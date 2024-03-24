 危机笼罩之下 德国出生率明显下滑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2024

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新闻广角

危机笼罩之下 德国出生率明显下滑

2023年，德国生育率明显低于往年。研究人员认为，各种各样的危机，导致了出生率的下降。

Leipzig St. Elisabeth-Krankenaus | Neugeborene

（德国之声中文网）最新发布的一份调研显示，过去两年当中，德国出生率明显下降。联邦人口研究所周三在威斯巴登表示，德国育龄女性平均生产孩子的数量已经从2021年的1.57降至2023年秋季的1.36。这是2009年以来最低的生育率。研究人员认为，生育率下降可能同全球范围出现的各类危机有直接关系。

上述数据来自联邦人口研究所和斯德哥尔摩大学在《欧洲人口学报》上发表的报告。这份报告统计了每个月的新生儿数量。

研究人员表示，生育率的突然下降属于反常现象。按照德国人口研究所提供的数据，新冠疫情期间，德国出生率基本保持平稳，2022年1月开始，一度降至1.4，2022年夏季恢复至1.5。但2023年出生率再度下降，初步统计显示，1月至11月的出生率跌至1.36。

专家们表示，出生率的波动通常都较为缓慢，而过去两年之内下降幅度之大，非常不同寻常。专家们称，造成这种状况的原因可能有很多，也许是当下的多重危机让很多人暂时放弃了生育孩子的想法。例如，2022年一月出生率突然下降，可能同九个月前开始的接种疫苗行动有关。研究人员表示，由于当时并没有适合孕妇接种的疫苗，所以很多女性可能因此推迟了生育计划。

专家：多重危机笼罩之下，很多人暂时放弃了生儿育女的计划。

专家：多重危机笼罩之下，很多人暂时放弃了生儿育女的计划。

但2022年秋季，生育率为什么会再度出现下滑呢？调研报告联合作者之一、联邦人口研究所的布雅尔德（ Martin Bujard）表示："除疫情之外，俄乌战争、不断上升的通货膨胀率以及日趋严重的气候变化，都可能给人们造成了不安全感。在这种多重危机的影响下，很多人就不会考虑生育孩子的问题。" 他表示，目前出现的出生率下降，是暂时现象，还是德国出生率整体下跌趋势的开始，目前尚无法定论。

联邦人口研究所表示，1975年开始的二十年时间里，德国的出生率一直在1.2至14之间徘徊，是当时整个欧洲出生率最低的国家。但在2015年至2021年期间，出生率明显回升，一直介于1.5和1.6的较高水准。

(德新社，法新社）

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