厄爾尼諾：今年夏天爲什麽會暴熱？

六四香港：六千警防街頭悼念 多人被帶走

六四事件34週年，悼念集會連續第四年絕跡香港。在肅殺氣氛下，依然有人在這天現身維園一帶，以不同方式表達紀念，但在數千警力嚴防下，任何行動的存活時間比以往更短。而被囚的前支聯會副主席鄒幸彤，據報於獄中進行34小時絕食。