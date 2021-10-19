厄爾尼諾：今年夏天爲什麽會暴熱？

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伴隨著厄爾尼諾現象的來臨，全球很多地方今年將迎來有史以來最炎熱的夏天。那麽，究竟什麽是厄爾尼諾現象？全球氣候變化，又爲何會讓「聖嬰」威力大增？
中國官媒央視16日證實，微軟創辦人比爾蓋茨將在此次訪問中國期間會見習近平，這將是習近平近年來首次會見外國民營企業家。兩人曾有過哪些互動？
隨著西方與中國關係日益緊張，歐洲政府也開始忌憚中國對其企業的影響力。為保護意大利輪胎製造商倍耐力的晶片技術，意大利政府日前限制了中國中化集團作為倍耐力最大股東的影響力。義大利政府還對倍耐力下了哪些規定？
六四事件34週年，悼念集會連續第四年絕跡香港。在肅殺氣氛下，依然有人在這天現身維園一帶，以不同方式表達紀念，但在數千警力嚴防下，任何行動的存活時間比以往更短。而被囚的前支聯會副主席鄒幸彤，據報於獄中進行34小時絕食。
第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）大會於埃及展開，一份氣候年度報告顯示，全球多項暖化指標創新高。部分科學家認為，已經「不可能」將氣溫漲幅控制在1.5度之內，且報告結果「不能再更悲觀了」。
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