危险的降落！ 环保人士空降欧锦赛场导致他人受伤

(德国之声中文网)本周二晚（6月15日） 欧锦赛法国对德国的比赛开始前，一名环保人士乘滑翔伞空降赛场，该行动到导致多人受伤。黄色的降落伞上清晰地印有"绿色和平"几个大字，伞上也有反对石油的口号，抗议者以这种方式反对欧锦赛赞助商大众。

危险的降落

不过他降落安联体育场的过程中撞上了支撑摄像机的电缆，造成碎片散落，导致两人头部受伤。环保人士落地后，距离他最近的两名德国球员吕迪格（Antonio Rüdiger）和胡梅尔斯（Mats Hummels）向他跑去，另外两名安保人员也赶来带走此人。开赛时间并未因此受到影响。

德国国家队发言人格里特纳（Jens Grittner）比赛之后表示：“我们谴责这种行为。他给自己和他人都带来了危险和伤害。这是不可接受的。欧足联和有关当局将对此事进行调查。这样做有可能会造成更严重的后果。”

欧足盟（UEFA）认为此行动 "鲁莽 "又 "危险"。环保组织绿色和平组织晚间在推特上表示:“我们很抱歉，绿色和平组织的行动中给人们带来危险，显然让人受了伤。我们希望所有人都安全无恙。” 绿色和平还称，因为技术故障降落伞被迫紧急降落。

巴伐利亚州州长索德尔（Markus Söder）表示要追究法律责任。接受媒体采访时他说：“这件事情一定会进行仔细调查，这明显是违法行为，不是微不足道的小错。”

昨晚的对阵中，法国以1比0战胜德国。

意外成为球迷最爱的五大足坛金曲 披头士乐队的《黄色潜水艇》（Yellow Submarine） 林格·斯塔的这首歌旋律简单，非常适合球迷集体咏唱。尤其那段重复Yellow Submarine的过门，特别适合球迷摇旗呐喊的节奏，煽情的歌词还很能烘托球场的气氛。

意外成为球迷最爱的五大足坛金曲 古巴民歌《关塔那美拉》（Guantanamera） 这首歌面世已经有90年的历史了，来自古巴乡村歌手费南德兹（Joseíto Fernández）。但是它成为球迷金曲却是2002年日韩世界杯期间的事情。这首源于古巴民歌的乐曲令Rocca乐队一炮走红。事实上，大多数球迷只记得一句歌词："鲁迪·福勒只有一个"，以赞扬德国足球传奇鲁迪·福勒。由于歌迷反复咏唱，以至于这句歌词最后成了2002年年度名句。

意外成为球迷最爱的五大足坛金曲 意大利经典《蔚蓝之蓝》（Nel blu dipinto di blu ） 意大利歌手多米尼科·莫杜尼奥（Domenico Modugno）的这首流行歌曲，本来是要歌颂罗马上空的蓝天白云。但是，由于歌词"volare"同"finale"（决赛）谐音，所有成了球迷祝贺自己球队冲入决赛时的必唱歌曲。

意外成为球迷最爱的五大足坛金曲 《向西行》（Go West） 这首歌来自于"村民"乐队（Village People），在很多国家都被球迷所追捧，因为它的歌词太适合修改了。多特蒙德球迷将它改成了 "Ole, jetzt kommt der BVB" （现在轮到多特蒙德了），而到了伦敦阿森纳球迷那里，歌词就变成了"One-nil to the Arsenal."（阿森纳一比零）。虽然球队之间可能不共戴天，但对Go West的喜爱程度却别无二致。

意外成为球迷最爱的五大足坛金曲 《你永远不会独行》（You'll Never Walk Alone） 这首歌原本出自罗杰和哈姆施泰因的音乐剧，最终演变成了庄严肃穆的足球金曲，而庄严肃穆也许是这首歌曲被球迷久唱不衰的原因。同其他球场歌曲不同的是，这首歌的歌词至关重要。六十年代，利物浦队率先将这首歌选为队歌。现在世界各地的球场里都能听到这首歌，几乎成了足球运动不可分割的一部分。 作者: Antje Binder





(德新社、体育通讯社等)



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