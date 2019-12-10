厄齐尔挺维吾尔人 中国下一个封杀对象？

（德国之声中文网）今年31岁的厄齐尔曾是德国国脚，在中国拥有相当知名度。他的中国球迷用其名字的中文谐音昵称他为“272”。
目前效力于英超球队阿森纳的厄齐尔在英国时间周五（12月13日）发布一条推特消息，指责中国政府迫害新疆维吾尔族群，将许多人关入“再教育营”。
德国体育通讯社报道称，厄齐尔在推特中用土耳其语写道：
“焚烧古兰经…关闭清真寺…禁止穆斯林学校…宗教学者一个又一个被杀害…兄弟们被暴力关入营地…”
他同时指责其他穆斯林国家对中国政府的做法无动于衷。“人们多年后牢记的，不是专制者的暴力，而是穆斯林兄弟的沉默”。
莫雷第二？
厄齐尔的这则推特起初并未引起国际媒体关注，但是在中国网络中“厄齐尔支持东突”的消息得到迅速传播。环球时报下属的环球网发表文章称，厄齐尔比美国NBA火箭队总经理莫雷“还要过分”。
莫雷此前发帖支持香港争取自由，遭到中国强烈反弹，NBA赛事一度遭到抵制，火箭队比赛迄今无法在中国直播。
除了官方媒体外，中国众多网络论坛上也出现抵制厄齐尔的声音，多个与他有关的论坛群组关闭。不过由于包括环球网在内的中国媒体以“不想为其声音进行传播”为由，只字未提厄齐尔的相关推特内容，导致不少网民纷纷留言询问“厄齐尔到底写了什么”。
事发后不久，厄齐尔效力的阿森纳俱乐部中文官网便发表声明，称厄齐尔在推特发表的言论为“个人观点”，“阿森纳作为一家足球俱乐部一贯坚持不涉及政治的原则”。但阿森纳俱乐部英文官网上并没有出现该声明的英文版。
延伸阅读：沉默多时 厄齐尔终于发声——退出国家队！
厄齐尔是土耳其移民后代，在德国出生长大，是一名虔诚的穆斯林，曾前往麦加朝圣。在2018年俄罗斯世界杯之前，厄齐尔因为与被视为具有保守专制倾向的土耳其总统埃尔多安合影，并赠送对方写有“我的总统”字样的球衣而引起极大争议。俄罗斯世界杯中，德国有史以来首次未能小组出线，厄齐尔表现低迷，备受批评。他在比赛结束后，连续发布多条推特，表示由于存在“种族主义和不受尊重”，当年身穿德国队球衣的“光荣与激动”已经不复存在，因此他决定不再代表德国国家队出战。
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英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路
一鸣惊人
厄齐尔于2005年加入家乡盖尔森基兴(Gelsenkirchen)的沙尔克德甲青年队。此后入选国家青年队，并代表德国赢得2009年的欧洲U-21足球锦标赛冠军。
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球队生涯
厄齐尔的足坛表现没有让那些形容他是“下一位巨星”的人感到失望。在与沙尔克队加薪谈判破裂后，他转而加入不莱梅队。厄齐尔在2010年世界杯上的表现引起欧洲各知名球队的关注，并于当年与西甲球队皇家马德里签约。2013年，英格兰球队阿森纳更以5000万欧元的高价签下厄齐尔。
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种族融合的典范
2010年，厄齐尔获颁德国最高媒体奖─斑比奖，表彰他为外籍人士融入德国社会的最佳典范。厄齐尔是第三代土耳其裔德国人，并一向以土耳其血统感到自豪，但2007年年底选择德国为唯一国籍。作为一名虔诚的穆斯林，他在2016年张贴了自己前往麦加朝圣的照片。
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天使般的心
图为2012年德国击败土耳其后厄齐尔与总理默克尔会面。这位进攻型的中场球员，因他腼腆、谦逊性格及其慈善事业的投入，吸引了大批忠实粉丝。 他将2014年世界杯获得的奖金捐给巴西需要手术的孩童，且在约旦与叙利亚儿童难民见面。
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世界冠军
厄齐尔在2014年的世界杯足球赛中，参与德国队的每一场比赛(共七场)。他与德国国家队教练勒夫(Joachim Löw)有着密切的关係，被称为“勒夫的组织核心(Löw's playmaker)”。 他在该届赛事中，创造17次入球机会（17次），仅次于梅西的23次。
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与埃尔多安合影争议
今年5月，俄罗斯世界杯开赛前不久，厄齐尔与土耳其总统与埃尔多会面，两人的合影遭到许多人的强烈抨击。政界左派认为这是支持独裁领袖的表态，右派则质疑他对德国的忠诚度。
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事过境迁
德国国家队在俄罗斯世界杯上遭受历史性重挫，小组未能出线。德国足协主席格林德尔(Reinhard Grindel)暗批厄齐尔与埃尔多安的会面对球队起到破坏性影响。格林德尔的这番言论引发德国政界和足球圈的强烈反弹。
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“赢球德国人；输球变移民”
厄齐尔于2018年7月22日在推特上发表声明，宣布退出德国国家队。他在贴文中对足协主席作出严厉回应：“我不会再为他的无能与失职当代罪羔羊。”他谴责格林德尔的种族主义，但感谢教练勒夫和国家队队友的支持。 自入选国家队以来，厄齐尔一共为德国出战92场比赛，攻入23球，并送出40次助攻。
作者: Elizabeth Schumacher