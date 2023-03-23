危地馬拉總統訪台 將罕見至立法院演說

（德國之聲中文網）危地馬拉總統賈馬特（Alejandro Giammattei）週一（4月24日）率團訪台，於清晨5時24分抵達桃園機場，對台展開為期4天的國事訪問，25日更預計至台灣立法院議場發表談話。台灣立法院長游錫堃稱，這是暌違13年再度有國家元首至台灣議場演講。

賈馬特此次訪台，台灣官方以高官、軍禮儀式隆重歡迎，台灣外交部長吳釗燮也親自前往接機，與賈馬特於國賓門內擁抱、場面融洽；台灣總統蔡英文也將以隆重軍禮歡迎、國宴款待並贈勳，對其訪台表達最高禮遇及重視；此外，鑑於賈馬特因罹患多發性硬化症需拄著拐杖行走，台方更將破例讓其座車直接開到議場門口，以減少賈馬特行走及爬梯的次數。

賈馬特訪台期間將會晤蔡英文，並接受台灣副總統賴清德款宴、接見危國留學生、參訪科技公司，以及出席「危地馬拉咖啡文化月」暨「咖啡胖卡全台走透透」開幕活動，進一步提升台危雙邊經貿投資關係。21日，危地馬拉總統府即發表聲明指，此行盼能了解台灣的商業模式，以複製到危地馬拉。

出訪前，賈馬特也於23日在推特上發布了一段談話影片說道：「我們要去台灣，是為了向世界發出明確的信息，即各國都應享有自治的權利。」

台灣外交部24日公布，賈馬特政府此次訪團成員包括危地馬拉國會議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）、外交部長步卡羅（Mario Adolfo Búcaro Flores）、財政部長馬丁內斯（Edwin Oswaldo Martínez Cameros）、農牧部長德雷翁（Edgar René de León Moreno）及經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）等重要官員。

台灣少數的中美洲邦交國

自洪都拉斯今年3月轉向與中國建交以來，危地馬拉與貝里斯已成為台灣在中美洲地區僅存的邦交國，也是台灣目前在國際上僅有的13個邦交國之一。

4月初，在賈馬特此次訪台前3週，蔡英文才出訪危地馬拉，作為為期10天的「民主夥伴共榮之旅」其中一站。出訪期間，蔡英文表示願與賈馬特政府建立更多合作，並承諾繼續為「民主夥伴」提供援助。

賈馬特也重申危地馬拉「承認」台灣主權，並預示雙方作為夥伴國將簽署一項協議，以促進危地馬拉咖啡、糖和其他產品的出口。賈馬特另指，台灣還將協助危地馬拉建立自然災害基金，並為其機場空調系統提供150萬美元的援助。

19日，中國外交部發言人汪文斌回應危地馬拉訪問台灣的計劃，表示堅持「一個中國」原則是「國際大義、人心所向、大勢所趨」，台灣民進黨當局拓展「國際空間」的圖謀「不過是自欺欺人的把戲」。

汪文斌警告危地馬拉「頑固堅持錯誤立場的舉動都注定失敗」，並奉勸賈馬特政府不要「助紂為虐，為謀一己之私，違背國際大勢和危地馬拉人民心聲」。

對此，台灣外交部則發表聲明，譴責中國外交部以「極度不尊重他國的言詞侮蔑我邦交國及其元首」，並對「這種不符合文明社會的無禮行徑表達嚴正抗議」。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。