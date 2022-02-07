 危机谈判依旧无果 澳总理呼吁中国为乌克兰发声 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

危机谈判依旧无果 澳总理呼吁中国为乌克兰发声

一个电话接着一个电话，面对集结在乌克兰边境的俄罗斯部队，美欧最高层正在进行外交努力。不过，与普京的电话会谈并没有带来多少进展。德国总理肖尔茨即将启程前往乌克兰和俄罗斯，进行新一轮的面谈。澳大利亚总理莫里森则呼吁中国不要对乌克兰危机保持静默、为基辅发声。

2月13日，乌克兰人在基辅街头游行，反对俄罗斯可能的侵略行为

2月13日，乌克兰人在基辅街头游行，反对俄罗斯可能的侵略行为

（德国之声中文网）据华盛顿总统办公室消息，美国总统拜登和俄罗斯普京在周六（2月12日）通话约一小时，聚焦乌克兰问题。拜登警告普京，如果俄罗斯对乌克兰发动进攻，将产生“迅速和严重的后果”。拜登还强调，入侵将带来巨大痛苦并损害俄罗斯的声誉。这位美国总统重申，华盛顿仍然准备进行外交谈判，但“同样为其他情况做好准备”。

普京则批评了西方对乌克兰的态度。克里姆林宫抱怨说，解决危机的努力陷入了“死胡同”。据克里姆林宫称，普京在与拜登的谈话中表示，西方国家没有对乌克兰施加必要的压力，让其履行义务。

拜登和普京2月12日通话一小时，谈判乌克兰危机

拜登和普京2月12日通话一小时，谈判乌克兰危机

据德新社报道，在拜登和普京的电话交谈后，一位美国政府高级官员说，美方在欧洲安全问题上提的想法也考虑到了莫斯科的一些关切，但他没有进行更详细的阐述。据美国政府消息人士说，这次电话并没有从根本上改变过去几周的态势。

俄罗斯官媒塔斯社报道称，普京的外交政策顾问乌沙科夫（Juri Uschakow）表示，美国关于俄罗斯进攻乌克兰的警告是“歇斯底里的”，不过他表示这次拜登与普京的通话是“相当平衡和符合事实的”。

马克龙的第二次尝试

在与拜登会谈之前，普京与法国总统马克龙也通了电话，马克龙本周早些时候曾访问莫斯科、与普京会面。据法国方面称，这次通话是关于如何执行明斯克协议。据巴黎总统办公室称，在90分钟的谈话中，马克龙告诉普京，进行严肃的谈判与继续升级乌克兰的紧张局势是不相容的。

俄罗斯在乌克兰边境附近集结了大量军队，此外还在邻国白俄罗斯和黑海举行军事演习。然而，莫斯科否认打算对乌克兰发动攻势。

马克龙在本周曾前往莫斯科和基辅，他在2月7日与普京进行了“长桌会谈”

马克龙在本周曾前往莫斯科和基辅，他在2月7日与普京进行了“长桌会谈”

除了拜登、马克龙与普京通话之外，其他方面的外交努力也在继续。据爱丽舍宫的消息，马克龙仍在与德国总理肖尔茨以及乌克兰总统泽连斯基通话。肖尔茨计划在周二（2月15日）前往莫斯科与普京会面，这位德国总理也准备周一在基辅与泽连斯基会面。

乌克兰总统：要防止恐慌性宣传

美国政府周五表示，认为俄罗斯有可能在2月20日北京冬奥会结束前入侵乌克兰。《纽约时报》写道，美国收到的情报显示，俄罗斯正讨论将下周三（2月16日）作为采取军事行动的目标日期。

乌克兰总统泽连斯基对此非常不满，指责西方代表挑起“恐慌”。他对媒体表示，“我们意识到存在着风险”，但目前关于俄罗斯可能的入侵计划的信息“对我们没有帮助”。

DW.COM

乌克兰危机持续不断，俄罗斯与西方国家“叫阵”，而中国与西方之间的隔阂与分裂也日益明显。甚至已经有人表示，目前的世界已经进入“新冷战时期”。政治学者张俊华则认为，不管是对俄还是对华政策，很多苦果都是由西方对对方的误判和政治短视造成的。

