 危地马拉：不与台湾断交 但与中国做生意 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.02.2024

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时政风云

危地马拉：不与台湾断交 但与中国做生意

危地马拉总统阿雷瓦洛周四（2月8日）表示，危地马拉无意与台湾断绝外交关系，并承诺同时加强与中国和台湾的关系。

Guatemala | Amtseinführung von Bernardo Arevalo

危地马拉新总统阿雷瓦洛：与台湾保持外交关系，与中国建立贸易关系，“别无选择”

（德国之声中文网）尽管寻求与中国建立更紧密的经济联系，危地马拉总统阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）周四（2月8日）表示，危地马拉无意与台湾断绝外交关系，并承诺同时加强与中国和台湾的关系。

危地马拉是为数不多的仍与台湾保持正式邦交关系的国家之一。去年，其邻国洪都拉斯在向北京寻求近25亿美元的援助后，放弃台湾转向与中国建交。中国宣称台湾是其领土。

阿雷瓦洛在1月中旬就职时承诺结束腐败并与中国建立关系，这提高了可能以牺牲与台湾的邦交关系为代价的可能性。

这种可能性在本周进一步提高。外交部长马丁内斯（Carlos Ramiro Martinez）告诉路透社，危地马拉正在考虑与中国建立正式贸易关系，这促使反对派寻求澄清危地马拉的外交政策计划。

阿雷瓦洛就职以来首次公开重申与台湾的关系，他表示他的政府不会改变方向。

 "我们没有选择。" 阿雷瓦洛在危地马拉总统府"国家宫"的一次采访中告诉路透社，"外交关系是与台湾的，与中华人民共和国的是贸易关系，将会继续发展。"

Taiwan's president visits Guatemala, Belize

图为2023年3月31日，台湾总统蔡英文访问危地马拉，与时任该国总统贾马太会晤

阿雷瓦洛是一名学者和前外交官，他承诺解决移民的根本原因--特别是导致大量危地马拉人主要通过非法途径前往美国的极端贫困问题。2022年，约有233,000名危地马拉人抵达美国边境。

为了扩大合法移民的选择，阿雷瓦洛总统的政府目前正在寻求"大幅增加"危地马拉人根据与美国的协议可以获得的临时工签证配额。

他说："我们希望这成为一个相当重大的倡议。"他补充说，两国正在讨论危地马拉可以用来满足美国城市和农村地区劳动力需求的"机制"。

数千中美洲移民与危地马拉警方发生冲突

（路透社）

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