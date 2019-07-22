危机四伏！德国经济繁荣时代终结？

(德国之声中文网) 德国商界高层近期对经济形势愈发担忧。7月份的德国商业气候指数(Geschäftsklima-Index)就体现了这一点。在贸易纠纷、世界经济不景气的背景下，该指数创下了2013年4月以来的新低，降至95.7分，比上月低1.8分。这也是过去11个月中，该指数第10次下滑。

发布该指数的慕尼黑大学经济研究所(Ifo)指出，在工业领域，许多重要产业已经进入了衰退期，即便是暂未陷入衰退的服务业领域，也受到了商业气氛低迷的不利影响。研究所所长菲斯特(Clemens Fuest)说，德国经济已进入艰难时刻。

企业高管人员对当前商业形势的评价更低。他们对今后六个月的经济形势普遍持越发怀疑的态度。德国经济一度被认为是欧元区的火车头，而现在，工业界的景气创下了2012年以来的新低。尤其是作为龙头行业的汽车业，他们预计今年的新增业务量将比去年减少1%。机械制造业则预计行业产量衰退2%。慕尼黑大学经济研究所预测，这些重点产业不久后很有可能会缩短工时。

德国DekaBank银行经济师朔伊勒(Andreas Scheuerle)指出，德国经济已连续两个季度出现衰退现象，目前处于萧条边缘，许多企业趋向于保守，减少采购与投资力度。

英国脱欧影响巨大

慕尼黑大学经济研究所的学者沃尔拉布(Klaus Wohlrabe)也警告说，德国经济将面临动荡；今年初，德国经济一度实现了0.4%的增长，但是第二季度GDP很可能出现衰退。他预计，第三季度的经济将会在消费等内需的拉动下出现小幅回升，但劳动力市场的景气也行将结束。他表示，“就业奇迹如今正在逐渐消退，企业将明显降低招聘的力度。”

德国私人银行Bankhaus Lampe经济师克吕格尔(Alexander Krüger)认为，德国经济下行的压力主要来自国外，“贸易纠纷没有化解迹象，英国退欧引发不安情绪，因此经济形势的下行压力会增大。” 沃尔拉布也认为，英国退欧引发了尤其大的不安情绪：“新首相约翰逊(Boris Johnson)及其内阁，显著增加了硬脱欧的可能性。”

约翰逊本周正式接任首相职务后，立刻就释放出了“硬脱欧”的信号。对于出口导向型的德国经济而言，这将会是一场噩梦。



文山/凝炼/(路透社)