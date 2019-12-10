 厄齐尔挺维吾尔人 中国下一个封杀对象？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.12.2019

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时政风云

厄齐尔挺维吾尔人 中国下一个封杀对象？

2014年随德国国家队赢得世界杯冠军的中场球员厄齐尔在社交媒体上为维吾尔穆斯林发声，在中国网络引发强烈反响。有网络平台上出现抵制呼声。

Mesut Özil (Imago/Prime Media Images)

厄齐尔目前效力英超阿森纳俱乐部（资料图片）

（德国之声中文网）今年31岁的厄齐尔曾是德国国脚，在中国拥有相当知名度。他的中国球迷用其名字的中文谐音昵称他为“272”。
目前效力于英超球队阿森纳的厄齐尔在英国时间周五（12月13日）发布一条推特消息，指责中国政府迫害新疆维吾尔族群，将许多人关入“再教育营”。
德国体育通讯社报道称，厄齐尔在推特中用土耳其语写道：
“焚烧古兰经…关闭清真寺…禁止穆斯林学校…宗教学者一个又一个被杀害…兄弟们被暴力关入营地…”
他同时指责其他穆斯林国家对中国政府的做法无动于衷。“人们多年后牢记的，不是专制者的暴力，而是穆斯林兄弟的沉默”。


莫雷第二？
厄齐尔的这则推特起初并未引起国际媒体关注，但是在中国网络中“厄齐尔支持东突”的消息得到迅速传播。环球时报下属的环球网发表文章称，厄齐尔比美国NBA火箭队总经理莫雷“还要过分”。

莫雷此前发帖支持香港争取自由，遭到中国强烈反弹，NBA赛事一度遭到抵制，火箭队比赛迄今无法在中国直播。
除了官方媒体外，中国众多网络论坛上也出现抵制厄齐尔的声音，多个与他有关的论坛群组关闭。不过由于包括环球网在内的中国媒体以“不想为其声音进行传播”为由，只字未提厄齐尔的相关推特内容，导致不少网民纷纷留言询问“厄齐尔到底写了什么”。
事发后不久，厄齐尔效力的阿森纳俱乐部中文官网便发表声明，称厄齐尔在推特发表的言论为“个人观点”，“阿森纳作为一家足球俱乐部一贯坚持不涉及政治的原则”。但阿森纳俱乐部英文官网上并没有出现该声明的英文版。

延伸阅读：沉默多时 厄齐尔终于发声——退出国家队！
厄齐尔是土耳其移民后代，在德国出生长大，是一名虔诚的穆斯林，曾前往麦加朝圣。在2018年俄罗斯世界杯之前，厄齐尔因为与被视为具有保守专制倾向的土耳其总统埃尔多安合影，并赠送对方写有“我的总统”字样的球衣而引起极大争议。俄罗斯世界杯中，德国有史以来首次未能小组出线，厄齐尔表现低迷，备受批评。他在比赛结束后，连续发布多条推特，表示由于存在“种族主义和不受尊重”，当年身穿德国队球衣的“光荣与激动”已经不复存在，因此他决定不再代表德国国家队出战。

  • FC Schalke 04 Mesut Özil (Imago/Team 2)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    一鸣惊人

    厄齐尔于2005年加入家乡盖尔森基兴(Gelsenkirchen)的沙尔克德甲青年队。此后入选国家青年队，并代表德国赢得2009年的欧洲U-21足球锦标赛冠军。

  • Werder Bremen Mesut Özil (Imago/Sven Simon)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    球队生涯

    厄齐尔的足坛表现没有让那些形容他是“下一位巨星”的人感到失望。在与沙尔克队加薪谈判破裂后，他转而加入不莱梅队。厄齐尔在2010年世界杯上的表现引起欧洲各知名球队的关注，并于当年与西甲球队皇家马德里签约。2013年，英格兰球队阿森纳更以5000万欧元的高价签下厄齐尔。

  • Bambi 2010 Mesut Özil (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    种族融合的典范

    2010年，厄齐尔获颁德国最高媒体奖─斑比奖，表彰他为外籍人士融入德国社会的最佳典范。厄齐尔是第三代土耳其裔德国人，并一向以土耳其血统感到自豪，但2007年年底选择德国为唯一国籍。作为一名虔诚的穆斯林，他在2016年张贴了自己前往麦加朝圣的照片。

  • Mesut Özil meets Angela Merkel in a football changing room in 2010 (picture-alliance/dpa/Bundesregierung/G. Bergmann)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    天使般的心

    图为2012年德国击败土耳其后厄齐尔与总理默克尔会面。这位进攻型的中场球员，因他腼腆、谦逊性格及其慈善事业的投入，吸引了大批忠实粉丝。 他将2014年世界杯获得的奖金捐给巴西需要手术的孩童，且在约旦与叙利亚儿童难民见面。

  • Mesut Özil holds the World Cup trophy in front of the Brandenburg Gate (picture-alliance/GES/M. Gillar)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    世界冠军

    厄齐尔在2014年的世界杯足球赛中，参与德国队的每一场比赛(共七场)。他与德国国家队教练勒夫(Joachim Löw)有着密切的关係，被称为“勒夫的组织核心(Löw's playmaker)”。 他在该届赛事中，创造17次入球机会（17次），仅次于梅西的23次。

  • Özil pictured handing a football jersey to Erdogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    与埃尔多安合影争议

    今年5月，俄罗斯世界杯开赛前不久，厄齐尔与土耳其总统与埃尔多会面，两人的合影遭到许多人的强烈抨击。政界左派认为这是支持独裁领袖的表态，右派则质疑他对德国的忠诚度。

  • Mesut Özil reacts during the World Cup Match between Germany and South Korea on June 27, 2018 (picture-alliance/Photoshot)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    事过境迁

    德国国家队在俄罗斯世界杯上遭受历史性重挫，小组未能出线。德国足协主席格林德尔(Reinhard Grindel)暗批厄齐尔与埃尔多安的会面对球队起到破坏性影响。格林德尔的这番言论引发德国政界和足球圈的强烈反弹。

  • Mesut Özil sits on a ball during a training session (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    “赢球德国人；输球变移民”

    厄齐尔于2018年7月22日在推特上发表声明，宣布退出德国国家队。他在贴文中对足协主席作出严厉回应：“我不会再为他的无能与失职当代罪羔羊。”他谴责格林德尔的种族主义，但感谢教练勒夫和国家队队友的支持。 自入选国家队以来，厄齐尔一共为德国出战92场比赛，攻入23球，并送出40次助攻。

    作者: Elizabeth Schumacher


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沉默多时 厄齐尔终于发声——退出国家队！

在与土耳其总统埃尔多安合影引发争议之后，德国国脚厄齐尔一直保持沉默。周日他通过推特接连发表三篇声明，对德国媒体、德国足协及部分赞助商作出猛烈批评，并宣布退出德国国家队。 (22.07.2018)  

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

德国国脚厄齐尔在谴责德国足球协会（DFB）种族差别待遇后，宣布退出德国国家队。让我们一起回顾这位寡言而有才的中场球星如何赢得广大粉丝的爱戴。 (23.07.2018)  

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