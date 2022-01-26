危险的依赖性：德国与俄罗斯天然气

（德国之声中文网）"乌克兰危机导致俄罗斯与西方之间的关系显著恶化"，巴泽道（Matthias Basedau）和舒尔策（Kim Schultze）的研究以这句话开始。这份题为《对能源进口的依赖：德国和欧洲的风险？》的研究报告表示：德国和欧洲在相当程度上依赖从俄罗斯能源进口。这首先涉及的是天然气、原油和煤炭。鉴于与俄罗斯关系恶化，警告声越来越大，担心俄罗斯政府可能利用供应停止作为政治武器。

值得注意的是，该文件是2014年由德国全球和区域研究中心（GIGA）汉堡莱布尼茨全球和地区研究所撰写的研究报告。

明知危险却愈加依赖

那时针对地缘政治的分析，如今依旧适用。事实上在过去数年，普京在外交和能源政策上继续加码。这位俄罗斯国家元首让该国军队从根本上变得更加现代化，并以威胁性的军事姿态使其邻国和部分欧盟国家面临越来越大的压力。

致命的是，在过去十年里，德国对俄罗斯能源进口的依赖再次大幅增加。2012年以来，仅俄罗斯天然气的供应份额就从40%攀升至55%。在石油进口方面，这个时期俄罗斯的份额也从38%上升到42%。

问题不在缺乏供应

在德国，每两个公寓就有一个通过天然气供暖。而且根据天气情况不同，供暖季节常常要持续到三月。尽管如此，专家们相信，如果乌克兰冲突升级，人们也不必担心家里突然没了暖气。

《法兰克福汇报》援引德国外交政策协会（DGAP）的能源问题专家戈德豪（Andreas Goldthau）的话说："如果只讨论全球供应问题，那么我们明天就可以替掉俄罗斯天然气，问题是，我们想为它付多少钱？"他表示，如果俄罗斯天然气供应冻结的话，欧洲将有三个选择：通过管道从其他供应国购买更多的天然气；用油轮进口更多的液化天然气；或者使用储备的天然气。

尤其是占比德国天然气消费35%的工业，目前已经在高昂的天然气价格中挣扎。对于铝、化肥、陶瓷行业等能源密集型行业来说，一旦天然气价格达到一定水平，生产就无法再有收益。

德国天然气储备在历史低位

想要利用起来天然气储存设施也不是那么容易。这是因为主要位于德国北部的储气设施的填充水平处于历史最低水平。

德国天然气储存系统运营商协会(INES) 的布莱施克（Sebastian Bleschke）证实了这一点。他在接受德国之声采访时表示，德国拥有世界上第四大的天然气储存能力，这当然是许多人、特别是欧盟内部市场的人，现在关注德国储存设施的一个原因。然而目前，它们的储气量不到42%。布莱施克说："填充水平还从未这么低过。"

不来梅附近的这个天然气存储设备属于Gazprom的子公司Wingas

一个有趣的细节：德国10%的天然气储存设施是由克里姆林宫下属的俄罗斯天然气工业集团（Gazprom）的子公司运营。正如布莱施克所证实的那样，这些储气罐里只有17%装满了天然气，而在其他储存设施中，这一比例为50%。

挪威、荷兰、英国等欧洲生产国无法取代俄罗斯的天然气。根据奥斯陆政府的说法，挪威正在竭尽所能生产，而荷兰也不能再提高其供应量了。而英国本身正在遭受天然气短缺和创纪录的天然气价格，这已经使一些小型天然气供应商破产。

液化天然气（尚且）无法取代管道天然气

最近几周，有更多油轮载着液化天然气从美国出发前往欧洲。然而，与荷兰等邻国不同，德国在其沿海地区没有一个液化天然气接收站。而德国有北溪2号管道，该管道已经装满了俄罗斯的天然气，正在等待其运营许可。在北溪2号项目中，德国对于俄罗斯的能源依赖的这种敏感和矛盾表现得尤为明显：该项目一会儿被德国外长贝尔博克作为对俄罗斯制裁的潜在武器提出来，一会儿又被总理肖尔茨淡化为一个纯粹的私营经济项目。不过，这位总理最近改变了主意，表示在俄罗斯侵略的情况下会停止该管道运营。

然而，业内人士并不认为俄罗斯会完全停止向西方国家供应天然气。电力生产商Uniper的负责人毛巴赫（Klaus-Dieter Maubach）指出，即使在冷战期间以及俄罗斯吞并克里米亚之后，俄罗斯也遵守了其长期供应的承诺。毛巴赫估计，俄罗斯天然气在德国需求中所占份额为50%。然而，这个比例是波动的，尤其是最近。根据数据提供商ICIS的数据，去年12月俄罗斯供应的天然气仅占德国消费量的32%；挪威贡献了20％，荷兰占了12％。德国的天然气需求中，只有5%是由德国国内生产的。

尽管如此，即便从俄罗斯进口的份额远低于50%，Uniper公司首席执行官毛巴赫也明确指出："在未来几年，俄罗斯作为供应商是无法被取代的。"此外，德国能源转型还设想要关闭三个目前仍在运行的核电站，并逐步淘汰燃煤发电。要弥补由此产生的能源缺口，天然气仍然是德国的核心化石能源。

鹿特丹港装载液化天然气的油轮

更多通过现货市场购买天然气

几十年来，很多欧洲供应商和进口商与俄罗斯管道天然气有着长期供应合同，有些长达30年。而目前天然气价格大幅上涨的原因之一是，许多供应商在所谓的现货市场上短期购买天然气。在过去的一年里，现货市场上的价格成倍增长。这是这些供应商没有预料到的。

能源专业人士普遍都同意这一点：等到人们能用昂贵的海运液化天然气来完全弥补可能的俄罗斯供应短缺之时，德国供暖季应该已经结束了。

当然，时间对于德国和欧盟来说是有利的。德国天然气储存系统运营商协会的布莱施克认为，德国和欧盟从俄罗斯获得的天然气，能满足其大约40%的需求。他表示，现在天气相当温和，而且未来天气可能进一步转暖，但他也称，"仍存在不确定性"。

可能也是因此，天然气的价格继续昂贵--至少在春天之前是如此。也许只有当普京和西方的地缘政治牌局有了和平解决方案时，局势才会真正缓和。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。