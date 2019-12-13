 厄齐尔力挺维吾尔人 央视取消直播阿森纳比赛 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.12.2019

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时政风云

厄齐尔力挺维吾尔人 央视取消直播阿森纳比赛

虽然英超阿森纳足球俱乐部在第一时间，就与德国前国脚厄齐尔在社交媒体上发表的有关支持维吾尔穆斯林的言论做出切割，但是央视依旧取消了原定于本周末直播的阿森纳同曼城的比赛。

Fußball Europa League Mesut Özil (picture-alliance/dpa/N. Potts)

（德国之声中文网）英超在微博上的官方账号两天前曾公布，CCTV5将会直播阿森纳同曼城的英超焦点之战。次日，德国前国脚厄齐尔（Mesut Özil）在社交媒体上用土耳其语写了一首诗，谴责穆斯林国家在中国官方强力打压维吾尔人面前保持沉默。在这首诗里，他提到，"古兰经被焚烧，清真寺被关闭，穆斯林学校遭禁止"，"穆斯林在沉默，他们的声音听不到"。

这首诗立刻引发轩然大波。中国足协方面表示："中国足协对厄齐尔的言论表示极大愤慨和失望。'东突'不是民族问题，不是宗教问题，而是分裂主义、恐怖主义、极端主义，是为全世界爱好和平者所唾弃的。"

厄齐尔效力的阿森纳足球俱乐部也立刻在官网上发表声明："关于北京时间昨日（13日）晚间梅苏特·厄齐尔在社交媒体上发布的言论，阿森纳足球俱乐部必须在此做出明确声明：其所发表的内容均为厄齐尔个人观点。阿森纳作为一家足球俱乐部一贯坚持不涉及政治的原则。"

但是事件并未由此就得到平息，反而仍在继续发酵。14日晚，央视体育微博公布的直播节目单时，CCTV5取消了对阿森纳曼城比赛的直播，这个时段改为录播十点场的狼队vs热刺的比赛。

路透社向央视发出问询，询问直播节目单修改的事宜，但是对方并没有做出回应。

观看视频 01:18

家乡人眼中的厄齐尔

厄齐尔是土耳其移民后代，在德国出生长大，是一名虔诚的穆斯林，曾前往麦加朝圣。在2018年俄罗斯世界杯之前，厄齐尔因为与被视为具有保守专制倾向的土耳其总统埃尔多安合影，并赠送对方写有"我的总统"字样的球衣而引起极大争议。俄罗斯世界杯中，德国有史以来首次未能小组出线，厄齐尔表现低迷，备受批评。他在比赛结束后，连续发布多条推特，表示由于存在"种族主义和不受尊重"，当年身穿德国队球衣的"光荣与激动"已经不复存在，因此他决定不再代表德国国家队出战

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中国足协回应厄齐尔：“伤害中国人民感情”

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前德国国脚厄齐尔在英超赛场大放异彩

在英超联赛中，阿森纳队保持了10场不败的佳绩。这也要归功于队长、前德国国家队主力厄齐尔的一粒进球。 (23.10.2018)  

德国国脚厄齐尔完婚 证婚人是土耳其总统

德国前国脚厄齐尔原来已经因为跟土耳其总统埃尔多安走得太近而备受非议。如今这位土耳其裔球星继续表现出一派不管不顾的样子，不仅在婚礼上邀请埃尔多安，还请他当证婚人。 (08.06.2019)  

沉默多时 厄齐尔终于发声——退出国家队！

在与土耳其总统埃尔多安合影引发争议之后，德国国脚厄齐尔一直保持沉默。周日他通过推特接连发表三篇声明，对德国媒体、德国足协及部分赞助商作出猛烈批评，并宣布退出德国国家队。 (22.07.2018)  

孑然一身厄齐尔 寂寞告别国家队

厄齐尔以出人预料的惊人姿态告别了德国国家队。他的举动激起了阵阵涟漪。社交媒体上涌现了网民们潮水般的评论，只有他的队友沉默是金。 (24.07.2018)  

厄齐尔事件：德足协反击 赫内斯恶评 默克尔力挺

德国国脚厄齐尔宣布退出国家队，称感到种族主义和缺乏尊重，在德国舆论引发轩然大波。拜仁俱乐部主席赫内斯痛批厄齐尔，联邦总理默克尔则对他的决定表示理解。从土耳其则传出褒奖之声。而德国足协也作出了回应。 (23.07.2018)  

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