即時更新：佩洛西見蔡英文 北京召美大使強烈抗議

（德國之聲中文網）美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）週三（8月3日）約上午10點30分，在台灣總統府與台灣總統蔡英文見面。蔡英文頒授佩洛西「特種大綬卿雲勳章」，表彰她對台美關係的貢獻。這是25年來美國現任眾議院議長首度訪台，引發北京強烈抗議。

根據台灣中央社報導，蔡英文在頒授勳章時表示，佩洛西是「台灣最堅定的友人」，授勳是為了表彰她對台灣長久以來的支持、對台美交流的貢獻。此行來訪的國會議員也是美國政壇的重要領袖，展現美國國會對台灣「堅若磐石的支持」。

蔡英文提應對變局「三態度」

蔡英文致詞時表示，台灣應對變局的三個基本態度：第一為面對持續、刻意升高的軍事威脅，「台灣不會退縮，將堅守民主防線，希望和全世界民主國家團結合作，維護民主價值」；第二是台灣會盡最大努力，強化自我防衛力量，致力台海和平穩定，「成為區域安全關鍵穩定力量，確保自由開放的印太地區，以及全球供應鏈的穩定發展」；第三則是台灣是美國可靠、可信賴的合作夥伴，會持續和美國國會、行政部門在印太區域包括供應鏈等各層面合作，讓台美關係進一步提升。

蔡英文也提到俄烏戰爭使得台海安全成為國際焦點，並說到「民主台灣」對於印太地區的重要性。

佩洛西：「要和台灣站在一起」

身穿一席米白套裝、湖水綠內搭及口罩的佩洛西，在接受授勳後致詞表示榮幸，她說此次率團來台，很重要的一點是43年前美國通過《台灣關係法》，「當時我們就許下對台灣堅定的承諾，要和台灣站在一起」。

台北和美国的高层互动 麦克阿瑟访台（1950） 1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。

台北和美国的高层互动 副总统尼克松访台（1956） 时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。

台北和美国的高层互动 艾森豪威尔总统访台（1960） 1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。

台北和美国的高层互动 肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961） 1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。

台北和美国的高层互动 约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965） 1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。

台北和美国的高层互动 宋美龄白宫做客（1965） 蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。

台北和美国的高层互动 美台副总统互访（1966、1967） 美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。

台北和美国的高层互动 副总统洛克菲勒出席蒋中正葬礼（1975） 中华民国总统蒋中正1975年4月5日逝世后，美国总统福特起初只派农业部长抵台吊唁，引起中华民国政府不满，后来福特又派副总统洛克菲勒（Nelson Aldrich Rockefeller）抵台参加葬礼。

台北和美国的高层互动 卡特总统签署《台湾关系法》（1979） 1979年1月1日，美国与中华民国断绝外交关系，末任大使安克志（Leonard S. Unger）离任，驻台美军全部撤出。同年4月10日，美国总统卡特(图）签署《台湾关系法》，台美仍然保持实质上的双边关系。

台北和美国的高层互动 李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995） 1995年，时任台湾总统李登辉以"私人身份"前往母校美国康奈尔大学发表演讲。他是史上首位进入美国的中华民国现任元首。这次访问因此被认为是中华民国在外交上的一大突破。

台北和美国的高层互动 美国众议院议长金里奇率团访台（1997） 1997年4月初，美国众议院议长金里奇（ Newt Gingrich）率团访问台湾，成为美中建交后访问台湾的最高级别美国官员。不过，金里奇当年出访台湾前先拜会了时任中国第一把手江泽民。就金里奇本人而言，他主张加深中美关系。在访问台湾、会晤时任总统李登辉之后，金里奇称，他曾告诉中国领导人“我们会协防台湾”，中国回答道，没有发动袭击的意图。

台北和美国的高层互动 陈水扁总统被禁止“过境”美国（2007） 自1979年台美断交后，台湾总统、副总统、外交部长等高层都被禁止访美。台湾前总统陈水扁曾于2000年过境洛杉矶，2001年和2003年过境纽约，但在2007年访问中美洲时被阻止在美国大陆过境，而只能在阿拉斯加机场短暂加油，被指"有失尊严"。

台北和美国的高层互动 马英九蔡英文均“过境”纽约（2013、2019） 前台湾总统马英九曾于2013年过境纽约，现任台湾总统蔡英文去年7月也过境纽约，并会见台“邦交国”驻联合国常任代表。

台北和美国的高层互动 美国卫生部长阿札尔访台（2020） 美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 2020年8月出访台湾，并与台湾总统蔡英文举行会谈。他也成为自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。中国人民解放军军机也在他们会晤的当天短暂飞越台湾海峡中线。

台北和美国的高层互动 美国常驻联合国代表克拉夫特与蔡英文视讯会谈（2021） 美国常驻联合国代表克拉夫特1月14日与台湾总统蔡英文进行视讯谈话。先前，克拉夫特曾计划访台，但因美国务院取消所有外访未成行。克拉夫特在视讯谈话中赞台湾在许多方面为全球典范，蔡英文首次提及将继续推动“加入联合国”。中国外交部回应称，坚决反对任何形式的美台官方往来，并指责克拉夫特的言行严重干涉中国内政，严重违反一个中国原则等等。

