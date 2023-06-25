 厄尔尼诺现象可能抬升食品价格 | 科技环境 | DW | 25.06.2023

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科技环境

厄尔尼诺现象可能抬升食品价格

新一次厄尔尼诺气候现象已经到来，将会给世界上一些地区带来洪水，同时给另外一些地区造成干旱。过去的此类破坏性天气现象给全球经济造成了数万亿美元的损失，并引发了通货膨胀。

印度孟买的热带风暴（2023年6月）

印度孟买的热带风暴（2023年6月）

（德国之声中文网）厄尔尼诺现象是一种改变全球天气模式的自然现象。时隔四年之后卷土重来，可能加剧本已高企的食品通胀。

上周，美国国家海洋和大气管理局（NOAA）气候预测中心表示，厄尔尼诺现象已经存在，预计将在未来六到九个月内"逐渐加强"，给全球大部分地区带来新的极端天气期。

 "（再次发生强厄尔尼诺现象的）可能性相当高。" 德国卡尔斯鲁厄理工大学气象与气候研究所（IMK-IFU)）教授昆斯特曼 (Harald Kunstmann) 表示，"如果发生这种情况，可以预计会出现通常与这种现象相伴的极端气候和异常现象。"

厄尔尼诺现象的命名来自西班牙语El Niño（男孩），是指东太平洋海水每隔数年就会异常升温的现象。它助长了美洲的洪水、太平洋的热带风暴，并给包括南部非洲在内的世界许多地区带来了干旱。

这些自然灾害对渔业、农业和其他经济部门造成严重破坏，并且还会加剧气候变化的影响。2016 年，厄尔尼诺现象造成了有记录以来最热的年度，科学家担心它可能会导致全球气温再创新高

厄尔尼诺现象给一些地区带来了洪水灾害

厄尔尼诺现象给一些地区带来了洪水灾害

本月早些时候，欧盟哥白尼气候变化服务中心的研究人员发现，全球地表气温首次比工业化前水平上升了1.5摄氏度，而这正是2015年巴黎气候峰会各国达成共识的未来升温极限。

 "6月份就达到1.5摄氏度的升温非同小可。" 昆斯特曼告诉德国之声，"我们可能很快就会超过这个门槛，不仅持续几周，而且是更长的一段时间。"

厄尔尼诺现象带来巨大经济损失

即使在最极端的天气过去之后，厄尔尼诺季节造成的经济影响往往仍将持续。

根据美国达特茅斯学院的研究，继 1982-83 年厄尔尼诺现象之后，经济影响持续了五年之久，总计损失达到大约 4.1 万亿美元（3.7 万亿欧元）。

研究人员在美国《科学》杂志上发表的一篇论文中表示，1997-98年厄尔尼诺季节过后，全球经济增长受到的损失达5.7万亿美元。

达特茅斯学院生态系统和社会项目的博士生克里卡拉汉 (Christopher Callahan) 表示："我们可以肯定地说，社会和经济受到打击后绝对不会很快恢复。"他说，厄尔尼诺现象发生后，增长可能会受到长达 14 年的影响，甚至可能更久。

达特茅斯学院的研究人员发现，1982-83 年和 1997-98 年的厄尔尼诺现象导致美国 1988 年和 2003 年的国内生产总值 (GDP) 下降了约 3%。秘鲁和印度尼西亚等农业占国民生产总值15%的国家，2003年的GDP下降了 10% 以上。

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达特茅斯研究人员估计，从现在到2029年，最新厄尔尼诺季节的负面经济影响可能达到 3 万亿美元。

 "经济影响首先是渔业，该行业因海洋温度升高而遭受巨大损失。" 昆斯特曼告诉德国之声，"然后它会袭击非洲、南美甚至北美几个地区的大型农业地区。接下来，如果收成不佳且基础设施因风暴受损，保险业也会受到影响。"

食品和能源价格可能大幅上涨

彭博经济研究公司本周发布的模型发现，前几次厄尔尼诺现象导致非能源大宗商品价格上涨近 4 个百分点，石油价格上涨 3.5 个百分点，削弱了全球粮食安全。

彭博社发现，阿根廷和巴西的通胀率因此高出约 0.75 个百分点，菲律宾和印度的通胀率高出半个百分点。

由于担心这一次厄尔尼诺现象可能是有史以来升温最多、造成损失最高的一次，分析人士认为，它也有可能延长食品的高通胀。

新冠疫情后的物价上涨高峰可能已经过去，但可能需要数年时间才能回归美国和欧洲央行设定的 2%的通胀目标。

德国最大的私人贷款机构德意志银行上周在一份研究报告中表示，关于厄尔尼诺现象的警告越来越多，已经导致近几周咖啡、糖和可可的价格大幅上涨。随着收成受到恶劣天气的影响，其他食品价格预计也会跟进。

"（价格上涨）可能会对新兴市场产生特别负面的影响。在新兴市场，食品通常至少占消费者支出的三分之一。它们所在的地理位置也更容易受到洪水等气候变化的影响，而厄尔尼诺加大了这种可能性。"德意志银行分析师写道。

在印度，农业是经济的基石，每年的季风对粮食产量至关重要。印度储备银行行长达斯 (Shaktikanta Das) 最近表示："密切和持续的关注……绝对有必要，特别是在对季风的预期和厄尔尼诺现象的影响仍然不确定的情况下。"

 

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