 危机中的赢家：德国典当业 | 非常德国 | DW | 25.09.2022

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非常德国

危机中的赢家：德国典当业

就在德国这个富有的国度，越来越多的人不得不设法拼凑出足够的钱来支付一涨再涨的电费、煤气费和食品费。手头一时缺现的人便会找上当铺。

博德（ Nikolaus Bode ）在锡格堡（ Siegburger ）经营一家当铺

博德（ Nikolaus Bode ）在锡格堡（ Siegburger ）经营一家当铺

（德国之声中文网）假如您想知道德国现在经济状况如何，那您只需数数博德（ Nikolaus Bode ）的客户。公式很简单：若这家位于锡格堡（ Siegburger ）的当铺客户寥寥，那就显示，经济不错；而若客户盈门，则就显示，情况不妙。2022年9月，博德的当铺生意火爆，几乎难以招架，因此，可以确定，德国大势不妙。他说："当铺是个指标：失业率高时，或者，经济状况严重时，人们便会登门拜访。"  

博德曾处理过房地产强制拍卖。1994年，他和父亲一起办起自己的事业，在北莱茵-威斯特法伦州有4万居民的锡格堡市中心开一家典当行。由此，在迄今近30年时间里，他一直给国家经济间接把着脉呢。作为典当商，他本可对眼下局面感到高兴。然而，他对国家的目前所处的经济状况到底还是忧虑深深。他告诉说："很多上了年纪的人来找我；现在，居然还有中产人士，以前可不是这样的。除老顾客外，来了不少新客户，其中有收入非常不稳定的人，还有福利金领取者，--福利金到账前，有些人手头吃紧，不得不典当东西作为过渡。" 

博德的店是德国大约250家私人当铺之一

博德的店是德国大约250家私人当铺之一

几乎所有客户迄今都能取回押金  

博德店是德国大约250家私人当铺之一。典当可说是德国最古老行业之一：首家当铺1560年在汉堡出现，几乎已有500年历史。 

典当业原理是这样的：客户把贵重物品交给当铺抵押，拿到一定数量的当金，通常有3个月时间赎回当品，在此期间，支付利息和费用。在博德公司那里，一般情况是：比如，400欧元典当一件珠宝，3个月后，客户拿448欧元赎回，否则，该件珠宝会被拍卖。 

博德先生说，"在我这里，赎回率是96%。也就是说，几乎每个人都赎回当品，因为其价值比我们给的当金高。我们只是典当原值的一小部分，当事人想保留它，要不然，他们尽可以直接卖掉。整个事情的意义是：当事人得到快钱，同时，并不会失去当品，依旧是所有者。而如果卖掉，虽然得钱更多，但也就不再拥有此物啦。"

  • Blick von der Grohner Düne: Die Hochhaussiedlung gilt als eines der sozial schwachen Viertel in Bremen. Der Stadtstaat hat statistisch gesehen das höchste Armutsrisiko in Deutschland. Mehr als jeder Fünfte hier ist von Armut bedroht. Als arm gilt in Deutschland, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat.

    贫穷在德国是什么模样？

    高楼下的昏暗前景

    这里是不来梅的Grohner Düne区，据统计这里是全德国贫困风险最高的地方，有超过五分之一的人属于贫困人口。在德国，收入低于平均线60%的人，被视为贫困人口。

  • In Bremen gibt es drei Tafeln - Essensausgaben, die der Armut den Kampf angesagt haben. Zur Ausgabestelle Burg kommen täglich rund 125 Menschen. Alles, was der gemeinnützige Verein ausgibt, wurde vorher von Firmen, Bäckereien, Supermärkten oder Drogerien gespendet.

    贫穷在德国是什么模样？

    为“救济餐桌”做准备

    不来梅有三个为穷人提供的“救济餐桌”，膳食都靠公司、面包房、超市等捐赠。图片上，“救济餐桌”的工作人员正在为Burg“餐桌”做准备，每天有大约125人来这里。

  • Zu den Tafeln kommen Familien, Rentner, Migranten und Geflüchtete. Bremen ist ein multikultureller Ort, sagt Hannelore Vogel, eine der Organisatoren. Wir haben hier keine Spannungen. Bei der Tafel erleben wir eine Atmosphäre der Toleranz und der Dankbarkeit.

    贫穷在德国是什么模样？

    多元化的贫穷

    来“餐桌”的有个人，也有家庭；有德国退休人员，也有移民、难民。其中一个救济餐桌的负责人表示，不来梅是一个多元的城市，“没有紧张气氛，餐桌的气氛充满宽容和感激”。

  • Viele ehrenamtliche Helfer wie der 80-jährige Rentner Werner Dose engagieren sich bei der Bremer Tafel. Daneben helfen auch 1-Euro-Jobber und Praktikanten bei der Essensausgabe.

    贫穷在德国是什么模样？

    高龄志愿者

    在“餐桌”帮忙的很多都是志愿者——比如图上80岁的退休老人Werner Dose。此外，还有一些实习生和“一欧元工作”者。

  • In Halle ist der Leerstand im Stadtteil Halle-Neustadt nicht zu übersehen. Halle war zu DDR Zeiten sehr attraktiv. Mittlerweile beherrschen zerfallene Plattenbauten und leer stehenden Wohnungen das Stadtbild. Die Zahl der Arbeitslosen ist hoch und die Aussichten schlecht.

    贫穷在德国是什么模样？

    衰败的哈勒市

    位于德国东部的哈勒，曾经别具魅力，是民主德国的重镇。如今，这个城市日渐衰败。在哈勒新城，有很多闲置的破旧楼房。当地失业率很高，前景很差。

  • Kein Sportverein, keine Geburtstagsfeier, keine Nachhilfe - mehr als zwei Millionen Kinder leiden unter Armut und beinahe eins von sieben benötigt staatliche Hilfe. In Halle-Neustadt ist die Kinderarmut besonders hoch. Die Familie von jedem dritten Kind dort erhält soziale Unterstützung.

