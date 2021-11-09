 即将退休 默克尔与习近平“告别通话” | 德国新闻 | DW | 13.10.2021

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德国新闻

即将退休 默克尔与习近平“告别通话”

几个月后就要退休的德国总理默克尔与中国国家主席习近平进行了一次“告别通话”，双方谈及了德中关系、欧中关系等当前重大话题。默克尔还对习近平表示，今后她将“继续为促进德中、欧中理解与合作作出积极努力”。

Deutschland China Angela Merkel Xi Jinping

默克尔与习近平 (资料图)

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德国总理默克尔在对华政策上经常受到批评，指责她奉行“经济友好路线”以及在人权上不够强硬。本文作者Thomas Heberer认为，致力于对话是默克尔作为领袖所具备的远见卓识。

德国大选后新政府是否会改变默克尔之前的中国政策？德中关系将面临哪些挑战？德国之声记者Rodion Ebbighausen就此采访了德国墨卡托中国研究所的Barbara Pongratz。

9 月 26 日，德国将选出新一届联邦议院。现任总理默克尔不再参选，她要退休了。此后岁月里，她会做什么呢？ 

如何应对中国崛起带来的挑战，将是德国新一届政府的外交重头戏，毕竟“以外贸政策取代外交政策”的默克尔时代已经成为过去。

艰难的组阁谈判，对默克尔的怀念以及两个小党所扮演的重要角色，这些都是国际媒体对本次联邦大选关注的焦点。

默克尔时代结束，德国基民盟在联邦议会选举拿下创党史上最糟糕的成绩。在主要两党选情胶着下，联合政府组成可能要花上数月的时间，新任总理选举也暂时无期。

(德国之声中文网) 即将退休的德国总理默克尔和中国国家主席习近平10月13日举行了一次视讯会议。德国联邦政府副发言人菲茨(Martina Fietz)说，这是默克尔与习近平的"告别通话"，碍于疫情只能以视讯会议的形式举行。菲茨透露，两国领导人在通话中就德中关系的发展以及当前重大国际话题交流了看法，"其中包括G20峰会的准备工作、气候保护议题、疫情防控、人权、欧中投资协议等。"此外，默克尔和习近平还谈到了2022年德中建交50周年的庆祝事宜。

中国官方媒体新华社也引述通话内容称，习近平积极评价默克尔任内为推动中德、中欧关系发展所作的贡献。"人之相识，贵在相知；人之相知，贵在知心"。习近平还说："中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开。希望你继续关心和支持中德、中欧关系发展。"习近平还希望"欧方坚持独立自主，真正维护欧盟自身利益和国际社会团结，同中方和其他各国一道，共同致力于解决和平与发展的世纪难题。"而默克尔则回应说，"欧盟应独立自主地发展同中国的关系，双方可以就彼此存在差异和分歧的问题加强对话交流，相信欧中关系能够克服各种复杂因素继续发展。……我将继续为促进德中、欧中理解与合作作出积极努力。"

根据德国《基本法》，9月26日联邦议会大选后，默克尔总理领衔的联邦内阁仍然在职，一直到一个月后的10月26日新一届联邦议会首次召开全会为止。而即便到10月26日之后，只要新一届政府没有完成组阁、宣示就职，默克尔就得继续担任看守总理。

目前，社民党、绿党、自民党还在就组阁事宜展开紧张的谈判，预计将耗费几个月的时间。默克尔所属的联盟党在此次大选中惨败，并没有参与当前的组阁谈判。

(德新社、新华社等)

观看视频 00:34

超长待机总理默克尔

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