 厄爾尼諾：今年夏天爲什麽會暴熱？ | 科技环境 | DW | 22.06.2023

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科技环境

厄爾尼諾：今年夏天爲什麽會暴熱？

伴隨著厄爾尼諾現象的來臨，全球很多地方今年將迎來有史以來最炎熱的夏天。那麽，究竟什麽是厄爾尼諾現象？全球氣候變化，又爲何會讓「聖嬰」威力大增？

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