台北和美国的高层互动 美国国会众议院议长佩洛西访台（2022） 2022年8月2日晚22时，美国众议院议长佩洛西的专机降落在台北松山机场。这是继1997年时任众议长金里奇访问台湾后，美国到访台湾的最高级别官员。佩洛西在抵台后发表的声明中说：“我们的国会代表团对台湾的访问兑现了美国对支持台湾充满活力的民主制度的坚定承诺。美国对2300万台湾人民展示团结在今天比以往任何时候都更加重要，因为世界面临着在专制和民主之间做出选择。” 作者: 乐然



佩洛西說，以此為基礎，台美之間建立了繁榮的合作與夥伴關係，有著共同命運的自覺及共同安全，也必須保障、深化經濟關係。她強調，此行就是為了要向外界展示美台團結，「我們不會背棄對台灣的承諾」。

此外，佩洛西也提到「台灣是全世界最自由的社會之一」，許多方面享有領先成就，防疫表現更是突出，這不僅是公衛議題，也是國安、經濟、治理議題。

佩洛西率領的國會訪團成員，包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks），眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano），眾議員戴貝尼（Suzan Delbene），眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）以及眾議員安迪．金（Andy Kim）。

在會見蔡英文之前，佩洛西上午先拜會立法院。由於立法院長游錫堃確診隔離中，因此由副院長蔡其昌接見。佩洛西表示，美國對台灣的支持是跨黨派，對於蔡其昌稱她是台灣的朋友，她稱這是「很大的讚美」。

佩洛西在與蔡英文約半小時的公開會面後，雙方轉為不公開的閉門會議。隨後兩人將在台北賓館參與午宴，佩洛西預計下午前往景美人權園區。根據外媒消息，佩洛西將見中國被迫流亡的民運人士吾爾開希、在台港人、台灣人權工作者。

中方召見美大使強烈抗議

根據中國官媒新華社3日凌晨報導，佩洛西抵台後，中國外交部副部長謝鋒緊急召見美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns），代表中國政府向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

謝鋒表示，裴洛西嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，性質極其惡劣，後果極其嚴重，「中方絕不會坐視不管」、「 美國政府必須承擔責任」。

謝鋒稱，美方企圖打「台灣牌」，明目張膽提升美台關係，變本加厲推進對台軍售，公然叫囂助台提升「非對稱戰力」，為「台獨」分裂活動撐腰打氣，「不得錯上加錯、升級事態，把台海局勢和中美關係引向不可收拾的境地」。

與此同時，中國解放軍本週宣布一系列的軍事演習，再次引發台海局勢緊張。軍演消息不斷之外，中國也宣布暫停出口天然砂，以及台湾的柑橘类水果、冰鲜白带鱼。此前，中國海關署已突襲宣布，禁止台灣一百多家食品廠產品進口。

政治大學亞太研究國際博士學程助理教授南樂（Lev Nachman）向德國之聲表示，佩洛西這次訪台是美台關係「一個重大的勝利，但也許不是此時此刻我們所需要的勝利。」

南樂認為，這將在一個不適合傷害美中關係的時刻，造成更多傷害。他解釋，此時重申美台關係很重要，佩洛西訪台的背後脈絡很重要，但美台關係此刻良好，這次的訪問「不一定能把它推到新高度。」

