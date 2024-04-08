“危害国家安全”- 瑞典驱逐一名中国女记者

（德国之声中文网）瑞典SVT电视台报道称，这名现年57岁的未具名中国女性于去年十月被瑞典安全部门逮捕，并在上周±»驱逐出境。此人将不得再次入境瑞典。

这名中国女性大约20年前来到瑞典。她拥有居留许可，已同一名瑞典男子结婚，并共同育有子女。SVT电视台报道称，这名女子同中国驻瑞典大使馆以及一些同中国政府有关联的人士保持着联系。她的代理律师卡德里乌（ Leutrim Kadriu）对SVT电视台表示，他的当事人并不认为自己对瑞典的国家安全构成了威胁。这位律师表示：“我不能透露过多细节，由于此案涉及国家安全，因此有很多需要保密的信息。”

邻国挪威的NRK电视台报道称，这名中国女记者也曾从挪威、丹麦、芬兰以及冰岛等北欧国家进行过报道。

过去几年来，瑞典同中国的关系一直呈现紧张状态。2020年，因出版销售批评中共的书籍，中国出生的瑞典公民桂民海被中国法庭判处十年监禁，罪名是“为境外非法提供国家秘密”。

瑞典方面多次要求释放桂民海，但遭到中国方面的拒绝。2015年，桂民海首度宣告失踪， 据信他是在泰国的家中遭到了中国特工的绑架。桂民海事件一度曾导致瑞典驻华大使林德施塔特（ Anna Lindstedt）接受司法调查。2019年，时任瑞典驻华大使的林德施塔特（Anna Lindstedt）为桂民海之女安吉拉·桂（Angela Gui）牵线，在斯德哥尔摩同两名有中国官方背景的商人进行会面。瑞典外交部当时表示，并未授权林德施塔特安排该次会面，并称其行为违反瑞典政策。不过，瑞典法庭最终推翻了上述指控。

2018年，瑞典一家法庭裁定一名男子为中国从事间谍活动的罪名成立。这名名为多吉坚赞的男子曾为一家亲西藏电台工作，他被控搜集瑞典流亡藏人的信息，并将这些信息传递给中国方面。法庭以“非法进行情报工作”的罪名判处此人22个月监禁。

(美联社）

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