厄齐尔事件：赫内斯恶评 默克尔力挺

（德国之声中文网）拜仁足球俱乐部主席赫内斯（Uli Hoeneß）对厄齐尔（Mesut Özil）的事件语出惊人："我很高兴，这件诡异的事情终于过去了。他好几年都踢得很烂。上次他在一对一拼抢中获胜还是2014年世界杯之前的事。"赫内斯对《图片报》如此说道。

赫内斯还说："我们国家的这一发展是一场灾难。我们必须不断回到事情原本的性质上：体育。而从体育来看，厄齐尔多年来在国家队毫无建树。"

赫内斯的表态等于不但批评了厄齐尔，也批评了德国国家队教练勒夫（Joachim Löw）。如果赫内斯言之有理，那么，勒夫挑选厄齐尔进国家队就等于犯了大错。

默克尔的表态

德国总理默克尔则对厄齐尔退出国家队的决定表示了理解，并对厄齐尔表达赞许，感谢他对德国国家队做出的贡献。默克尔通过一位政府发言人表示：“厄齐尔是一位出色的足球运动员，为德国国家足球队做出了很多贡献”。她认为厄齐尔做出的有关决定应该得到尊重。

政府发言人还补充说，体育对德国的移民融入发挥了巨大作用。“德国是一个向世界开放的国家，促进有移民背景的人士融入德国社会是联邦政府的一项关键任务。”

厄齐尔表现真的那么糟？

本届俄罗斯世界杯上，厄齐尔所在的德国队在小组赛阶段即遭淘汰。和队友们一样，他的发挥不如人们的期待。不过，根据“明镜在线”的报道，很多专家一致认为：29岁的厄齐尔仍属于本届世界杯赛上表现较好的德国球员，他在对韩国一场比赛中的数据便显示了这一点：是役乃小组赛第三场比赛，多数射门机会都由他制造，7次使队友得以射门；来自阿森纳队的这位职业球员在个人拼抢中的胜率达62.5%，这对一名进攻型中场队员而言是相当不错的。“不过，赫内斯无视这些数字”，文章结尾写道。

“如果我们输了，我就是移民”

刚刚过去的周日（7月22日），厄齐尔在推特上发表了一则声明，称"我以沉重的心情、经过长时间的考虑，决定因为新近的事件，不再为德国国家队参加国际赛事，只要我仍感觉到这种种族主义和缺乏尊重。"他说，感觉受到德国足协、特别是其主席格林德尔（Reinhard Grindel）的恶劣对待。29岁的厄齐尔指责格林德尔说："我不会再当他无能的替罪羊。"

厄齐尔声称，在德国足协看到仇外的趋势："不应再允许有种族歧视背景的人在世界最大的足球协会工作，这里许多球员来自不同的家庭背景。"这位出生在德国盖尔森基兴的有土耳其移民背景的职业球员在社交网络上有上千万粉丝。厄齐尔批评说，在格林德尔及其支持者看来，"如果我们赢了，我就是德国人，如果我们输了，我就是移民。"他说，前国脚波多尔斯基和克洛泽从没被称为"德国波兰人"，"为什么我是德国土耳其人？"

这位效力于阿森纳俱乐部的球员此前对他与土耳其总统埃尔多安的争议合影作出激烈辩护。他说，他是对"自己家庭所来自国家的最高职位表示尊敬"。

引起争议的合影

厄齐尔及另一名德国球员京多安（Ilkay Gündogan）在土耳其大选前数周与埃尔多安会面，在德国引发愤怒，因为这被视为为埃尔多安的选战造势。而在德国队世界杯小组赛失利后，这一事件再次成为讨论的话题。

厄齐尔退出德国国家队的消息在土耳其受到赞誉。土耳其体育部长卡萨珀格鲁（Mehmet Kasapoglu）在推特上表示："我们衷心支持我们厄齐尔兄弟令人尊重的立场。"埃尔多安的发言人对厄齐尔表示愿意再次会晤埃尔多安表示欢迎。这名发言人写道："可是您想象一下，厄齐尔先生在这个过程中承受了什么。礼貌、宽容、多样化都到哪儿去了？"土耳其司法部长居尔（Abdulhamit Gül）向厄齐尔表示祝贺，称他的退出是"对法西斯病毒进得最漂亮的一球"。

苗子/石涛（德新社、法新社、体育通讯社）