    贫穷在德国是什么模样？

    德国的“穷孩子”

    上不起课外辅导、办不起生日聚会、参加不起体育协会——德国有超过200万的“穷孩子”。在哈勒新城，儿童的贫困率更高，三分之一孩子的家庭都要依靠社会福利、社会救济。

  • In der Einrichtung Schnitte Ost werden etwa 50 Kinder zwischen sechs und 15 Jahren nach der Schule betreut. Wir wollen die Kinder weg von der Straße und auf einen geraden Weg bringen, sagt Bettina Schaper, die Leiterin. Vielen mangele es bereits an einem warmen Essen. Unsere Devise hier lautet: Es geht kein Kind hungrig nach Hause.

    贫穷在德国是什么模样？

    “不让孩子饿肚子”

    “Schnitte Ost”这个援助机构向大约50个孩子提供帮助。孩子的年龄在6至15岁之间。负责人说，“我们的座右铭是：不让孩子饿着肚子回家”。

  • Die Nachfrage steigt laut Koordinatorin Bettina Schaper kontinuierlich. Der Hauptanteil seien Kinder von Geflüchteten. Neben der Versorgung mit kostenfreien Mahlzeiten erhalten die Kinder dort Hausaufgabenbetreuung und können mit Gleichaltrigen zusammenspielen und den Alltag meistern. Zähne putzen lernen gehört manchmal auch dazu.

    贫穷在德国是什么模样？

    饭后要刷牙

    “Schnitte Ost”的负责人表示，对该机构的需求持续增加，很多孩子来自难民家庭。该援助机构除了提供免费餐饮外，也辅导孩子们的功课，提高他们的日常生活能力，其中也包括教孩子们刷牙。

  • In Berlin leben Schätzungen zufolge rund 6000 Menschen auf der Straße. Seit Jahren wächst die Anzahl Obdachloser in europäischen Großstädten. Etwa 60 Prozent der Wohnungslosen in Berlin sind Ausländer. Die meisten von ihnen kommen aus osteuropäischen Ländern.

    贫穷在德国是什么模样？

    流落街头

    在柏林，大约6000人流落街头，其中60%是外国人，他们大多来自东欧国家。在欧洲大城市，近年来流浪汉的人数持续增加。

  • Jörg ist gelernter Baumaschinist und lebt seit sechs Jahren auf der Straße. Bei einem Unfall verlor er sein Bein. Er beklagt sich über die wachsende Zahl Obdachloser in Berlin. Die Konkurrenz untereinander sei dadurch gestiegen. Sein größter Traum sei es, eines Tages wieder Schlagzeug zu spielen, so der 38-Jährige. Das hat mir immer richtig Spaß gemacht.

    贫穷在德国是什么模样？

    他的梦想

    Jörg是一名建筑机械师，38岁的他已经在街头生活6年了。他曾受过正规职业培训，然而在一次事故中失去了一条腿。他抱怨，柏林的流浪汉越来越多，互相之间的竞争更强了。他说，自己最大的梦想是有一天可以重新玩打击乐，“那真的让我很开心”。

    作者: Viola Röser


戒指、链子、劳力士--甚至动物  

在博德的保险柜中，贵重物品中十有八九是珠宝。不过，他笑着说，他也曾典当过一艘机动游艇、一个旋转木马，甚至一匹马。只不过，他不收移动电话等技术设备，因为价值损失太大。

尤其在危机时期，典当行之所以有如此吸引力，是因为，在许多人眼里，它不仅最方便，而且是拿到现钱的唯一途径：不需提供个人信用度评估信息、工资单、回答让人尴尬的问题，--只需出示个人身份证。 博德解释说："在银行，您获得贷款的依据是个人信用度，所以，您必须能证明自己有足够收入，然后，受银行细细审查。在当铺那里，情况正相反。不过，不能把典当视为长期融资源，否则，成本就太高，而且也太不实用。典当只为应对短期流动性问题，得到喘息机会，作为过渡。" 

典当行形象改善  

博德当铺网页上打着这样的广告："当场付现--认真--口风紧--有能力 "。"口风紧"最为重要，是典当行的核心承诺。铺主不会在街上和客户寒暄，免让其尴尬。近年来，典当行的形象有明显改善。如今，哪个大城市都必有汽车典当行。 

博德的当铺也出售二手奢侈品

博德的当铺也出售二手奢侈品

忆起早先的生意，博德告说："以前，人们羞于上门找我。那时，我们形象也糟，被视为肮脏的生意：后院交易、设置安全玻璃。如今，情况变了，很多我这样的典当行，在步行区有了自己的位置。" 

近期内还会有大批新客户上门

另外，即使是消费者保护机构也不再以那么严厉的眼光看待典当行。当然，消费者保护问题专家们依然会警告说，典当东西只是短期解决方案，并只应是在别无他途时的最后选择。债务问题不可能通过当金长期解决，而只能是作为短期过渡，--且费用相对较高。 

不过，这并未能阻止前些天一些学生找上博德当铺。因无法支付电费，一合租社区也找到博德，作为一短期、快速解决途径：他们在博德当铺里激烈争论谁的电脑耗电最多--应相应当掉。 

博德认为，这是未来数周或数月将出现情形的一个小预兆。这位当铺老板说："一旦电费最后账单来了、分期预付款也增加了，我预计，会出现很多新客户，而赎回权取消数量也会迅速增加，因为，当事人根本无法再支付他们的住房。"  

 

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