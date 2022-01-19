危机中的赢家：德国典当业

（德国之声中文网）假如您想知道德国现在经济状况如何，那您只需数数博德（ Nikolaus Bode ）的客户。公式很简单：若这家位于锡格堡（ Siegburger ）的当铺客户寥寥，那就显示，经济不错；而若客户盈门，则就显示，情况不妙。2022年9月，博德的当铺生意火爆，几乎难以招架，因此，可以确定，德国大势不妙。他说："当铺是个指标：失业率高时，或者，经济状况严重时，人们便会登门拜访。"

博德曾处理过房地产强制拍卖。1994年，他和父亲一起办起自己的事业，在北莱茵-威斯特法伦州有4万居民的锡格堡市中心开一家典当行。由此，在迄今近30年时间里，他一直给国家经济间接把着脉呢。作为典当商，他本可对眼下局面感到高兴。然而，他对国家的目前所处的经济状况到底还是忧虑深深。他告诉说："很多上了年纪的人来找我；现在，居然还有中产人士，以前可不是这样的。除老顾客外，来了不少新客户，其中有收入非常不稳定的人，还有福利金领取者，--福利金到账前，有些人手头吃紧，不得不典当东西作为过渡。"

博德的店是德国大约250家私人当铺之一

几乎所有客户迄今都能取回押金

博德店是德国大约250家私人当铺之一。典当可说是德国最古老行业之一：首家当铺1560年在汉堡出现，几乎已有500年历史。

典当业原理是这样的：客户把贵重物品交给当铺抵押，拿到一定数量的当金，通常有3个月时间赎回当品，在此期间，支付利息和费用。在博德公司那里，一般情况是：比如，400欧元典当一件珠宝，3个月后，客户拿448欧元赎回，否则，该件珠宝会被拍卖。

博德先生说，"在我这里，赎回率是96%。也就是说，几乎每个人都赎回当品，因为其价值比我们给的当金高。我们只是典当原值的一小部分，当事人想保留它，要不然，他们尽可以直接卖掉。整个事情的意义是：当事人得到快钱，同时，并不会失去当品，依旧是所有者。而如果卖掉，虽然得钱更多，但也就不再拥有此物啦。"

贫穷在德国是什么模样？ 高楼下的昏暗前景 这里是不来梅的Grohner Düne区，据统计这里是全德国贫困风险最高的地方，有超过五分之一的人属于贫困人口。在德国，收入低于平均线60%的人，被视为贫困人口。

贫穷在德国是什么模样？ 为“救济餐桌”做准备 不来梅有三个为穷人提供的“救济餐桌”，膳食都靠公司、面包房、超市等捐赠。图片上，“救济餐桌”的工作人员正在为Burg“餐桌”做准备，每天有大约125人来这里。

贫穷在德国是什么模样？ 多元化的贫穷 来“餐桌”的有个人，也有家庭；有德国退休人员，也有移民、难民。其中一个救济餐桌的负责人表示，不来梅是一个多元的城市，“没有紧张气氛，餐桌的气氛充满宽容和感激”。

贫穷在德国是什么模样？ 高龄志愿者 在“餐桌”帮忙的很多都是志愿者——比如图上80岁的退休老人Werner Dose。此外，还有一些实习生和“一欧元工作”者。

贫穷在德国是什么模样？ 衰败的哈勒市 位于德国东部的哈勒，曾经别具魅力，是民主德国的重镇。如今，这个城市日渐衰败。在哈勒新城，有很多闲置的破旧楼房。当地失业率很高，前景很差。

贫穷在德国是什么模样？ 德国的“穷孩子” 上不起课外辅导、办不起生日聚会、参加不起体育协会——德国有超过200万的“穷孩子”。在哈勒新城，儿童的贫困率更高，三分之一孩子的家庭都要依靠社会福利、社会救济。

贫穷在德国是什么模样？ “不让孩子饿肚子” “Schnitte Ost”这个援助机构向大约50个孩子提供帮助。孩子的年龄在6至15岁之间。负责人说，“我们的座右铭是：不让孩子饿着肚子回家”。

贫穷在德国是什么模样？ 饭后要刷牙 “Schnitte Ost”的负责人表示，对该机构的需求持续增加，很多孩子来自难民家庭。该援助机构除了提供免费餐饮外，也辅导孩子们的功课，提高他们的日常生活能力，其中也包括教孩子们刷牙。

贫穷在德国是什么模样？ 流落街头 在柏林，大约6000人流落街头，其中60%是外国人，他们大多来自东欧国家。在欧洲大城市，近年来流浪汉的人数持续增加。

贫穷在德国是什么模样？ 他的梦想 Jörg是一名建筑机械师，38岁的他已经在街头生活6年了。他曾受过正规职业培训，然而在一次事故中失去了一条腿。他抱怨，柏林的流浪汉越来越多，互相之间的竞争更强了。他说，自己最大的梦想是有一天可以重新玩打击乐，“那真的让我很开心”。 作者: Viola Röser



戒指、链子、劳力士--甚至动物

在博德的保险柜中，贵重物品中十有八九是珠宝。不过，他笑着说，他也曾典当过一艘机动游艇、一个旋转木马，甚至一匹马。只不过，他不收移动电话等技术设备，因为价值损失太大。

尤其在危机时期，典当行之所以有如此吸引力，是因为，在许多人眼里，它不仅最方便，而且是拿到现钱的唯一途径：不需提供个人信用度评估信息、工资单、回答让人尴尬的问题，--只需出示个人身份证。 博德解释说："在银行，您获得贷款的依据是个人信用度，所以，您必须能证明自己有足够收入，然后，受银行细细审查。在当铺那里，情况正相反。不过，不能把典当视为长期融资源，否则，成本就太高，而且也太不实用。典当只为应对短期流动性问题，得到喘息机会，作为过渡。"

典当行形象改善

博德当铺网页上打着这样的广告："当场付现--认真--口风紧--有能力 "。"口风紧"最为重要，是典当行的核心承诺。铺主不会在街上和客户寒暄，免让其尴尬。近年来，典当行的形象有明显改善。如今，哪个大城市都必有汽车典当行。

博德的当铺也出售二手奢侈品

忆起早先的生意，博德告说："以前，人们羞于上门找我。那时，我们形象也糟，被视为肮脏的生意：后院交易、设置安全玻璃。如今，情况变了，很多我这样的典当行，在步行区有了自己的位置。"

近期内还会有大批新客户上门

另外，即使是消费者保护机构也不再以那么严厉的眼光看待典当行。当然，消费者保护问题专家们依然会警告说，典当东西只是短期解决方案，并只应是在别无他途时的最后选择。债务问题不可能通过当金长期解决，而只能是作为短期过渡，--且费用相对较高。

不过，这并未能阻止前些天一些学生找上博德当铺。因无法支付电费，一合租社区也找到博德，作为一短期、快速解决途径：他们在博德当铺里激烈争论谁的电脑耗电最多--应相应当掉。

博德认为，这是未来数周或数月将出现情形的一个小预兆。这位当铺老板说："一旦电费最后账单来了、分期预付款也增加了，我预计，会出现很多新客户，而赎回权取消数量也会迅速增加，因为，当事人根本无法再支付他们的住房。"

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