因着乌克兰危机，西方同俄罗斯的关系已经到了剑拔弩张的危险境地。鹬蚌相争，渔翁得利，那么，谁会是渔翁呢？

乌克兰危机愈演愈烈之际，普京和习近平也在北京向全世界展示了中俄两国间紧密的伙伴关系。中俄两国的盟友关系，会给西方阵营带来怎样的挑战呢？

台湾总统府周六表示，军方正持续密切关注乌克兰局势以及台湾海峡动态，加强联合情报监侦，但也强调台海情势与乌克兰局势本质不同。与此同时，鉴于紧张局势升级，德国等多个国家已呼吁公民尽速离开乌克兰。

鉴于美国政府的警告，德国也已经敦促其公民离开乌克兰。其他欧洲国家，如比利时、意大利、西班牙、荷兰、瑞典等，也发布了类似信息。此前，美国、英国、丹麦、澳大利亚、拉脱维亚、爱沙尼亚等国已经呼吁其公民离开乌克兰。美国国务院周六宣布，把其在基辅大使馆的工作人员减少到“最低限度”。此外，美国军方正从乌克兰撤出为训练目的而驻扎的部队。其他一些国家也在缩减其在乌克兰的大使馆。

与此同时，荷兰航空公司KLM暂停了飞往乌克兰的航班。据荷兰新闻社报道，KLM航空解释说，这一决定是在全面分析安全形势的基础上作出的，并表示乘客和员工的安全是最重要的。

莫里森点名中国

澳大利亚周日（2月13日）表示，鉴于俄乌边境局势迅速恶化，正在撤离其驻基辅大使馆。据路透社报道，该国总理莫里森还呼吁中国不要对危机保持沉默。

莫里森说，局势正在进入一个“非常危险的阶段”，并补充说，俄罗斯针对乌克兰的“专制的、单边的威胁、霸凌行动是完全不可接受的”。

目前与中国关系遇冷的澳洲政府还向北京发出呼吁，希望中国政府为乌克兰发声。莫里森在一场新闻发布会上说：“中国政府乐于批评澳大利亚......但却对俄罗斯军队在乌克兰边境集结保持冷淡沉默。”他还称，“我们看到专制国家联盟企图霸凌其他国家，澳大利亚从未轻视过一点”。

（路透社，德新社，法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 02:33

乌克兰危机 俄罗斯民众怎么看？

相关内容

7..2.2022, Washington, USA, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geht nach der Landung auf dem Flughafen in Washington die Gangway des Airbus A340 der Luftwaffe hinunter. Scholz wird am 07.02.2022 durch US-Präsident Biden im Weißen Haus empfangen.

德法穿梭外交忙 乌克兰危机降温难度高 07.02.2022

本周一，德国联邦总理肖尔茨赴美与拜登举行会晤，法国总统马克龙前往莫斯科与普京举行会面，德国外长贝尔博克飞往基辅与乌克兰总统泽连斯基举行磋商，这一系列的穿梭外交都是为了同一个目的：为乌克兰危机降温。

Russian President Vladimir Putin, right, listens during a joint press conference with French President Emmanuel Macron after their talks Monday, Feb. 7, 2022 in Moscow. Russian President Vladimir Putin was back at the Kremlin in Moscow following his diplomatic foray to get support from China over the weekend during the Winter Olympics. Putin was hosting the prime meeting of the day Monday as his French counterpart Emmanuel Macron was on a mission to de-escalate tensions. (AP Photo/Thibault Camus, Pool)

马克龙访俄之旅能否为和平开路？ 08.02.2022

法国总统马克龙和俄罗斯总统普京花费了5个多小时的时间试图为乌克兰危机找到一条出路。最终双方都乐观地认为可以迈出“共同的一步”。

Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister, äußert sich nach einem Gespräch mit Kongressabgeordneten vor dem Kapitol gegenüber Medienvertretern. Bundesfinanzminister Scholz ist zu einer dreitägigen Reise in Washington. Es ist sein erster Besuch in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) seit Antritt der neuen Regierung von US-Präsident Biden. +++ dpa-Bildfunk +++

德国总理肖尔茨首访美国 06.02.2022

德国总理肖尔茨周日启程，开始上任后对美国的首次访问。此行正值德美在一些国际议题上的分歧凸显。不过肖尔茨和拜登或许会发现他们之间有一些共同语言。

广告

媒体看中国

德国队雪橇接力赛夺冠后庆祝

德语媒体：普通观众是否应抵制北京冬奥?

《奥格斯堡汇报》认为，德国观众必须关掉电视机，才能让赞助商断了广告费，从而逼迫国际奥委会今后不再把承办权交给专制国家。《焦点杂志》则明确反对这一观点，指出不论奥运精神遭到国际奥委会或者中国的如何践踏，普通观众对体育赛事的热情都不会被破坏。  