「我認為美國一直在推動美中努力改善關係，而這將因為這件事而受到打擊。」不過南樂指出，習近平和拜登日前的通話表明，美中關係仍有希望獲得一定程度的改善。

他補充道：「中國為此動用的經濟脅迫將產生長期影響，至於軍事脅迫，我們都很想知道將會持續多長時間。」

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 1991年在天安门广场拉开横幅 1991年，身为议员的佩洛西在六四事件两年后，首度造访天安门，并和两名国会议员一起展开了一条横幅，上面写着”献给为中国民主事业牺牲之烈士”。此举导致佩洛西一行人遭到短暂拘留，并被驱逐出境。2016年6月4日，佩洛西在自己的网页上发表了当时的照片，并写道：中国的孩子们在课堂上被剥夺了了解真相的权利，他们必须从父母和祖父母那里了解天安门起义和大屠杀。她说，如果我们不支持中国的人权，就失去了在世界任何地方谈论人权的道德权威。愿天安门广场的记忆继续加强我们代表民主和自由的决心。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2009年5月访问北京 2009年5月27日，众议院议长佩洛西率领的美国国会众议院代表团访华，并与中国国家主席胡锦涛、人大委员长吴邦国、总理温家宝举行会谈。据中国官媒报道，胡锦涛表示，中方愿同美方一道，增进互信，扩大共识，推进合作，在平等和相互尊重的基础上，通过对话协商，妥善处理彼此的分歧。佩洛西说，美中关系是重要的双边关系，愿通过此次成功访问进一步加深美中双方的相互了解，推动两国在能源、环境以及气候变化等领域的政策对话和务实合作。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 “我和各位议员带着友谊而来” 2009年5月27日，时任国务院总理的温家宝在北京中南海紫光阁会见美国众议长佩洛西一行。 据中国官媒报道，温家宝说，中美在双边领域和全球范围拥有广泛的共同利益和坚实的合作基础，一个长期稳定、健康发展的中美关系对两国人民有利，对世界有利。双方要高瞻远瞩，携手合作，“和而不同”，推动中美关系取得新的进展。佩洛西说，我和各位议员带着友谊而来，愿本着坦诚、开放的态度同中方交换看法，为发展两国关系发挥桥梁作用。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 纪念六四民运20周年 2009年6月4日，身为美国国会众议院议长的佩洛西在华盛顿参加纪念六四民运20周年纪念活动。她还在议长办公室会见了因在六四期间涂污天安门城楼上的毛泽东像而被监禁10多年，被外界称为“天安门三君子”余志坚、喻东岳以及鲁德成。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2010年参加为狱中刘晓波举行的诺贝尔和平奖颁奖仪式 2010年12月10日，挪威首都奥斯陆举行诺贝尔和平奖颁奖仪式，颁奖台上摆放一张空座椅，代表因“颠覆国家政权罪”被中国当局判处了11年监禁的刘晓波。佩洛西参加了颁奖仪式。她左手边坐着人权组织“公民力量”创建人杨建利。佩洛西发表声明表示，希望通过出席颁奖传达出一个明确的信息，就是美国政府支持非暴力、民主自由、捍卫基本人权。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2015年与李克强见面 2015年11月13日，中国总理李克强在北京中南海紫光阁会见美国国会众议院少数党领袖佩洛西率领的美国国会众议院代表团。中国官媒报道，李克强说，应当看到，中美共同利益远大于分歧，关键是要把握两国关系发展的大方向，通过对话磋商建设性管控好分歧。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 与李克强会晤前访问西藏 佩洛西在2015年11月13日与中国总理李克强会晤前，同美国议员代表团一起访问了西藏。据报道，佩洛西对能够访问西藏向李克强表示了感谢。佩洛西还说，美中作为世界前两大经济体，发挥着举足轻重的国际影响；美方愿以友好、坦诚的方式同中方加强接触，增进理解，扩大共识，在友好合作的道路上相向而行。佩洛西经常严厉批评中国在西藏的人权纪录，她也是西藏流亡精神领袖达赖喇嘛的支持者。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 参加达赖喇嘛80岁生日庆典 2015年7月10日，西藏流亡精神领袖达赖喇嘛在纽约庆祝80岁寿辰。白宫、国会和纽约市政府均派代表出席庆祝仪式。身为众议员的佩洛西在仪式上表示：“如果热爱和平的人们，迫于中国经济的压力，不敢站出来对抗对西藏的威胁，那我们就失去了在全世界任何地方为维护人权而发声的道义力量。”

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2017年造访达兰萨拉 2017年5月10日，佩洛西率领美国国会两党代表团访问印度并会见达赖喇嘛。她表示支持达赖喇嘛和流亡政府领导洛桑·桑盖发出要求西藏获得更多自治的呼吁，并指出，历届美国政府都因为没有让北京为侵犯人权负责而付出了高昂的代价，因为美国同中国发展贸易关系而忽略人权，让中国得到了极大的好处。中国外交部称，佩洛西的这次访问 "对外发出了支持藏独的严重错误信号"。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2019年6月4日为坦克人雕像揭幕 2019年6月4日，佩洛西在华盛顿为”坦克人“雕像揭幕。。在国会山当天举行题为《天安门30年：检视中国压迫的演变》的听证会上，佩洛西表示，“30年后，20世纪一幅经久不衰的画面依然烙在我们共同的良知上，一个男子孤身站在街上，阻拦了一队坦克。九年后回到中国后，我很伤心，大多数大学生和其他人都不知道这幅画面。”她还表示，国际社会必须继续大声疾呼，以同一个声音捍卫所有被北京迫害的人。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 承诺美国捍卫中国人权是持久的 2021年12月，美国众议院通过三项有关中国人权的议案，其中一项是《防止强迫维吾尔人劳动法》。2022年2月，佩洛西率领美国众议院代表团访英期间与来自香港、中国的多名人权活动人士会面，并表示，美国捍卫中国人权的承诺是跨党派、跨议院和持久的。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 是否访问台湾引关注 据多家媒体报道，正在亚洲访问的佩洛西8月2日晚将抵达台湾并将在3日早上与台湾总统蔡英文见面，之后赴立法院。白宫国家安全发言人柯比8月1日向媒体表示，“议长有权访问台湾”，“此事并非没有前例”，北京“没有必要”因此升高冲突。他说，预计中国未来几天将反应升级，但美国“不会被吓倒”。先前，中国政府以佩洛西是美国政府第3号人物为由发出警告说，佩洛西访台将严重破坏美中关系并导致台海紧张升级，中国将以“强而有力措施”来回应。



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