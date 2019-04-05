厄瓜多尔撤销庇护 阿桑奇伦敦被捕

（德国之声中文网）周四，英国警方在厄瓜多尔住伦敦使馆逮捕了维基解密创始人阿桑奇。此前，厄瓜多尔取消了阿桑奇的避难身份。阿桑奇在这里避难已长达近7年。

阿桑奇被警方送往看守处。英国国土大臣（Home Secretary）加威迪（Sajid Javid）发推问写道，"我可以证实阿桑奇现已在警方的控制之中，他将在英国受到公正的司法程序。""感谢厄瓜多尔以及欧洲、英国警方的专业配合。没有人可能凌驾于法律之上。"

英国警方告知，厄瓜多尔收回阿桑奇的政治避难权后，英国警方获得进入使馆的邀请。

阿桑奇周四被从厄瓜多尔驻伦敦大使馆带走

阿桑奇2012年逃往厄瓜多尔驻伦敦使馆申请避难，是为逃避向瑞典法庭的一个引渡案，在瑞典，阿桑奇遭到性侵指控。但瑞典法庭的该项指控已被取消。

英国警方在一份声明中称，阿桑奇在厄使馆被逮捕是基于2012年的一个逮捕令，因为阿桑奇拒绝到法庭接受陈述。

但数小时后，英国警方又声称，逮捕阿桑奇是因美国方面的请求，美方事先已向英国发去了引渡申请。

2012年，厄瓜多尔给予阿桑奇政治避难，但2017年莫勒诺（Lenin Moreno）就任厄瓜多尔新总统后，阿桑奇命运出现变化。当年12月，厄瓜多尔驻英使馆曾向阿桑奇发放护照，让其前往俄罗斯就任一个外交工作。但英国政府称，一旦阿桑奇离开厄使馆，就将其逮捕。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2017年5月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 5月19日，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。随后，阿桑奇在使馆阳台上发表讲话，表示这是他的一场重大胜利。这名被美国当局追捕长达7年、在厄瓜多尔大使馆屈身5年的传奇人物，这些年有着怎样的坎坷经历？

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2010年10月，伦敦 2010年11月28日起，阿桑奇参与创办的维基解密网站开始与一些国际新闻媒体合作发布一系列美国机密外交电报。此前，网站还披露了一系列美国在境外非法行径的信息。11月30日，瑞典方面指控阿桑奇涉嫌性侵，发布国际逮捕令；一周后，阿桑奇在伦敦向警方投案，但是否认这一指控。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2011年1月，伦敦 这张照片摄于伦敦的“前线俱乐部”。他手中持有的光盘包含有一些境外银行账户持有人可能逃税的信息。在这一年中，维基解密继续爆料，而阿桑奇也在伦敦多次出庭，但伦敦高等法院作出了将他引渡到瑞典的决定。这意味着他被进一步引渡到美国的可能性增大。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2012年12月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇上诉失败，英国最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因强奸指控而被引渡到瑞典。随后，为避免被捕，他躲入厄瓜多尔大使馆寻求庇护。而厄瓜多尔也正式向他提供政治避难权。这一年，维基解密继续运作，阿桑奇的发色则明显变得灰白。图为12月20日，阿桑奇在厄瓜多尔使馆阳台上发表讲话。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2013年11月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇踏入大使馆后，就再也没能离开。在这一年中，困境中的阿桑奇通过网络视频连线，声援被判重型的美军士兵曼宁、以及同样因爆料而遭美国追捕的斯诺登。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2014年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2014年夏天，阿桑奇通过律师申请撤消国际逮捕令，但是斯德哥尔摩检察院驳回了申请。本图摄于8月，厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)在使馆内与阿桑奇进行会晤。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2015年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密继续爆出各类猛料，而他的人身自由，也依然局限在小小的大使馆内。好消息是，伦敦警方撤消了使馆门前的24小时监视；坏消息是，他只要一离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，他依然会随时被逮捕。这也意味着他无法前往为他提供政治避难的厄瓜多尔本土。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2016年2月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密的爆料力度丝毫不减，还在美国大选关键时期爆出对希拉里·克林顿不利的资料。这也引发了厄瓜多尔当局的不满，对他施以“断网”惩罚。这一年也有好消息：2月初，联合国一委员会裁定阿桑奇受到了不公正的“肆意拘禁”，不过英国、瑞典当局对此裁决并不买账。图为阿桑奇在大使馆阳台展示联合国裁决书。 作者: 文山



李鱼（综合报道）