厄瓜多尔总统考虑取消阿桑奇庇护身份

（德国之声中文网）有报道称，历经6年，引起争议的维基解密创始人阿桑奇有可能失去其在厄瓜多尔驻英国大使馆的庇护地位，被交给英国警方。爆料记者格林瓦尔德（Glenn Greenwald）在新闻网站"拦截"（The Intercept）上报道说，厄瓜多尔总统莫雷诺（Lenin Moreno）有意同英国谈判达成协议，取消给予47岁的阿桑奇的庇护身份。

上周日（7月22日），记者无法打通厄瓜多尔大使馆的电话。英国外交部也拒绝正式表态。莫雷诺总统目前正访问英国和西班牙。厄瓜多尔外交部告知，对伦敦的访问不涉及阿桑奇的庇护问题，"厄瓜多尔政府将只与当事人的律师和英国政府磋商阿桑奇的庇护事宜" ；"这是个复杂问题，不会在短期内解决"。

阿桑奇于2012年逃入这个南美国家的大使馆内，以免因强奸指控而遭逮捕，并被引渡给瑞典。去年5月，瑞典司法当局终止了相关调查。不过，英国当局表示，只要他离开使馆建筑物就仍会被逮捕，原因是，他逃入使馆是违法行为。

华盛顿指控他要为大量美国秘密文件在维基解密平台上曝光一事负责。这些文件涉及阿富汗战争和伊拉克战争。不过，上届美国总统选战期间，维基解密也公布了可能是俄罗斯黑客窃得的民主党电子邮件，损害了最终不敌特朗普的竞争对手希拉里·克林顿。

美国司法部长塞辛斯新近重申了对阿桑奇的指控。不过，美国是否会要求引渡这位维基解密创办人、以及成功的可能性有多大，对此，情况仍不明了。在美国，媒体争得很大的自由权，其中也包括公布机密文件。

厄瓜多尔总统莫雷诺

格林瓦尔德的报道基于厄瓜多尔外交部以及总统府人士提供的信息。这位"拦截"网站记者曾参与了对泄密人斯诺登档案的评估。斯诺登曝光了美国国家情报局巨大的互联网监控机制。

数天前，俄罗斯对外广播电视台"今日俄罗斯"（Russia Today）主编西莫尼安（Margarita Simonjan）推文表示，根据她得到的信息，阿桑奇有可能在数星期内、甚至在数天后就被转交给英国。

阿桑奇本人曾一度在俄罗斯一电视频道上开设专题节目。在西方，该频道常被指是俄政府的宣传工具。

出于人道考虑，厄瓜多尔前左翼总统科雷阿（Rafael Correa）向阿桑奇提供了使馆庇护。科雷阿的继任莫雷诺却希望结束这一状态，给了阿桑奇厄瓜多尔国籍。然而，旨在使阿桑奇获外交官豁免身份的谈判因英方的抵制而未果。

阿桑奇和厄瓜多尔当局之间的关系趋于紧张。在加泰罗尼亚争议中，阿桑奇批评西班牙政府，从而违反了东道主有关在政治事务上要谨言慎行的要求；作为其结果，阿桑奇无法上网。厄瓜多尔也停止了在使馆内实施对阿桑奇的昂贵保护措施。

47岁的阿桑奇曾宣布过，一俟告密者曼宁（Chelsea Manning）重获自由，他就结束流亡，自愿赴美。曼宁是维基解密最著名曝光行动的信息来源之一。根据美国前总统奥巴马的赦免令，去年5月，曼宁得以出狱。这位维基解密创始人虽庆贺这一胜利，却未实践诺言。

数月前，他通过律师取消伦敦政府逮捕令的努力未能奏效。相反，主事女法官愤怒表示："他只要求得到有利于他的公正"。

在黑客界，阿桑奇也引起争议。一些人指责他行事专断；另一些人则将他尊为英雄，称他有魅力。一再有人批评说，他在使馆的生活与拘留无异，且条件恶劣，并忧虑他的健康状况。

阿桑奇厄瓜多尔使馆逗留期间也有不少名人前往看望，著名美国女歌手Lady Gaga即为一例。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2017年5月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 5月19日，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。随后，阿桑奇在使馆阳台上发表讲话，表示这是他的一场重大胜利。这名被美国当局追捕长达7年、在厄瓜多尔大使馆屈身5年的传奇人物，这些年有着怎样的坎坷经历？

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2010年10月，伦敦 2010年11月28日起，阿桑奇参与创办的维基解密网站开始与一些国际新闻媒体合作发布一系列美国机密外交电报。此前，网站还披露了一系列美国在境外非法行径的信息。11月30日，瑞典方面指控阿桑奇涉嫌性侵，发布国际逮捕令；一周后，阿桑奇在伦敦向警方投案，但是否认这一指控。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2011年1月，伦敦 这张照片摄于伦敦的“前线俱乐部”。他手中持有的光盘包含有一些境外银行账户持有人可能逃税的信息。在这一年中，维基解密继续爆料，而阿桑奇也在伦敦多次出庭，但伦敦高等法院作出了将他引渡到瑞典的决定。这意味着他被进一步引渡到美国的可能性增大。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2012年12月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇上诉失败，英国最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因强奸指控而被引渡到瑞典。随后，为避免被捕，他躲入厄瓜多尔大使馆寻求庇护。而厄瓜多尔也正式向他提供政治避难权。这一年，维基解密继续运作，阿桑奇的发色则明显变得灰白。图为12月20日，阿桑奇在厄瓜多尔使馆阳台上发表讲话。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2013年11月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇踏入大使馆后，就再也没能离开。在这一年中，困境中的阿桑奇通过网络视频连线，声援被判重型的美军士兵曼宁、以及同样因爆料而遭美国追捕的斯诺登。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2014年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2014年夏天，阿桑奇通过律师申请撤消国际逮捕令，但是斯德哥尔摩检察院驳回了申请。本图摄于8月，厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)在使馆内与阿桑奇进行会晤。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2015年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密继续爆出各类猛料，而他的人身自由，也依然局限在小小的大使馆内。好消息是，伦敦警方撤消了使馆门前的24小时监视；坏消息是，他只要一离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，他依然会随时被逮捕。这也意味着他无法前往为他提供政治避难的厄瓜多尔本土。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2016年2月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密的爆料力度丝毫不减，还在美国大选关键时期爆出对希拉里·克林顿不利的资料。这也引发了厄瓜多尔当局的不满，对他施以“断网”惩罚。这一年也有好消息：2月初，联合国一委员会裁定阿桑奇受到了不公正的“肆意拘禁”，不过英国、瑞典当局对此裁决并不买账。图为阿桑奇在大使馆阳台展示联合国裁决书。 作者: 文山



凝炼/石涛（德新社）