危险分子萨米·A刚被遣返 又要被接回德国?

据德国法院裁定，遣返涉嫌据信为本·拉登前保镖、伊斯兰分子萨米·A.的行动属于违法，应予纠正。尽管有驱逐禁令，这名42岁男子在一天前却被用空运方式遣返突尼斯。
（德国之声中文网）盖尔森基兴（Gelsenkirchen）行政法院通报说，遣返萨米·A.是"严重的违法行为、违反了基本法治原则"。该法院的主管分庭裁定，这名疑为本·拉登前保镖的突尼斯人必须被接回德国。
负责萨米·A.居留身份的波鸿外事局和北威州难民事务部双双宣布，将对该法院的这一裁定提出上诉。
现年42岁、原籍国突尼斯的萨米·A.，据信曾为恐怖组织"基地"的头目本拉登充当保镖。
不过，突尼斯是否会让其国民重返德国尚无定数。据德国《图片报》报道，突尼斯政府圈内人士称，鉴于萨米·A.所受的指控，难以想象，会允许他重返德国。
悄然行动
周五（7月13日）早晨，北威州有关当局租用专机将萨米·A.运往其家乡突尼斯。降落后，他被转交给了突尼斯当局。德国联邦内政部证实了对萨米·A.的遣返行动。
该事件引发多个问题：周四，盖尔森基兴行政法院刚裁定，暂时不能遣返萨米·A.。该法院指出，未看到突尼斯政府有约束力的外交承诺，即遣返后，萨米·A.不会遭受酷刑；因此，负责避难权的审判庭做出不得遣返的裁定。
北威州难民事务部则指出，采取遣返行动的基础是该法院另一审判庭周三作出的一项裁定。
盖尔森基兴行政法院则表示，周三的裁定只是为遣返在法律上做准备，并称周五早晨已经向联邦移民暨难民事务局（BAMF）通报了关于禁止遣返的这一裁定。
法律争议延续多年
围绕是否遣返Sami A.的法律争议已经延续了多年。Sami A.及妻子和子女一直在波鸿居住。1997年，他来德国上大学。2000年，他据信在"基地组织"位于阿富汗的一个营地接受军事训练，并曾充当本·拉登的保镖。2011年，本拉登被美国特种部队在巴基斯坦击毙。此后，Sami A.被指以萨拉菲派教士的身份在德国活动。
不过，这个突尼斯人始终否认所有这些指控。
德国当局定义Sami A.为所谓的"危险分子"。法院指出，联邦检察院曾展开对他的刑事犯罪调查程序，但因证据不足而搁置。2014年，联邦移民及难民事务局取消了遣返禁令，因此，这名突尼斯人从那年起就有可能遭遣返。Sami A.经由法律手段予以抵抗，成功迄今。今年6月，联邦移民及难民事务局再度取消遣返禁令，Sami A.因此被捕，被实施遣返拘押。他又向行政法院提出紧急上诉。
联邦政府总理默克尔曾在6月底的一份政府声明中提及Sami A.事件，对有关当局在处理遭拒庇护申请人问题上行动不力提出批评。
凝炼/王凡（德新社、路透社、法新社）
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