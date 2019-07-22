 危机四伏！德国经济繁荣时代终结？ | 经济纵横 | DW | 25.07.2019

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经济纵横

危机四伏！德国经济繁荣时代终结？

慕尼黑大学经济研究所公布的7月份德国商业气氛指数创下6年新低。越来越多的经济学家认为，德国经济的繁荣期行将终结，可能陷入新一轮的衰退。

Symbolbild | Deutschland | CO2 | Klimawandel (picture-alliance/dpa/K. Ohlenschläger)

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中美双方将在下周重启新一轮贸易谈判，能否尽快达成协议备受关注。德国经济部长和马来西亚贸易部长都在北京访问期间表示，中美贸易战已经给全球经济带来负面影响，希望两个经济大国能够及早平息冲突。 (27.04.2019)

德国经济与能源部部长阿尔特迈尔两个月内两度访华。4月底他是去参加一带一路高峰论坛，这一次则是要跟中国谈公平竞争问题。 (19.06.2019)

为警醒德国人，德国自民党主席在党代会致辞中花了大量篇幅来描述中国的快速发展，并批评德国现行的经济政策，他说，照这样下去，大家都不得不学习中文这门非常艰深的语言。 (26.04.2019)

德国官方最新公布的数据显示，作为经济发展的“顶梁柱”，德国工业目前处境不佳，来自国外的订单越来越少。甚至有专家称目前下行走势好比“自由落体”。如今，一些专家把希望寄托在中国政府的经济刺激政策上。 (04.04.2019)

(德国之声中文网) 德国商界高层近期对经济形势愈发担忧。7月份的德国商业气候指数(Geschäftsklima-Index)就体现了这一点。在贸易纠纷、世界经济不景气的背景下，该指数创下了2013年4月以来的新低，降至95.7分，比上月低1.8分。这也是过去11个月中，该指数第10次下滑。

发布该指数的慕尼黑大学经济研究所(Ifo)指出，在工业领域，许多重要产业已经进入了衰退期，即便是暂未陷入衰退的服务业领域，也受到了商业气氛低迷的不利影响。研究所所长菲斯特(Clemens Fuest)说，德国经济已进入艰难时刻。

企业高管人员对当前商业形势的评价更低。他们对今后六个月的经济形势普遍持越发怀疑的态度。德国经济一度被认为是欧元区的火车头，而现在，工业界的景气创下了2012年以来的新低。尤其是作为龙头行业的汽车业，他们预计今年的新增业务量将比去年减少1%。机械制造业则预计行业产量衰退2%。慕尼黑大学经济研究所预测，这些重点产业不久后很有可能会缩短工时。

德国DekaBank银行经济师朔伊勒(Andreas Scheuerle)指出，德国经济已连续两个季度出现衰退现象，目前处于萧条边缘，许多企业趋向于保守，减少采购与投资力度。

英国脱欧影响巨大

慕尼黑大学经济研究所的学者沃尔拉布(Klaus Wohlrabe)也警告说，德国经济将面临动荡；今年初，德国经济一度实现了0.4%的增长，但是第二季度GDP很可能出现衰退。他预计，第三季度的经济将会在消费等内需的拉动下出现小幅回升，但劳动力市场的景气也行将结束。他表示，“就业奇迹如今正在逐渐消退，企业将明显降低招聘的力度。”

Symbolbild - Brexit und EU (Getty Images/AFP/T. Akmen)

德国私人银行Bankhaus Lampe经济师克吕格尔(Alexander Krüger)认为，德国经济下行的压力主要来自国外，“贸易纠纷没有化解迹象，英国退欧引发不安情绪，因此经济形势的下行压力会增大。” 沃尔拉布也认为，英国退欧引发了尤其大的不安情绪：“新首相约翰逊(Boris Johnson)及其内阁，显著增加了硬脱欧的可能性。”

约翰逊本周正式接任首相职务后，立刻就释放出了“硬脱欧”的信号。对于出口导向型的德国经济而言，这将会是一场噩梦。


文山/凝炼/(路透社)

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