"历史一步"? "失去理性"?AUKUS出炉 各方反应大不同

（德国之声中文网）美、英、澳三国结成的新的印太安全联盟AUKUS，名字是将三国名称的缩略拼接在一起而成。三国表示将进行更深入的防务合作，而最为引起关注的计划是英美将协助澳大利亚打造核动力潜艇。

美国总统拜登称这一举动是“历史性的一步”，同时强调，美英帮助澳大利亚建造的潜艇是“以核能为动力的常规潜艇”，而不是装备核武器的潜艇。澳大利亚总理莫里森也表示，澳大利亚将继续遵守核不扩散条约的所有义务。

但北京显然不信任这样的承诺，并认为这一新的印太联盟针对的目标是中国。中国外交部发言人赵立坚在周四的例行记者会上表示，这种做法“严重破坏地区和平稳定，加剧军备竞赛，损害国际核不扩散努力“。他呼吁“有关国家应摒弃陈旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治观念，……否则只会搬起石头砸自己的脚”。赵立坚还表示，“包括周边国家在内的国际社会有理由质疑澳方恪守核不扩散承诺的诚意。中方将密切关注相关事态发展。”

“请做好最坏准备”

中国官媒《环球时报》也在第一时间刊登言辞激烈的评论，称“华盛顿为拉盟友共同对付中国正在失去理性”，并预言“世界需要做好准备迎接‘核潜艇热‘的到来”。

评论警告澳大利亚“应当保持自知之明”。 “如果它为效忠美国而逞能，在最突出的反华位置上兴风作浪，尤其是在军事上冒进，那么它最有可能成为中国为反击遏制而杀一儆百的目标，第一批在南海丧命的西方士兵也最可能就是澳大利亚人。”

作者还发出具体威胁：“近期有澳大利亚人提出要搞澳版导弹防御系统，我们觉得这倒是挺必要的。因为澳大利亚有在战争爆发情况下出兵台海之意，它的高官曾宣扬澳大利亚军人要准备‘再次出征’，一旦澳军在台海或南海与解放军作战，澳本土上的军事目标遭到中国导弹打击将是必然的。澳既然要出反华先锋的风头，那么就请他们多做最坏准备吧。“

同一天，台湾也对英美澳三国建立印太新联盟的宣布作出回应。台湾外交部发言人欧江安在例会上表示，台湾是印太区域重要成员之一，并位处东亚第一岛链的枢纽位置，与美国、澳洲及英国等理念相近国家长期共享印太区域和平稳定之利益。台湾未来将持续在《台湾关系法》及「六项保证」的基础上，深化与美国紧密的伙伴关系，共同维护以规则为基础的国际秩序，以及台海与印太地区的和平、稳定与繁荣。

遗憾、意外、观望

从美国和英国获得相关技术，意味着澳大利亚将不再继续与法国多年的核潜艇项目合作。对此，法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）与国防部长帕利（Florence Parly）在一份联合声明中说：“在我们于印太地区面临前所未有的挑战时，美国选择将法国这样的欧洲盟友从与澳洲的结构性伙伴关系中推开，无论是从我们的价值观还是从尊重基于法治的多边主义的角度来看，这显示了一种缺乏一致性的做法。法国只能接受，并表达遗憾。”

欧盟则表示，对三国缔结安全同盟事先并不知情。欧盟发言人斯塔诺（Peter Stano）在布鲁塞尔说，欧盟没有获得有关这个项目以及其倡议的信息。他表示欧盟成员国将就此进行讨论以评估其影响。另一位欧盟发言人则强调，AUKUS不会对欧盟与英美澳三国的关系产生影响。

作为印太地区另一个“五眼联盟”成员和澳大利亚的邻国，新西兰则希望与AUKUS保持距离。总理阿德恩称，15日晚间澳洲总理莫里森已经告知她研发核潜艇的决定。但她表示，根据1984年制定的“新西兰无核区（New Zealand nuclear-free zone）”政策，新西兰将继续限制部分或全核能驱动舰艇进入新国领海。

（综合报道）

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