即将退休 默克尔与习近平“告别通话”

(德国之声中文网) 即将退休的德国总理默克尔和中国国家主席习近平10月13日举行了一次视讯会议。德国联邦政府副发言人菲茨(Martina Fietz)说，这是默克尔与习近平的"告别通话"，碍于疫情只能以视讯会议的形式举行。菲茨透露，两国领导人在通话中就德中关系的发展以及当前重大国际话题交流了看法，"其中包括G20峰会的准备工作、气候保护议题、疫情防控、人权、欧中投资协议等。"此外，默克尔和习近平还谈到了2022年德中建交50周年的庆祝事宜。

中国官方媒体新华社也引述通话内容称，习近平积极评价默克尔任内为推动中德、中欧关系发展所作的贡献。"人之相识，贵在相知；人之相知，贵在知心"。习近平还说："中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开。希望你继续关心和支持中德、中欧关系发展。"习近平还希望"欧方坚持独立自主，真正维护欧盟自身利益和国际社会团结，同中方和其他各国一道，共同致力于解决和平与发展的世纪难题。"而默克尔则回应说，"欧盟应独立自主地发展同中国的关系，双方可以就彼此存在差异和分歧的问题加强对话交流，相信欧中关系能够克服各种复杂因素继续发展。……我将继续为促进德中、欧中理解与合作作出积极努力。"

根据德国《基本法》，9月26日联邦议会大选后，默克尔总理领衔的联邦内阁仍然在职，一直到一个月后的10月26日新一届联邦议会首次召开全会为止。而即便到10月26日之后，只要新一届政府没有完成组阁、宣示就职，默克尔就得继续担任看守总理。

目前，社民党、绿党、自民党还在就组阁事宜展开紧张的谈判，预计将耗费几个月的时间。默克尔所属的联盟党在此次大选中惨败，并没有参与当前的组阁谈判。

(德新社、新华社等)

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