 危险的降落！ 环保人士空降欧锦赛场导致他人受伤 | 足坛体坛 | DW | 16.06.2021

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足坛体坛

危险的降落！ 环保人士空降欧锦赛场导致他人受伤

本周二晚欧锦赛法国对阵德国的赛场出现意外：赛事开始前，绿色和平一名环保人士乘滑翔伞空降赛场，途中撞上电缆，导致两人受伤。

一名环保人士乘滑翔伞降落在慕尼黑安联赛场

环保人士降落到赛场之上

(德国之声中文网)本周二晚（6月15日） 欧锦赛法国对德国的比赛开始前，一名环保人士乘滑翔伞空降赛场，该行动到导致多人受伤。黄色的降落伞上清晰地印有"绿色和平"几个大字，伞上也有反对石油的口号，抗议者以这种方式反对欧锦赛赞助商大众。

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根据德国国家队主教练勒夫公布的参加下月开赛的欧洲足球锦标赛阵容，两名 "弃儿 "——米勒（Thomas Müller）和胡梅尔斯（Mats Hummels）重新入列。勒夫的名单上还另有一些让人眼睛一亮的名字。

由于叙利亚和马尔代夫队出现新冠感染，原定本周起在苏州举行的世界杯预选赛部分赛事因外国球队不能入境，比赛只能易地举行。

德国足球国家队周四以3:0击败冰岛，取得世界杯预选赛中的首场胜利。除了比赛本身的成绩之外，球员们在开赛之前身穿黑色T恤组成“人权”字样的行动也引起关注。2022世界杯主办国卡塔尔因人权问题饱受诟病，民调显示多数德国人支持抵制将于明年举行的这一赛事。

危险的降落

不过他降落安联体育场的过程中撞上了支撑摄像机的电缆，造成碎片散落，导致两人头部受伤。环保人士落地后，距离他最近的两名德国球员吕迪格（Antonio Rüdiger）和胡梅尔斯（Mats Hummels）向他跑去，另外两名安保人员也赶来带走此人。开赛时间并未因此受到影响。

德国国家队发言人格里特纳（Jens Grittner）比赛之后表示：“我们谴责这种行为。他给自己和他人都带来了危险和伤害。这是不可接受的。欧足联和有关当局将对此事进行调查。这样做有可能会造成更严重的后果。”

欧足盟（UEFA）认为此行动 "鲁莽 "又 "危险"。环保组织绿色和平组织晚间在推特上表示:“我们很抱歉，绿色和平组织的行动中给人们带来危险，显然让人受了伤。我们希望所有人都安全无恙。” 绿色和平还称，因为技术故障降落伞被迫紧急降落。

巴伐利亚州州长索德尔（Markus Söder）表示要追究法律责任。接受媒体采访时他说：“这件事情一定会进行仔细调查，这明显是违法行为，不是微不足道的小错。”

昨晚的对阵中，法国以1比0战胜德国。

  • The Beatles Yellow Submarine Waterloo Station in London (picture-alliance/dpa/R.Naden)

    意外成为球迷最爱的五大足坛金曲

    披头士乐队的《黄色潜水艇》（Yellow Submarine）

    林格·斯塔的这首歌旋律简单，非常适合球迷集体咏唱。尤其那段重复Yellow Submarine的过门，特别适合球迷摇旗呐喊的节奏，煽情的歌词还很能烘托球场的气氛。

  • Cuba, a yellow house (DW/B. Sezen)

    意外成为球迷最爱的五大足坛金曲

    古巴民歌《关塔那美拉》（Guantanamera）

    这首歌面世已经有90年的历史了，来自古巴乡村歌手费南德兹（Joseíto Fernández）。但是它成为球迷金曲却是2002年日韩世界杯期间的事情。这首源于古巴民歌的乐曲令Rocca乐队一炮走红。事实上，大多数球迷只记得一句歌词："鲁迪·福勒只有一个"，以赞扬德国足球传奇鲁迪·福勒。由于歌迷反复咏唱，以至于这句歌词最后成了2002年年度名句。

  • Domenico Modugno (picture-alliance/dpa/Publifoto)

    意外成为球迷最爱的五大足坛金曲

    意大利经典《蔚蓝之蓝》（Nel blu dipinto di blu ）

    意大利歌手多米尼科·莫杜尼奥（Domenico Modugno）的这首流行歌曲，本来是要歌颂罗马上空的蓝天白云。但是，由于歌词"volare"同"finale"（决赛）谐音，所有成了球迷祝贺自己球队冲入决赛时的必唱歌曲。

  • Village People (picture-alliance/dpa/E.v.Maydell)

    意外成为球迷最爱的五大足坛金曲

    《向西行》（Go West）

    这首歌来自于"村民"乐队（Village People），在很多国家都被球迷所追捧，因为它的歌词太适合修改了。多特蒙德球迷将它改成了 "Ole, jetzt kommt der BVB" （现在轮到多特蒙德了），而到了伦敦阿森纳球迷那里，歌词就变成了"One-nil to the Arsenal."（阿森纳一比零）。虽然球队之间可能不共戴天，但对Go West的喜爱程度却别无二致。

  • Gerry & The Pacemakers 70er Jahre

    意外成为球迷最爱的五大足坛金曲

    《你永远不会独行》（You'll Never Walk Alone）

    这首歌原本出自罗杰和哈姆施泰因的音乐剧，最终演变成了庄严肃穆的足球金曲，而庄严肃穆也许是这首歌曲被球迷久唱不衰的原因。同其他球场歌曲不同的是，这首歌的歌词至关重要。六十年代，利物浦队率先将这首歌选为队歌。现在世界各地的球场里都能听到这首歌，几乎成了足球运动不可分割的一部分。

    作者: Antje Binder



(德新社、体育通讯社等)


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