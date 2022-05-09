 危机变转机：多国走向小麦自给自足 | 经济纵横 | DW | 26.12.2022

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经济纵横

危机变转机：多国走向小麦自给自足

俄罗斯在乌克兰发动战争，导致全球许多产品短缺，小麦供应尤其不足。但危机有时也是转机。津巴布韦等国正计划实现小麦自给自足。在机械化和政府新政策的帮助下，津巴布韦今年的小麦收成预计将创新高。

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