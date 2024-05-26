危地马拉总统：中国拒绝货物入境或与对台邦交有关

危地马拉总统阿雷瓦洛表示，中国拒绝部分来自危地马拉的货物入境，他推测这可能与危地马拉的对台外交关系有关。

（德国之声中文网）本周四（5月23日），危地马拉出口商协会通报，至少七个夏威夷果集装箱无法进入中国，贸易商被告知危地马拉的夏威夷果和咖啡被拒绝入境。

中南美洲国家危地马拉是台湾仅存的12个邦交国之一。

危地马拉总统阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）在短视频平台TikTok的一场直播问答环节中表示：“如你所知，几天前台湾新政府刚举行就职典礼，而危地马拉与台湾有外交关系。跟中国可能会发生一些相关的争端。”

危地马拉外交部长马丁内斯（Carlos Ramiro Martinez）周一出席了台湾总统赖清德的就职典礼。

阿雷瓦洛表示，危地马拉政府正在努力解决这一问题，但尚未收到中国的回应。

根据出口商协会数据，去年危地马拉向中国出口价值8200万美元的商品。

2023年3月蔡英文访问危地马拉，会见该国时任总统贾马特 图像来源: Johan Ordonez/AFP

根据台湾总统府的新闻稿，赖清德和阿雷瓦洛周二举行视频谈话，赖清德感谢阿雷瓦洛的坚定支持，并期待在现有基础上持续合作，进一步促进两国邦谊。

新闻稿称，赖清德邀请阿雷瓦洛访问台湾，而阿雷瓦洛也邀请赖清德访问危地马拉，期盼透过两国元首互访，展现坚定邦谊及双方合作成果。

去年，在危地马拉邻国洪都拉斯与台北断交并转而与北京建交的一周后，时任总统蔡英文访问了危地马拉。



（路透社）

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