危机、战争、新冠疫情：旅游变更贵？

（德国之声中文网）延续了2年多的新冠疫情已在许多人身上留下了印记，部分涉及到生、死等基本命题。而很多人还有生存危机感，不知这场大瘟疫最终会不会使自己失去工作。2022年2月，又爆发俄罗斯入侵乌克兰战争。

难怪不少人想暂时忘却危机、战争和疫情，只想去度假、放松一下。但愿能成行。毕竟，所有这些危机都重创了旅游业。

机票、酒店……一切都越来越贵？

要是现在寻找航班，你不禁会常问自己：从前不是更便宜吗？是的，常常会是这样。这有两个原因。

根据德国度假航空公司Condor的蒂尔曼女士 （Johanna Tillmann ）在接受德国之声采访时所称，第一个原因是：总体上，航空燃油成本增加，价格仍处于创纪录的水平，机票价格因此变得更贵，消费者感受到了这一点。不仅汽车司机得在加油站掏出更多钱，航空公司也得为能源支付更多费用。

第二个原因是：需求增加。她解释说，“我们正经历积累起来的度假旅游高需求，出于供需关系原理，尤其在节假日期间，这对机票和住宿的定价产生影响。”

她指出，酒店也不得不应对更高的成本，必须为石油、天然气、电力和食品支付更多费用。此外，还存在人手不足现象。在疫情高峰期，酒店生意清淡，很多员工被辞退。现在，酒店得设法拿出激励措施--主要是经济刺激--重招员工。而这些额外成本便以更高房费形式转嫁给游客。

德国人眼中又便又靓的热门旅游目的国有哪些？ 意大利住宿价格比德国略低 德国联邦统计局将今年2月德国宾馆酒店的价格与20个受欢迎的旅游国家做了比较。结果显示，意大利的宾馆酒店平均只比德国便宜3%。

德国人眼中又便又靓的热门旅游目的国有哪些？ 西班牙和塞浦路斯便宜不少 西班牙或塞浦路斯的酒店价格今年2月则比德国平均要低 17%和19%。不过，到了大多数人都想出游的复活节假期，这样的价格还能保持吗？

德国人眼中又便又靓的热门旅游目的国有哪些？ 希腊和克罗地亚受欢迎 希腊和克罗地亚也是德国人喜欢的旅游地。今年2月，那里的平均住宿价格分别比德国低出21%和24%。按照德国休假旅游研究会对2021/22年度的调查，61%的人有出门旅游的意愿，比前一年增加10%。

德国人眼中又便又靓的热门旅游目的国有哪些？ 马耳他和葡萄牙便宜30% 马耳他和葡萄牙2月的平均住宿比德国便宜30%。按照HikersBay网站的信息，德国今年3月三星级酒店价格平均为76欧元一晚，高档酒店大约为120欧元一晚。

德国人眼中又便又靓的热门旅游目的国有哪些？ 东欧国家的魅力 北马其顿、黑山、保加利亚和阿尔巴尼亚这些年来也受到德国人的青睐。在那里，住宿和餐饮价格只是在德国的一半。图为保加利亚圣弗拉斯海滩（Sweti Wlas）。

德国人眼中又便又靓的热门旅游目的国有哪些？ 土耳其巨大的吸引力 蔚蓝的大海、明媚的阳光和便宜的价格让土耳其成为许多德国人首选的欧洲旅行目标。在土耳其的食宿价格平均只有在德国的36%，吸引力不可不谓大。

德国人眼中又便又靓的热门旅游目的国有哪些？ 千岛之国马尔代夫 印度洋上的马尔代夫也是许多人向往的地方。虽然机票价格不菲，但那里今年2月的酒店价格也和土耳其相仿，相当于在德国的36%。

德国人眼中又便又靓的热门旅游目的国有哪些？ 走进非洲 火山岛国毛里求斯拥有近100英里的白色沙滩和郁郁葱葱的山脉，是许多海岛爱好者的旅游胜地。那里的食宿价格只有德国的一半。突尼斯等非洲国家也吸引着不少德国人前往。疫情下，这些国家的旅游业都受到重创。

德国人眼中又便又靓的热门旅游目的国有哪些？ 比德国更贵的旅游胜地——塞舌尔 去塞舌尔旅游的人到那里一定不是图便宜。按照德国联邦统计局的数据，那里今年2月的酒店价格比德国还高出约7%。汉莎航空表示，今年复活节假期的预定机票数量已经高于疫情之前的水平。对那些放宽防疫措施的国家，旅游业复苏的迹象今夏还将继续。



套餐旅游情况如何？

如果以套餐方式度假，在其费用中一般已包含航班、酒店和接送。根据德国在线比较和预订门户网站Check24的数据，在那里预订的德国人主要度假目的地的旅游套餐都比一年前贵。与去年相比，今年5月预订的6月至8月马略卡岛双人一星期旅游套餐在该网站上贵了17%。

Check24套餐假期总经理齐尔（Martin Zier）对德国之声说：在土耳其海滨的锡德（Side）和阿拉尼亚（Alanya），上涨明显。在那里，两人一周套餐旅游费用比去年夏天贵出45%。

更高质量旅行

不过，人们不能由此得出结论说，一样的旅游，一样的增费百分比，因为起作用的还有其它因素。根据德国旅游协会（DRV）的说法，在经历了两年的旅行限制之后，德国人愿意花更多的钱，预订更高质量的旅行。协会新闻官舍费尔（ Torsten Schäfer ）告知：过去只订带早餐的人现在预订全包的；以前订三星级酒店的人现在要四星级；很多度假者的逗留时间长于往年。

这和汉莎航空公司的观察结果相符。该公司新闻发言人里特伯格（Bettina Rittberger）在接受德国之声采访时透露：“目前很难得到商务舱和头等舱座位，它们最先被预订完。很多人两年没度假，存了钱，现在打算好好享受一下。”

根据德国旅游协会提供的数据，总的来说，今夏前往地中海地区各国，尤其是西班牙、希腊和土耳其的航空旅行需求普遍强劲。该协会发言人舍费尔认为，套餐旅游的价格总体仍属稳定。因为，大部分旅游经营者早在去年就从酒店和航空公司购下配额，那时条件还较优惠，因此提前预订的人仍能实惠旅行。当然，要是旅游经营者的配额售罄，便不得不购买新配额，那可能就贵了。

更多因素

您若现在预订旅行，则要考虑与旅行费用有关的各种因素了：例如，度假目的地的许多餐馆、俱乐部和咖啡馆可能已经提价。还有，别忘了租车。在新冠危机爆发前的2019年，通过比较门户Check24预订的租车费在所有20个国家日均34欧元，今年则是74欧，翻了一番以上。

然后，目前一些金钱以外的因素也使度假变得更麻烦。与酒店业一样，许多机场缺少员工。其结果是，安检站前排起长龙。在阿姆斯特丹国际机场已呈极端象，不少乘客竟不得不等侯数小时方能办理登机手续。为避免情形变得更糟，荷兰航空公司迫不得已，削减从阿姆斯特丹出发的航班的机票售量，在某些情况下甚至停售。

简言之：若您计划出行度假，建议您尽早动身，不要指望最后一刻的讨价还价；如果旅行比一年前贵了，不要惊讶，并提前考虑还可能出现的问题。这样的话，那您有望能真正从危机、战争和疫情中稍稍解放出来，得到休整。

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