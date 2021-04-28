印度5G试验排除中企 北京表示遗憾

(德国之声中文网) 中国驻印度使馆周三(5月5日)针对中国电信企业未获印度政府批准参与5G通信实验回应。

发言人王小剑强调中国相关企业对印度的贡献，表示「将中国电信企业排除在合作之外的做法既损害了中国企业的正当权益，也阻碍了印营商环境改善，不利于其相关产业创新发展」。

《印度快报》报导，2019年12月，印度电信部长Ravi Shankar Prasad曾表示，包括华为和中兴在内的所有公司将被允许参与5G服务的试验。然而，2020年6月发生的边境冲突导致20多名印度士兵死亡，让这个计划蒙上阴影。

谁获准参与

根据《印度快报》，获准参与这项通信实验包括三家私营电信公司Bharti Airtel、Reliance Jio Infocomm和Vi（前身为Vodafone Idea）以及印度国营的Mahanagar Telephone Nigam Limited（MTNL），试验的初始期限为六个月，其中包括两个月的设备采购和设置。

虽然印度官方没有禁止使用华为和中兴这两家主要的中国电信设备和技术，但他们实际上被排除在试验之外，而且他们也不是获准参与电信公司的合作伙伴。

虽然华为是世界上最大的电信设备制造商和第二大手机零部件制造商，但该公司被指与中国共产党和中国军事机构有关系，导致其不止一次陷入困境，最终在美国和英国等多个国家遭到禁用。

(综合报导)

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