 卸任前德国政治家呼吁″外交抵制″北京冬奥 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.10.2021

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卸任前德国政治家呼吁"外交抵制"北京冬奥

德国即将退位的体育高官建议接受美国众议院议长佩罗西"外交抵制"北京冬奥的主张。目前只有俄罗斯总统普京明确表达将亲自出席冬奥。

SPD-Politikerin Dagmar Freitag

弗莱塔克在联邦议院发表演说（2018）

（德国之声中文网）即将从联邦议院体育委员会主席一职卸任的弗莱塔克（Dagmar Freitag ）周一（10月11日）接受德新社采访时表示，作为对中国侵犯人权的抗议，希望各国政要抵制2022年2月举行的北京冬奥会。

她说，"我个人尤其赞同美国众议院多数派领袖佩洛西（Nancy Pelosi）提出的所谓'外交抵制'建议"。在她看来，"至少民主国家重要代表的缺席，是向国际奥委会主席巴赫以及同僚明确表达，反对将奥运举办权授予那些践踏体育以及自由社会价值观的国家"。弗莱塔克是在隐退德国政坛前夕发表这番谈话的。

她说，抵制奥运不会让国际奥委会蒙受损失，因为只要举办奥运，资金就源源不断地流入它的账户。她还指出，在批评国际奥委会的同时，不能忘记为参加奥运进行长年训练的运动员和残疾运动员，因此，既要关注新冠疫情下举办奥运的特殊性，也不能忽略受到限制的新闻自由以及无以言状的侵犯人权的做法。

佩洛西的"外交抵制"建议

今年5月，美国众议院议长佩洛西在国会听证会上说，世界各地的国家元首应该回避定于明年2月举行的北京冬奥。她说，"我所提议的是外交抵制，在这种情况下，世界上的主要国家应该拒绝出席北京冬奥。我们不该通过委派国家元首去中国参与冬奥来礼遇中国政府。因为当中国正在进行的种族灭绝之时，我们的国家元首现身北京冬奥，这真的让人怀疑，我们国家有什么道德权威来谈论世界上任何地方的人权？"

欧洲议会也于7月8日以压倒性多数通过了一项不具约束力的决议案，敦促欧盟及成员国的官员，不要出席北京冬奥会。这项决议得到所有主流政治党团的支持，包括中间偏右的"欧洲人民党"（EPP）以及法国总统马克龙（Emmanuel Macron）所属的中间派。议员们呼吁欧盟机构和成员国"婉拒政府代表和外交官出席北京2022年冬奥会"，除非中国政府表明香港丶新疆维吾尔自治区丶西藏丶内蒙古和中国其他地区的人权状况能做到可被验证的改善"。

9月中旬，俄罗斯媒体引述该国外长拉夫罗夫报导，普京总统将出席北京冬奥。9月底，国际奥委会宣布，北京冬奥只对中国国内的观众开放，外国观众将无缘到场亲临赛事。

（综合报道）

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