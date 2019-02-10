 卸任前夕 美副司法部长狠批中式「法治」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.02.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

卸任前夕 美副司法部长狠批中式「法治」

美国司法部副部长在智库演说时，列出许多中国以法律之名、行控制之实的案例，指称中国的法律是「统治者为了要维持控制、打压异己所使用的机制」。

USA Politik - Rod Rosenstein Stellvertretender US-Justizminister (picture alliance/AP/E. Vucci)

罗森斯坦 (Rod J. Rosenstein) 将在三月卸任司法部副部长，这次很可能是他離開前的最后一次公开演说。

(德国之声中文网) 美国司法部副部长罗森斯坦 (Rod J. Rosenstein) 谴责中国把法律当做国家权力的工具，是「透过法律统治」而不是「依法治国」。然而他强调美国并非与中国为敌，而是希望能够找到交集。

2月25日，这位敢言的副部长在华府智库战略与研究中心 (CSIS) 發表演说。罗森斯坦在2017年指派穆勒调查特朗普通俄门，即将在三月中卸除司法部副部长的职务。这很可能是他卸任前的最后一次公开演说。

他说「依法治国」是美国的核心价值，在与中国、俄罗斯等国家的司法部门打交道时，也应清楚铭记捍卫依法治国原则所肩负的责任。

Meng Hongwei (picture-alliance/dpa/M. Metzel)

国际刑警组织主席孟宏伟被中国政府「留置」长达半年，被秘密扣留且无法与外界通讯。 美方批评此举违反法律程序。

DW.COM

“全面依法治国”是中国党和国家领导人习近平提出的治国理念的一项核心内容。中共十九大召开前夕，北京律师莫少平接受德国之声采访，谈到了他对中国司法现状的看法和对十九大的期许。 (17.10.2017)

孟宏伟下落未明，结局却无人不知。时评人长平认为，国际刑警组织苟且配合，未来将堕落成中共纪委分部。 (12.10.2018)

中国最高人民法院院长周强在一次司法系统会议上强调要警惕和抵制“西方的三权分立和司法独立”。科隆大学中国司法研究专家伯阳（Björn Ahl）认为，中共要对法院进行更严格的控制。 (19.01.2017)

「709大抓捕」事件三周年，王全璋仍杳无音讯，数人在牢狱之中。 其余大部分被捕者已被有条件释放，但事情并未结束。最近一年，当局掀起第二波整顿行动。 (09.07.2018)

非以中国为敌

他提到，国际刑警组织主席孟宏伟被中国政府「留置」至今已经半年，也就是未经法律程序，被安置在不能对外通讯的秘密地点，任何法律专业人员或是家人也都不得其门而入。

他也提到现在有超过100万名维吾尔人被监禁在「再教育营」，被强迫放弃他们的文化与信仰，面临政治性的「再教育」，因为中国的法律赋予当地政府权力，逮捕任何遵循维吾尔传统生活或是阅读宗教禁书的人。

他接着说﹕「在这些国家，政府『透过法律统治』着人民。这些国家不像美国，他们的法律不是个人自由的捍卫者，也不会制衡政治力量。相反的，他们的法律是国家机器的工具，是统治者为了要维持控制、打压异己所使用的机制。」

但他也强调，他提出这些言論并非以中国为敌。他引述美国总统特朗普说的「一个竞争的新时代」，说特朗普朝敌人伸出开放的手，「我们会试图与那些想要挑战美国的影响力、价值与财力的国家建立更好的合作关系，同时捍卫我们自己国家的利益。」

China Gericht in Tianjin (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

以法律施压

罗森斯坦也在演讲中提到2014年被中国拘捕的加拿大夫妇高凯文 (Kevin and Julia Garratt) 事件，藉此对加拿大政府施压，要求他们释放中国航空创业者苏斌。

他也提到中国在国內外利用法律来合理化胁迫的手段。中国派遣特务到其他国家，追踪有政治或贪腐罪嫌的中国公民，人称「猎狐行动」。从事这种行动的小组用假的理由入境他国，追踪逃亡者，威胁他们回中国。

对于国内，中国政府用「出口禁令」，未经法律程序就禁止某些外籍人士离开中国。这通常是用来威胁受害者有罪嫌的亲戚朋友，让他们主动回国。有个美国籍的大学生现在就是因为这个禁令被困在中国，美国政府因此在上个月更改了对中国的旅行警告。

罗森斯坦在副司法部长的位置上已经坐了两年，即将在三月卸任，特朗普已经宣佈打算指名运输部副部长罗森 (Jeffrey Rosen) 接任。

罗法/李芊 (综合报导)

相关内容

Screenshot Youtube - Abdurehim Heyit

维族音乐家「复活」 中国打脸土耳其 10.02.2019

中国国际广播电台周日晚间發布了一段影片，显示维吾尔音乐家黑伊特并未如外界所传的死于再教育营中。 然而，仍有维吾尔团体与维权人士质疑影片真实性，强调手法与强迫电视认罪手法相似。

China Shenzhen Ren Zhengfei

中控美打压企业發展 任正非说华为将以缩编应对 19.02.2019

美国过去几周不断游说欧洲各国拒用华为设备，而中国外交部周一也针对此事作出响应，指控美方以威胁网络安全为由打压中国企业發展。

Kombobild Chinese President Xi Jinping +Tsai Ing-wen

墙外文摘：一国两制被拒，地动山摇将临? 06.01.2019

有舆论认为，台湾从来没有独立的问题，只有被统一的问题；中国政府只能是共产党的执行机构，并不具实质决策权力，两岸的谈判根本不可能对等；与此同时，美国将继续和北京维持一种务实的关系。

广告

媒体看中国

USA Präsident Donald Trump mit Chinas Vize-Premier Liu He (picture-alliance/Captital Pictures/RS/MPI)

德语媒体：如何破解中国这个难题

《新苏黎世报》评论认为，美国总统特朗普发推称与中国在结构性领域取得重要进展，恐怕难有真材实料。奥地利《皇冠报》称，维也纳虽对华为有顾虑，但与华盛顿程度不同。 