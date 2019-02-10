卸任前夕 美副司法部长狠批中式「法治」

(德国之声中文网) 美国司法部副部长罗森斯坦 (Rod J. Rosenstein) 谴责中国把法律当做国家权力的工具，是「透过法律统治」而不是「依法治国」。然而他强调美国并非与中国为敌，而是希望能够找到交集。

2月25日，这位敢言的副部长在华府智库战略与研究中心 (CSIS) 發表演说。罗森斯坦在2017年指派穆勒调查特朗普通俄门，即将在三月中卸除司法部副部长的职务。这很可能是他卸任前的最后一次公开演说。

他说「依法治国」是美国的核心价值，在与中国、俄罗斯等国家的司法部门打交道时，也应清楚铭记捍卫依法治国原则所肩负的责任。

非以中国为敌

他提到，国际刑警组织主席孟宏伟被中国政府「留置」至今已经半年，也就是未经法律程序，被安置在不能对外通讯的秘密地点，任何法律专业人员或是家人也都不得其门而入。

他也提到现在有超过100万名维吾尔人被监禁在「再教育营」，被强迫放弃他们的文化与信仰，面临政治性的「再教育」，因为中国的法律赋予当地政府权力，逮捕任何遵循维吾尔传统生活或是阅读宗教禁书的人。

他接着说﹕「在这些国家，政府『透过法律统治』着人民。这些国家不像美国，他们的法律不是个人自由的捍卫者，也不会制衡政治力量。相反的，他们的法律是国家机器的工具，是统治者为了要维持控制、打压异己所使用的机制。」

但他也强调，他提出这些言論并非以中国为敌。他引述美国总统特朗普说的「一个竞争的新时代」，说特朗普朝敌人伸出开放的手，「我们会试图与那些想要挑战美国的影响力、价值与财力的国家建立更好的合作关系，同时捍卫我们自己国家的利益。」

以法律施压

罗森斯坦也在演讲中提到2014年被中国拘捕的加拿大夫妇高凯文 (Kevin and Julia Garratt) 事件，藉此对加拿大政府施压，要求他们释放中国航空创业者苏斌。

他也提到中国在国內外利用法律来合理化胁迫的手段。中国派遣特务到其他国家，追踪有政治或贪腐罪嫌的中国公民，人称「猎狐行动」。从事这种行动的小组用假的理由入境他国，追踪逃亡者，威胁他们回中国。

对于国内，中国政府用「出口禁令」，未经法律程序就禁止某些外籍人士离开中国。这通常是用来威胁受害者有罪嫌的亲戚朋友，让他们主动回国。有个美国籍的大学生现在就是因为这个禁令被困在中国，美国政府因此在上个月更改了对中国的旅行警告。

罗森斯坦在副司法部长的位置上已经坐了两年，即将在三月卸任，特朗普已经宣佈打算指名运输部副部长罗森 (Jeffrey Rosen) 接任。

罗法/李芊 (综合报导)