 卷入“黄金护照”丑闻 塞浦路斯国会议长走人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.10.2020

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时政风云

卷入“黄金护照”丑闻 塞浦路斯国会议长走人

塞浦路斯国会议长西卢里斯（Demetris Sillouris）宣布辞职，原因是他被指控协助发放移民护照贪污受贿。

Stadtansicht Zypern (Petros Karadjias/AP/picture-alliance)

资料图片：塞浦路斯利马索尔

(德国之声中文网) 不过，周四（10月16日），西卢里斯在其辞职公告中强调：“我没有任何违法行为。”他说，他辞职是出于国家利益的考虑，以防止腐败指控损害国家的声誉。

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对这个欧盟成员国而言，它曾是一笔好买卖：投资250万欧元，就能获得一本欧盟护照，刑事犯罪分子也有机会拿到。在电视台播出一个让当局难堪的报道后，塞浦路斯政府作出了反应。

“投资25万欧元，即可全家移民欧盟”，这类中介广告，中国大城市随处可见。不过，欧盟预计将在今年秋季出台措施，限制“买卖国籍”的行为。

西卢里斯被阿拉伯半岛电视台秘密拍摄了他如何帮助一名据称从中国逃亡的投资者获得塞浦路斯护照的过程，尽管这位中国人在本国有犯罪记录。实际上这是由一名电视台记者假扮的投资者。

电视片播出几小时后，尼科西亚政府周二宣布，将从下月起废除其备受争议的外国投资者 "黄金护照 "法律。根据该法律，如果非欧盟公民投资250万欧元，就能够获得塞浦路斯护照。

Zypern | Geisterstadt Varosia (Getty Images/AFP/B. Bebek)

地中海岛国塞浦路斯景色宜人

周三，数百人在首都尼科西亚抗议公共部门涉嫌腐败。塞浦路斯政府承诺对发放的所有4000个 "黄金 "护照进行审核。在调查过程中，已经有7本护照被收回。

同样被电视台偷拍的塞浦路斯国会议员乔瓦尼斯（Christakis Giovanis）也已经辞去了他的党内所有职务，他是反对党劳动人民进步党的议员。

 

李京慧/凝炼 (法新社)

 

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