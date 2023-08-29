印度G20峰會後 拜登9月將赴越南

（德國之聲中文網）白宮週一（8月28日）宣布，美國總統拜登（Joe Biden）9月將前往越南，與執政黨越南共產黨總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）等人會面。

拜登9月7日至10日將在印度出席20國集團（G20）領袖年度峰會，並於9月10日前往越南河內。他這次越南之行為期1日，此行正值美國尋求對抗中國在印太區域影響力之際。不過，拜登不會參加9月的東盟（ASEAN）會議，該會議將由美國副總統哈里斯（Kamla Harris，又稱賀錦麗）出席。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）聲明表示：「越南經濟以科技為核心、創新為動力；兩國領導人將探討促進越南經濟增長的機會。」此外，這次會晤還將重點關注教育交流、勞動力發展計劃，並商討如何對抗氣候變遷，以及促進區域和平、繁榮與穩定。

美越夥伴關係？

拜登8月初曾宣布他很快就會前往越南，並表示越南希望改變雙方關係，成為美國的合作夥伴。多年來，美國一直尋求加強與越南的關係。

今年3月，拜登曾與阮富仲通電話；1個月後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）造訪越南。在越戰的記憶逐漸淡去之際，美國把越南視為在印太地區首要的合作夥伴之一。

然而，越南也必須顧及強大鄰國中國的反應。去年，中國國家主席習近平連任第3個任期，阮富仲是第一位在北京會見習近平的外國領導人。

美國和越南之間的貿易往來日益密切，且雙方都對中國影響力逐漸擴大而感到擔憂。中國政府與東南亞國家之間的摩擦逐漸增加，特別是越南、菲律賓，這兩國和中國在南海存在主權爭端。

（美聯社、路透社、法新社）

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