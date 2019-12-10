厄齐尔挺维吾尔人 中国下一个封杀对象？

（德国之声中文网）今年31岁的厄齐尔曾是德国国脚，在中国拥有相当知名度。他的中国球迷用其名字的中文谐音昵称他为“272”。

目前效力于英超球队阿森纳的厄齐尔在英国时间周五（12月13日）发布一条推特消息，指责中国政府迫害新疆维吾尔族群，将许多人关入“再教育营”。

德国体育通讯社报道称，厄齐尔在推特中用土耳其语写道：

“焚烧古兰经…关闭清真寺…禁止穆斯林学校…宗教学者一个又一个被杀害…兄弟们被暴力关入营地…”

他同时指责其他穆斯林国家对中国政府的做法无动于衷。“人们多年后牢记的，不是专制者的暴力，而是穆斯林兄弟的沉默”。



莫雷第二？

厄齐尔的这则推特起初并未引起国际媒体关注，但是在中国网络中“厄齐尔支持东突”的消息得到迅速传播。环球时报下属的环球网发表文章称，厄齐尔比美国NBA火箭队总经理莫雷“还要过分”。

莫雷此前发帖支持香港争取自由，遭到中国强烈反弹，NBA赛事一度遭到抵制，火箭队比赛迄今无法在中国直播。

除了官方媒体外，中国众多网络论坛上也出现抵制厄齐尔的声音，多个与他有关的论坛群组关闭。不过由于包括环球网在内的中国媒体以“不想为其声音进行传播”为由，只字未提厄齐尔的相关推特内容，导致不少网民纷纷留言询问“厄齐尔到底写了什么”。

事发后不久，厄齐尔效力的阿森纳俱乐部中文官网便发表声明，称厄齐尔在推特发表的言论为“个人观点”，“阿森纳作为一家足球俱乐部一贯坚持不涉及政治的原则”。但阿森纳俱乐部英文官网上并没有出现该声明的英文版。

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厄齐尔是土耳其移民后代，在德国出生长大，是一名虔诚的穆斯林，曾前往麦加朝圣。在2018年俄罗斯世界杯之前，厄齐尔因为与被视为具有保守专制倾向的土耳其总统埃尔多安合影，并赠送对方写有“我的总统”字样的球衣而引起极大争议。俄罗斯世界杯中，德国有史以来首次未能小组出线，厄齐尔表现低迷，备受批评。他在比赛结束后，连续发布多条推特，表示由于存在“种族主义和不受尊重”，当年身穿德国队球衣的“光荣与激动”已经不复存在，因此他决定不再代表德国国家队出战。

