 印、日、澳、越等国舰艇参加中国海上阅兵式 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.04.2019

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时政风云

印、日、澳、越等国舰艇参加中国海上阅兵式

来自印度、澳大利亚等多国的军舰停泊在中国青岛港，准备参加定于本周二举行的中国海军成立70周年海上阅兵式。近年来，中国在周边海域的姿态越发强硬，引发了不少国家的疑虑。在这一紧张态势下，外国舰艇参加中国阅兵就尤为引人注目。

China Parade zum 70. Geburtstag der Marine | Xi Jinping (picture-alliance/dpa/xinhua/Li Gang)

习近平参加周二举行的中国海军成立70周年海上阅兵式

(德国之声中文网) 在周二（4月23日）的中国人民解放军海军成立70周年阅兵式中，中国军方预计将展示新型核潜艇、驱逐舰等装备。除了中国自己的舰艇，还有十余个国家也派舰参加，其中包括新加坡、印度、文莱、韩国、孟加拉、澳大利亚、日本、泰国、俄罗斯、越南、菲律宾、马来西亚。而派海军代表团出席此次70周年纪念活动的国家更是有60余个。

根据中国军方公布的消息，届时，中国首艘航母"辽宁号"将担任检阅舰，搭载首长、外国海军代表检阅中国的30余艘舰艇、近40架飞机，以及近20艘外国舰艇。有消息称，中国国家主席习近平将亲自参加检阅。

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美军一名高级将领日前表示，澳大利亚等美国盟友也应当进入南海争议水域巡航，捍卫航行自由。而中国外交部则表示，澳大利亚等国不是南海问题当事国，不应提出不具建设性的意见。 (22.02.2016)

在南中国海紧张态势加剧、中美日益激烈争夺亚洲主导地位的背景下，美国海军作战部长本周日（1月13日）启动访华之行。 (12.01.2019)

澳大利亚国防部长周三表示，中国海军将和其它26国一起，参加本月在澳大利亚北部沿海举行的联合军演。有分析人士指出，北京此举或意味着某种愿望。 (01.08.2018)

据报道，澳大利亚计划投入巨资，购买美国的无人侦察机，以用于海上巡航等联合军事行动，监控范围也包括南中国海。 (26.06.2018)

值中国海军建军节之际，首艘中国大陆国产航母本周一离开大连造船厂舾装码头，预计很快将开始首次海试。 (23.04.2018)

美国拒绝参加

一些近期与中国存在摩擦的国家也派舰参加此次中国海上阅兵式。比如派出"墨尔本号"导弹护卫舰的澳大利亚，近几年来积极参与由美国牵头的"自由巡航"行动，其海军舰只多次进出中国提有主权诉求的南中国海争议水域。近半年来，两国关系更是因为澳方立法抵御中国对该国政界的影响力而受到了不小的冲击。澳大利亚将华为排除在5G网络建设之外，也对双边关系构成了不利影响。

与中国存有海洋领土争端的日本，此次也派遣了"凉月号"驱逐舰参加中国阅兵式。据日本国内媒体披露，这是2011年以来，日本海上自卫队舰艇首次访问中国。自从去年10月安倍晋三首相访华后，日中关系正在缓和。两国都表示要深化双边关系，并签署了一系列合作协议，其中还包括300亿美元的货币互换协议。

和中国存在边境争端的印度，派出的则是该国海军最先进的"加尔各答号"驱逐舰以及"沙克提号"补给舰。舰长哈拉(Aditya Hara)在青岛港对媒体表示，这艘驱逐舰是"印度的民族骄傲"。派舰参加的越南、马来西亚、菲律宾也在南海岛礁问题上与中国存在着领土争端。

值得注意的是，美国海军的相关动议被美国国务院否决，因而将不参加中国阅兵式。

全球第二大海军

目前，中国海军的规模已经位居全球第二，仅次于美国。据伦敦国际战略研究所(IISS)2018年发布的《军力平衡报告》，2000年到2017年间，中国建造的潜艇、驱逐舰、护卫舰、轻型护卫舰总吨位已经超过印度、日本、韩国三国海军的总和；而作为亚洲地区的大国，这三国海军本身也具有较强的造舰能力。报告还指出，中国海军仅在此前4年的下水舰艇总吨位就逼近英国皇家海军的总和，并超出了法国海军的总规模。

China Militärmanöver (picture-alliance/Photoshot/M. Xiaoliang)

去年4月12日，中国海军已经在南海举行了阅兵，规模略大于此次计划于青岛附近水域的阅兵。

而该研究所2019年的《军力平衡报告中》则指出，中国海军如今越发注重建造高战斗力大型水面舰只，注重执行高频次远洋任务的能力。报告还指出，目前已经有4艘055型新型驱逐舰下水，还有至少4艘正在建造。中国的首艘国产航母也已经下水，正在进行各种试验工作。

文山/凝炼/(新华社、路透社等)

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