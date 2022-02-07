危机谈判依旧无果 澳总理呼吁中国为乌克兰发声

（德国之声中文网）据华盛顿总统办公室消息，美国总统拜登和俄罗斯普京在周六（2月12日）通话约一小时，聚焦乌克兰问题。拜登警告普京，如果俄罗斯对乌克兰发动进攻，将产生“迅速和严重的后果”。拜登还强调，入侵将带来巨大痛苦并损害俄罗斯的声誉。这位美国总统重申，华盛顿仍然准备进行外交谈判，但“同样为其他情况做好准备”。

普京则批评了西方对乌克兰的态度。克里姆林宫抱怨说，解决危机的努力陷入了“死胡同”。据克里姆林宫称，普京在与拜登的谈话中表示，西方国家没有对乌克兰施加必要的压力，让其履行义务。

据德新社报道，在拜登和普京的电话交谈后，一位美国政府高级官员说，美方在欧洲安全问题上提的想法也考虑到了莫斯科的一些关切，但他没有进行更详细的阐述。据美国政府消息人士说，这次电话并没有从根本上改变过去几周的态势。

俄罗斯官媒塔斯社报道称，普京的外交政策顾问乌沙科夫（Juri Uschakow）表示，美国关于俄罗斯进攻乌克兰的警告是“歇斯底里的”，不过他表示这次拜登与普京的通话是“相当平衡和符合事实的”。

马克龙的第二次尝试

在与拜登会谈之前，普京与法国总统马克龙也通了电话，马克龙本周早些时候曾访问莫斯科、与普京会面。据法国方面称，这次通话是关于如何执行明斯克协议。据巴黎总统办公室称，在90分钟的谈话中，马克龙告诉普京，进行严肃的谈判与继续升级乌克兰的紧张局势是不相容的。

俄罗斯在乌克兰边境附近集结了大量军队，此外还在邻国白俄罗斯和黑海举行军事演习。然而，莫斯科否认打算对乌克兰发动攻势。

除了拜登、马克龙与普京通话之外，其他方面的外交努力也在继续。据爱丽舍宫的消息，马克龙仍在与德国总理肖尔茨以及乌克兰总统泽连斯基通话。肖尔茨计划在周二（2月15日）前往莫斯科与普京会面，这位德国总理也准备周一在基辅与泽连斯基会面。

乌克兰总统：要防止恐慌性宣传

美国政府周五表示，认为俄罗斯有可能在2月20日北京冬奥会结束前入侵乌克兰。《纽约时报》写道，美国收到的情报显示，俄罗斯正讨论将下周三（2月16日）作为采取军事行动的目标日期。

乌克兰总统泽连斯基对此非常不满，指责西方代表挑起“恐慌”。他对媒体表示，“我们意识到存在着风险”，但目前关于俄罗斯可能的入侵计划的信息“对我们没有帮助”。

鉴于美国政府的警告，德国也已经敦促其公民离开乌克兰。其他欧洲国家，如比利时、意大利、西班牙、荷兰、瑞典等，也发布了类似信息。此前，美国、英国、丹麦、澳大利亚、拉脱维亚、爱沙尼亚等国已经呼吁其公民离开乌克兰。美国国务院周六宣布，把其在基辅大使馆的工作人员减少到“最低限度”。此外，美国军方正从乌克兰撤出为训练目的而驻扎的部队。其他一些国家也在缩减其在乌克兰的大使馆。

与此同时，荷兰航空公司KLM暂停了飞往乌克兰的航班。据荷兰新闻社报道，KLM航空解释说，这一决定是在全面分析安全形势的基础上作出的，并表示乘客和员工的安全是最重要的。

莫里森点名中国

澳大利亚周日（2月13日）表示，鉴于俄乌边境局势迅速恶化，正在撤离其驻基辅大使馆。据路透社报道，该国总理莫里森还呼吁中国不要对危机保持沉默。

莫里森说，局势正在进入一个“非常危险的阶段”，并补充说，俄罗斯针对乌克兰的“专制的、单边的威胁、霸凌行动是完全不可接受的”。

目前与中国关系遇冷的澳洲政府还向北京发出呼吁，希望中国政府为乌克兰发声。莫里森在一场新闻发布会上说：“中国政府乐于批评澳大利亚......但却对俄罗斯军队在乌克兰边境集结保持冷淡沉默。”他还称，“我们看到专制国家联盟企图霸凌其他国家，澳大利亚从未轻视过一点”。

（路透社，德新社，法新社）

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