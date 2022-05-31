厄瓜多尔与中国达成债务重组协议

（德国之声中文网）厄瓜多尔总统拉索（Guillermo Lasso）曾在今年2月宣布，他正在寻求该国债务重组并且改善与中国之间的长期石油销售合同条件。

在过去的十年，中国已成为厄瓜多尔的主要融资伙伴。

据路透社报道，厄瓜多尔同中国国家开发银行和中国进出口银行分别达成价值14亿美元和18亿美元的贷款协议，同时延长了贷款期限并降低摊销。

《华尔街日报》报道指出，厄瓜多尔在未来几个月将面临向中国支付大笔款项的问题，同时还要努力应对国内日益增高的公共开支的需求，其中包括增加燃料补贴。因此此时达成债务展期协议对厄瓜多尔政府来说至关重要。

厄瓜多尔总统府新闻团队在一份声明中表示：“根据达成的协议，中国国家开发银行的贷款期限延长至2027年，中国进出口银行的贷款期限延长至2032年，从而使现金流得到缓解，继而支持政府的优先事项。”

厄瓜多尔政府还设法降低了某些适用的利率，并在6个月的宽限期内暂停了与中国进出口银行的所有分期偿付。

这些贷款是前总统科雷亚（Rafael Correa）任内达成的，其中几笔贷款与厄瓜多尔同中国企业签订的长期石油销售合同相关。

厄瓜多尔总统拉索去年5月上任以来开始向多边组织寻求融资，以刺激推动在新冠疫情大流行中遭受打击的厄瓜多尔经济得以恢复。厄瓜多尔与国际货币基金组织（IMF）重新谈判了一项价值65亿美元的信贷协议，该协议于今年到期结束。

拉索还表示，厄瓜多尔正在推进与中国之间的贸易谈判，目标是在今年12月举行的中国-拉美企业家高峰会上达成一项自贸协定。

（路透社、华尔街日报）

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