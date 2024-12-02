卸任前改变态度 拜登宣布特赦儿子亨特

拜登之子亨特先前因非法持枪和逃税相关的指控遭定罪。过去拜登多次承诺不会特赦儿子，如今此举遭到美国总统当选人特朗普批评。

（德国之声中文网）明年1月即将卸任的美国总统拜登週日（12月1日）宣布特赦了他的儿子亨特（Hunter Biden）。拜登曾经承诺不会这么做，但他如今表示亨特被定罪是“司法不公”。

“任何理智的人如果审视了亨特案子中的事实，得出来的结论都会是一样的：因为亨特是我的儿子，所以被单独挑出来。这是不对的。”

亨特面臨非法持枪、逃税等联邦重罪指控，去年已针对税务案件跟检方达成认罪协议，今年6月则在持枪案被定罪。原本再过几週，他的判刑结果就会正式公布，如今他获得赦免，可能让他免于入狱服刑。

亨特透过邮件向美联社表示，他绝不会把特赦视为理所当然，而是会致力于“帮助那些仍然生病、承受苦痛的人”。

他的声明写道：“我已经承认我在自己毒瘾时最黑暗的日子所犯下的错误，也负起了责任。这些错误被拿来滥用，公开羞辱我和我的家人，为的是达到政治目的。”

今年6月，亨特因非法持枪而遭定罪，这是美国历史上首次有在任总统的子女被判联邦重罪。 图像来源: Julio Cortez/AP Photo/picture alliance

拜登如何自圆其说？

拜登多次表示不会介入亨特的案件官司之中，例如今年6月接受美国广播公司（ABC News）采訪时，他便排除了特赦的可能性。

白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今年11月初也刚说过，拜登不会赦免亨特：“我们被问过这个问题很多次，答案还是一样：他不会这么做。”

亨特第一次公开自己在接受联邦调查是2020年12月，当时拜登刚当选总统不久。拜登1日的声明指出，这些针对亨特的指控出现的时候，是在他的政治对手在国会“唆使”检方攻击他、反对他胜选之后。

“我希望美国人可以理解，身为一个父亲和总统，我为什么做出这样的决定。”拜登说他是在上週末决定的，当时他在麻萨诸塞州跟家人共度感恩节假期。

拜登表示，有很多人试图击倒亨特，“但盡管面对无情的攻击和选择性的起诉，他仍然戒了毒，至今已经5年半”。“在试图打垮亨特的同时，他们也试图打垮我，而且没有理由相信这会就此结束。够了就是够了。”

各界批评

拜登的决定引发共和党阵营大肆批评。下一任总统当选人特朗普说，拜登特赦之举也是权力滥用与司法不公。

特朗普在他自己创立的“真实社交”平台表示：“拜登给亨特的赦免，有没有包含J-6的人质？他们已经被关好几年了。”特朗普指的是2021年1月6日国会暴动案之中被监禁的暴动者。

许多共和党议员也立即在社群平台发表评论，表达愤怒。

倾右的共和党众议员格林（Marjorie Taylor Greene）在X平台上写道：“拜登是骗子，是个伪君子，一路走来都这样。”保守派众议员比格斯（Andy Biggs）形容，拜登会因此沦为“美国历史上最腐败的总统之一”。

众议员科默（James Comer）则说，“很不幸，拜登总统宁可继续尽全力逃避责任，也不愿意把他们数十年的不当行为说明白”。

拜登同党人士也有不满，例如民主党籍的科罗拉多州长波利斯（Jared Polis）。

“身为一个父亲，我肯定理解拜登总统很自然会想用特赦来帮助自己的儿子，但我还是对于他把家庭放在国家之上，感到失望。”波利斯警告，特赦之举可能设下不好的先例、甚至被未来的总统滥用，如此一来将会玷污拜登自己的名声，“相当可悲”。

（综合报道）

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