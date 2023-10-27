卸任未滿1年驟逝 學者評李克強政治遺產

（德國之聲中文網）中國前國務院總理李克強今年3月卸任後，退休生活相當低調，鮮少在公開場合露面。中國官媒《央視》週五（10月27日）早上公布震撼消息，稱李克強近日在上海休息，但26日「突發心臟病」，經搶救後無效，於27日午夜10分在上海逝世，享壽68歲。

李克強擔任總理10年，從一開始的備受期待，到後來遭「習派」架空權力。學者認為，儘管李克強創造了「克強指數」作為中國經濟的判斷，但在手上幾乎無實權的情況下，實際影響仍有限。

李克強改革無果？ 學者：權力被架空

台灣政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範向DW表示，李克強在習近平時代「一點影響都沒有」。丁樹範指出，共治為中國共產黨過去政治的慣例，「但是到習近平時代，他完完全全把總理的權力架空掉，同時，他也找了（曾任副總理）王岐山幫他鏟貪腐，所以王岐山的影響力甚至還比李克強大」。

丁樹範也指出，雖然李克強創造了所謂的「克強指數」，但仍受制於手上的權力都被習近平架空，「坦白說，他能夠安全下莊就已經很不錯了」。

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《經濟學人》曾報導，李克強在擔任遼寧省委書記時，曾私下與一名美國外交官表示，他認為該省的GDP數據「不可靠」，提出傾向透過「用電量、銀行貸款發放量及鐵路貨運量」，3項指數作為經濟發展狀況的評量標準。《經濟學人》也因此受到李克強啟發，將3項指標集合成一個指數，並以李克強命名，稱為「克強指數」（Li Keqiang index）。

美國智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻也告訴DW，李克強去年在深圳演說時提及，中國的改革開放不會停止，「黃河長江不會倒流」。

但對於李克強的離世對中國當前政局是否有影響，孫韻認為不會，因為習近平如今大權在握，李克強即便在位時都已經無法改變，逝世後的影響更是微乎其微。

習家軍獨佔權力核心

李克強2013年從溫家寶手中接過國務院總理的職位時，曾被各界賦予改革中國經濟結構的厚望，不過中國國家主席習近平的權力持續擴大，李克強在手上無實權且被邊緣化的情況下，難以有所作為。

李克強出生於中國安徽省，1976年加入中國共產黨，並在1977年考入北京大學法學系，成為文革後中國恢復高考的首批考生。

李克強在北大求學期間，擔任校內共青團及學生會幹部，於1993年出任共青團中央書記處第一書記，成為「共青團派系」的新生代人物，並在2007年成為最年輕的中央政治局常委。2013年，李克強接任溫家寶成為國務院總理，直到2023年卸任。

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2022年，北京在新冠疫情期間實施鐵腕清零政策，國內經濟活動幾乎全部停擺。當時李克強對於「動態清零」的閉口不談，還一度傳出有可能出現「李上習下」的局面，但最終並未發生。

去年的中國「二十大」上，李克強和同為共青團出身的政治局常委汪洋一同退出常委行列。在任滿10年任期後引退，並於今年3月5日發表任內最後一次政府施政報告。

中共建政以来的历任总理 李克强（2013-2023年任总理） 作为习近平的“搭档”，李克强一直被认为是这一权力格局下的“弱势总理”。习近平主政以来，国务院和政府机构的权力不断被削弱，总理地位被边缘化。“李克强经济学”等带有其个人烙印的经济政策，也大多无疾而终。有分析认为，李克强早已被排斥于重大决策之外，如中美贸易谈判、清零防疫政策等。即便在历来总理负责的经济领域也不例外。习、李二人政见不合，则是公开的秘密。2022年中共二十大上，习近平如期获得连任，李克强则在2023年3月的人大会议上卸任，由习近平的亲信李强接替。

中共建政以来的历任总理 温家宝（2003-2013） 温家宝总理任期内中国GDP高速增长，并上升为世界第二大经济体，但同时贫富差距不断扩大，经济、社会发展失衡加剧。2008年，温家宝政府为应对全球金融危机出台了四万亿投资计划，其后果备受争议，包括助长房地产泡沫和腐败。温家宝本人的家族财富也成为海外媒体揭秘的对象。他一直试图营造自己开明和亲民的形象，也因作秀之嫌而被一些人戏称为“影帝”（作家余杰著有《中国影帝温家宝》一书）。中国人民大学政治学教授张鸣认为，温家宝任总理后没有抓住相对有利的国际大环境对中国大刀阔斧改革，他在任十年是中国“失去的十年”。

中共建政以来的历任总理 朱镕基（1998-2003） 朱镕基是在中国民间口碑较高的一位总理，在西方也颇受欢迎。他被认为是坦率敢言、高效灵活、对经济发展有见地的实干家。在他任期内，中国在2001年加入了世贸组织，政府进行了税收改革、国有企业和金融体制改革，中国经济得以以持续稳定发展。但他领导的改革也打破了许多人的“铁饭碗”，让数以千百万计的国有企业职工下岗或失业，带来诸多长期的社会问题。

中共建政以来的历任总理 李鹏（1988-1998） 李鹏在“六四”事件中支持邓小平镇压学生的决定，并作为总理签署了戒严令，因此被认为是天安门流血屠城的责任人之一。此前，身为革命烈士后代、周恩来养子的李鹏就被视为政府中的保守派代表人物。李鹏在总理任期内政绩乏善可陈，较为突出的是力推备受争议的三峡工程上马。李鹏早年留学苏联，曾主修水电，后来又在水利部门任职。

中共建政以来的历任总理 赵紫阳（1980-1987） 赵紫阳在总理任期内推动经济和政治体制改革，被视为中共改革派代表之一。1987年赵紫阳接替胡耀邦担任中共中央总书记，同年辞去国务院总理职务，由李鹏任代总理。1989年天安门民主运动期间，赵紫阳主张对话，反对武力镇压。当自己在中共高层失势后，赵紫阳到天安门广场探望绝食抗议的学生（图）。这在中共十三届四中全会上被定性为“严重错误”，赵被撤销党内一切领导职务并遭受软禁，直到2005年1月逝世。

中共建政以来的历任总理 华国锋（1976-1980） 1976年毛泽东逝世，他钦定的“接班人”华国锋出任中共中央委员会主席、中央军委主席和国务院总理，成为党政军最高领导人。但他被视为一个过渡性的人物。与邓小平理念相左的华国锋先后辞去党、政、军的最高职务，退出中国的最高权力核心。有评价认为，他的主要功绩是结束文化大革命、结束阶级斗争，为日后的改革开放奠定了基础，但他也因循毛泽东的一些定式，尤其是所谓“两个凡是”，受到诟病。图为1878年华国锋与到访的联邦德国总理施密特。

中共建政以来的历任总理 周恩来（1949-1976） 周恩来是中国共产党的创建人之一，1949年中华人民共和国建立后即担任政务院（1954年改国务院）总理。在官方的宣传和多数中国民众心目中，周恩来是“鞠躬尽瘁”、清廉无私的道德楷模。但批评者认为，作为党和政府领导人之一，他未能阻止毛泽东发动文革等给中国带来巨大灾难的政治运动。1976年1月周恩来逝世，遗体运往八宝山火化之日，北京有百万民众沿街为其送行。



（綜合報導，DW記者葉家均、鄒宗翰對此文有貢獻）

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