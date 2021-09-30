危机重重的中国房地产业

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2021年以来，中国房地产市场一蹶不振。恒大、碧桂园等大型房企陷入违约危机后，只得寻求债务重组。尽管央行和地方政府放松限购政策，以期拉动更多需求，但在人们对经济发展预期低迷的情况下，刺激措施似乎难以奏效。
恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。
2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。
2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。
中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”
据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。
资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。
最近恒大可谓是坏消息不断，在恒大地产被立案调查、债务重组计划面临失败之际，据知情人士透露，一些海外债权人还在计划，如果恒大方面在10月30日之前不能拿出新的债务重组计划，就要对其发起清盘申请。
遭遇债券兑付危机的中国房地产开发商碧桂园周一获债权人投票批准，将六只境内债券还款期延长三年，消息传出后碧桂园股价小幅上涨。
停牌近一年半后，中国房地产开发商恒大复牌第一天，就在香港股市创下了暴跌记录。陷入债务危机的恒大股票周一在香港股市一度跌幅高达近87%，跌至每股0.22港元，这是该公司上市以来的最低记录。
许家印的发家史反映了中国房地产业的发展模式。如今，恒大集团深陷债务危机，一些前雇员和知情人士向路透社透露了恒大的一些内幕。
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