危机变转机：多国走向小麦自给自足

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俄罗斯在乌克兰发动战争，导致全球许多产品短缺，小麦供应尤其不足。但危机有时也是转机。津巴布韦等国正计划实现小麦自给自足。在机械化和政府新政策的帮助下，津巴布韦今年的小麦收成预计将创新高。
世界第二大小麦生产国印度宣布禁止小麦出口，立即生效。印度把粮食安全受威胁和价格上涨作为政策转变的原因。在俄乌战争影响农业市场后，全球买家转向印度寻求小麦供应。
俄罗斯侵乌战争正冲击着世界范围粮食供应，俄罗斯、乌克兰本是全球粮食出口大国。世界那些地区最受影响？欧盟是否面临粮食供应危机？
乌克兰战争爆发后，460万难民逃往外国。不过，据该国边防部门消息，近期已经有87万人选择重返家园。这一情况可能有助于避免全球粮食供应出现重大危机。乌克兰政府称，全国大部分地区的春耕播种工作已经开始。
大量涌入的乌克兰难民、随时可能断供的天然气、一降再降的经济预测：乌克兰危机让德国普通民众也感到了不小的压力。而连续几星期来，各地超市的面粉、食用油时常断货，更是提醒人们被誉为“欧洲粮仓”的乌克兰在全球经济种的独特地位。
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