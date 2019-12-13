厄齐尔力挺维吾尔人 央视取消直播阿森纳比赛

（德国之声中文网）英超在微博上的官方账号两天前曾公布，CCTV5将会直播阿森纳同曼城的英超焦点之战。次日，德国前国脚厄齐尔（Mesut Özil）在社交媒体上用土耳其语写了一首诗，谴责穆斯林国家在中国官方强力打压维吾尔人面前保持沉默。在这首诗里，他提到，"古兰经被焚烧，清真寺被关闭，穆斯林学校遭禁止"，"穆斯林在沉默，他们的声音听不到"。

这首诗立刻引发轩然大波。中国足协方面表示："中国足协对厄齐尔的言论表示极大愤慨和失望。'东突'不是民族问题，不是宗教问题，而是分裂主义、恐怖主义、极端主义，是为全世界爱好和平者所唾弃的。"

厄齐尔效力的阿森纳足球俱乐部也立刻在官网上发表声明："关于北京时间昨日（13日）晚间梅苏特·厄齐尔在社交媒体上发布的言论，阿森纳足球俱乐部必须在此做出明确声明：其所发表的内容均为厄齐尔个人观点。阿森纳作为一家足球俱乐部一贯坚持不涉及政治的原则。"

但是事件并未由此就得到平息，反而仍在继续发酵。14日晚，央视体育微博公布的直播节目单时，CCTV5取消了对阿森纳曼城比赛的直播，这个时段改为录播十点场的狼队vs热刺的比赛。

路透社向央视发出问询，询问直播节目单修改的事宜，但是对方并没有做出回应。

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厄齐尔是土耳其移民后代，在德国出生长大，是一名虔诚的穆斯林，曾前往麦加朝圣。在2018年俄罗斯世界杯之前，厄齐尔因为与被视为具有保守专制倾向的土耳其总统埃尔多安合影，并赠送对方写有"我的总统"字样的球衣而引起极大争议。俄罗斯世界杯中，德国有史以来首次未能小组出线，厄齐尔表现低迷，备受批评。他在比赛结束后，连续发布多条推特，表示由于存在"种族主义和不受尊重"，当年身穿德国队球衣的"光荣与激动"已经不复存在，因此他决定不再代表德国国家队出战。