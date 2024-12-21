卸任前夕 拜登再批准5.7亿美元对台军援

美国总统拜登周五同意向台湾提供5.713亿美元的国防援助。与此同时，美国国务院也批准了对台潜在军售案，包含价值约2.65亿美元的指挥通讯设备。

（德国之声中文网）白宫周五（12月20日）在一份声明中表示，拜登已授权国务卿“指示提拨国防部至多5.713亿美元的国防相关物品和服务，以及军事教育和训练，以向台湾提供援助”。

这是拜登第三次动用“总统拨款权”（PDA）对台军援，但声明未提供军援方案细节。拜登曾于9月30日宣布总值5.67亿美元的类似计划。

美国务院批准通讯设备军售

此外据路透社报导，美国五角大厦表示，国务院已批准对台潜在军售案，提供价值约2.65亿美元的控制通讯及电脑现代化设备，包含“76快炮座零附件”与“Link-16终端机升级”。这是拜登政府第19度对台军售。

对此，台湾国防部周六感谢美国对台湾坚定的安全承诺，称这些设备将有助于升级其指挥控制系统。台国防部在一份声明中表示，双方将继续在安全问题上密切合作，以确保台湾海峡的和平。

台湾军队在演习期间使用美制“毒刺”便携防空导弹发射装置 图像来源: Chiang Ying-ying/AP

特朗普上任后 台美关系能否保持？

尽管华盛顿和台北之间没有正式的外交关系，但美国长时间以来是台湾最重要的支持者和武器供应方。此种关系让中国感到愤怒，并逐年加强针对台湾的军事压力。

拜登在其任内通过多项对台军售及援助。如今，曾拒绝承诺协防台湾的特朗普即将在2025年1月20日就职新一届美国总统，未来台美在国防方面能否继续合作仍存在变数。

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(路透社、中央社)

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