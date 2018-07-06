 危机过去：德大联合政府就难民政策达成共识 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.07.2018

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时政风云

危机过去：德大联合政府就难民政策达成共识

在长达数星期的时间里，执政党们就该制定何种德国移民政策激烈争议。现在，冲突暂告解决。不过，这一庇护政策的落实可能会相当困难。

Deutschland Asylstreit Koalitionsausschuss Nahles und Scholz (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

社民党：我们坚持认为只有欧洲难民政策可行

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一场狼狈的危机过后，默克尔以其对关门自闭的难民政策的认可，得以暂时挽救政府，德国之声主编Ines Pohl认为，默克尔迄今的欢迎政策也成为历史。 (03.07.2018)

就难民问题争执数周之后，德国总理默克尔同基社盟籍联邦内政部长泽霍费尔终于达成共识。 (03.07.2018)

柏林终于可以喘口气了。默克尔和泽霍费尔就难民政策达成一致，决定在边境地区设立中转中心。维也纳政府则迅速表示，政策不能以给奥地利增加负担作为代价。 (04.07.2018)

（德国之声中文网）每个人都以自己的方式表达了对这一妥协方案的愉快心情：基社盟的泽霍费尔表示，作为内政部长，他至为满意；社民党副主席朔尔茨对提前登台的"夏季戏剧"终场表示赞赏。

历经长达数星期的争议、辞职威胁、收回辞职威胁，组成大联合政府的3个政党在一次联合委员会会议上达成共识，签订了一份取名为"移民政策中的秩序及引导"的两页文件。在默克尔的基民盟及其巴伐利亚州姐妹党-基社盟和社民党之间达成的这一妥协主要涉及的是，在德-奥边界截住移民，并遣返其中已在另一个欧盟成员国提出过庇护申请的人。

政府危机结束

在此之前，一直不清楚，社民党是否会同意本周初两个保守派联盟党之间达成的这一交易。最大的争议点是由内政部长泽霍费尔计划的实施"新型边界管制"的设想。根据该设想，将设置所谓的"中转中心"。周四（7月5日）晚，联合执政党委员会会议结束后，泽霍费尔在新闻会上承认，作为联合执政伙伴的社民党不赞同"中转中心"这一名称，所以，依照社民党人的意愿，大家现在都改称为"中转程序"。泽霍费尔解释说，只是那些已在另一个国家提出过庇护申请的人方需经历此程序。

Deutschland Asylstreit Koalitionsausschuss Seehofer (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

泽霍费尔：对妥协结果很满意

根据德国法律，整个"中转程序"最长为48小时，并在设于边界线附近的联邦警察设施内进行。需经历这一程序的人数不会很多。最新统计数字显示，今年头三个月，在德-奥边界共有248人提出过庇护申请。

寄希望于达成双边协议

一名记者问泽霍费尔部长，若无法与意大利达成协议，怎么办？他只是表示，"我从不为那些还未发生的事情伤脑筋-说不定根本就不会发生"。他说，只有当旨在达成妥协的所有手段均告无效后，他才会考虑采取变通办法。他希望，定于下周三举行的德、意、奥三方会谈能找到走出目前困境的途径。

社民党主席纳勒斯明确表示，只有在与其它国家确实达成"双边协议"后，三党执政联盟做出的决定才能生效。尽管与某些国家达成相关协议似乎还是遥不可及之事，纳勒斯仍认为，周四晚间与基民盟、基社盟达成的妥协是一个"良好的解决方案"。她还指出，年内就将开始制定移民法，规范延揽外国专业人士来德政策，这乃是社民党的功绩。

不过数天前，有关政府危机、内政部长辞职、联合政府破裂的说法尚大行其道，现在似乎一切都呈和谐。有一个人未在达成一致后就妥协方案表态。她就是默克尔。不过，是否能与各国谈成双边协议，最后还是要看她。泽霍费尔部长也强调了这一点：与其它国家达成送回（移民）协议的责权是在总理那里。

 

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

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