世界政治格局产生了深远的影响，中国学者姚监复事发当时正在莫斯科。值此事件20周年纪念日到来前夕，他特意为本台撰写了纪念文章。 (18.08.2011)

旧的计划经济体制已经崩溃，但新的市场经济还远远没有具备有效运行的能力。"我们拥有丰富的资源：土地、石油和天然气，上帝也赐予了我们聪明才智。然而我们的生活与发达国家相比却每况愈下，差距越拉越大。原因很明显，整个社会被官僚主义的指挥体系所束缚"，戈尔巴乔夫在讲话中说，"我深知，在这样一个国家，要想大胆进行改革，是需要冒很大风险的。我们的社会获得了自由。这是我们最大的成就，尽管目前还不能够完全地区实现它。但我们没有学会如何去面对自由。"

前苏联的"掘墓人"？

随着戈尔巴乔夫合上绿色的演讲稿文件夹，他和苏联一起从世界历史的舞台上谢幕。晚上7点38分，红色的苏联国旗在克里姆林宫上空降下，取而代之的是白蓝红三色俄罗斯国旗。当天，已经掌握实权的俄罗斯总统叶利钦就接管了对于莫斯科战略导弹部队的控制系统，也接过了对核武器库的最高指挥权。

如果说在那之前，苏联早已经名存实亡，那么这一晚就相当于出具了正式的"死亡通知书"。多年之后，回想起当时的情景，戈尔巴乔夫还对自己的继任者愤恨不已："叶利钦真是个恶人！就为了把我赶走，他们把整个国家都推到了刀刃上，他们的行为就像饥饿的野狗。"

Russland Jelzin fordert Gorbatschow heraus

“两个野心家碰到了一起”——戈尔巴乔夫和叶利钦

已故俄罗斯历史学家阿法纳斯耶夫（Juri Afanassjew）则一直坚信，苏联的解体并非"一人之功"："从当时苏联的状况来看，它是没有任何前途的，迟早要走上终结。只不过这个终结的方式可以有很多种：比如说我们看到的这种大崩溃。但是：也许这一切还可以进行得更有序一些，假如不是因为这两个野心家碰到了一起：叶利钦和戈尔巴乔夫！"

俄罗斯人的矛盾心情

在俄罗斯民众当中，回首当年苏联的解体，很多人的心情是复杂而矛盾的。1991年的时候，人们对于市场经济、民主和西方世界充满了期望和憧憬。然而全新的时代给他们带来的，除了自由之外，还有多年的经济困境。

俄罗斯作家叶夫图申科（ Jewgeni Jewtuschenko）的祖父曾经在斯大林时期被批为"人民公敌"并遭监禁，他自己也被前苏联情报机构克格勃指责"从事反对苏维埃活动"，回忆起1991年12月25日，苏联国旗从克里姆林宫降下的时刻，他写道：

"永别了，我们的红旗。你曾经是敌人，也是兄弟。你曾是战壕里的同志，整个欧洲的希冀；但你也是一座红色的铁幕，那后面藏着可怕的劳改集中营。"

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    故地重游 见证历史

    并不是每位政客都有这种荣幸，能够在一场和平革命25年后访问曾经的历史舞台，亲眼见证历史的发展。然而他可以——2014年11月9日，戈尔巴乔夫站在了柏林勃兰登堡门前。

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    比科尔更受欢迎

    这是1989年6月13日：戈尔巴乔夫在当时的德国首都波恩。当时柏林墙仍矗立在那里，两德统一似乎遥遥无期。尽管如此，在德国，人们将这位时任苏联国家元首看作和平统帅。他的受欢迎程度明显高于时任德国总理科尔——而且是在科尔所在的基民盟（CDU）选民中。

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    莱比锡示威的精神领袖

    作为“Perestroika”、“Glasnost”（“改革”和“开放”）的政治运动之父，戈尔巴乔夫也鼓舞了“莱比锡周一示威”的人们。他的新政治理论对于当时的德国统一社会党(SED)而言太危险了，以至于东德秘密警察禁止那些刊登有关戈尔巴乔夫文章的苏联杂志出版流通。

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    “毛衣外交”

    1990年6月15日，科尔和戈尔巴乔夫身着便装，在露天就德国统一的形式进行磋商。最后一切都明朗了：莫斯科不再反对一个统一的德国。

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    戈尔巴乔夫——德国人的最爱

    卸任后仍是政治明星

    戈尔巴乔夫这时已经不是苏联元首了，然而他和太太赖莎仍然占据着德国民众的心。这时他们俩1992年3月在慕尼黑的一家啤酒屋的照片。

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    戈尔巴乔夫——德国人的最爱

    给Gorbie写信

    成千上万的人给戈尔巴乔夫写信，仿佛他是自己的一名好友。“比起其他僵化如同木乃伊的苏联高官，（戈尔巴乔夫）显得真实、生动的多”，吕内堡的米歇尔这样写道。这是戈尔巴乔夫1994年9月在魏玛歌德故居的照片。

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    戈尔巴乔夫——德国人的最爱

    摇滚明星与政治明星相遇

    这是两个有故事的人：在柏林墙倒塌10周年的纪念活动上，德国摇滚教父林悟道（Udo Lindenberg）与戈尔巴乔夫见面——这时两人都已经与自己的黄金年华挥别。然而戈尔巴乔夫在德国仍然非常受欢迎。

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    戈尔巴乔夫——德国人的最爱

    时尚秀场的特别嘉宾

    戈尔巴乔夫总共登上美国《时代》杂志封面15次，对此卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）只能望洋兴叹。不过，这位前苏共总书记还是很高兴2003年在汉堡给这位国际时尚大师颁奖。

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    戈尔巴乔夫——德国人的最爱

    与摇滚明星肩并肩

    50年的滚石历史和这位前莫斯科强人有哪些共同之处？几乎没有！然而在2004年4月17日的摇滚周年盛典活动上，戈尔巴乔夫成为了座上贵宾。即使他和世界名流肩并肩，也完全不显得尴尬或者媚俗。

    作者: Iveta Ondruskova


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Ein Russe in einer vorrevolutionären Uniform verbrennt während einer Kundgebung in Moskau am 23. August 1991 die rote sowjetische Flagge mit Hammer und Sichel. Ein achtköpfiges Notstandskomitee, angeführt vom Vizepräsidenten Gennadi Janajew, übernahm am 19. August die Macht und stellte den sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow in dessen Feriensitz auf der Krim unter Hausarrest. Nach dem massivem Widerstand der Bevölkerung unter der Führung des russischen Präsidenten Boris Jelzin gaben die Putschisten am 21. August 1991 auf, am 22. August kehrte Gorbatschow nach Moskau zurück

世界强权的末日——苏联解体 18.12.2021

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