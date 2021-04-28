 印度5G试验排除中企 北京表示遗憾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.05.2021

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时政风云

印度5G试验排除中企 北京表示遗憾

根据印度电信部5月4日对外发布的公告，中国电信企业未获批准参与同印度电信业务营运商开展5G通信实验。此举引起北京关切。

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据报，华为消费者业务执行长余承东在微信朋友圈发文，表示美国四轮制裁把华为的消费者业务逼到绝境。印度为全球手机第二大市场，若再禁华为手机，会让情况雪上加霜。

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美国政府实施的制裁继续影响华为业务。今年一季度，华为实现销售收入1522亿元人民币，同比下降16.5%；净利润率11.1%，同比增长3.8个百分点。

不顾反对党的声音，德国联盟党和社民党在联邦议院通过了酝酿已久的“IT-安全法 2.0”。这部又被称为“华为法”的法律给德国彻底禁止华为参与５G建设提供了法律框架，但绝不是仅仅针对华为。

美国联邦通信委员会认定华为、中兴等五家中企对美国国家安全构成威胁。此外，有知情人士透露，拜登政府强化对华为的出口管制。与此同时，美国一家法院则裁决暂停小米的投资禁令。

爱沙尼亚情报机构发布报告指出，应警惕中国不断增长的国际影响力，避免出现“一个由北京主导的被静音的世界”，此举引起中国官方的抗议。

(德国之声中文网) 中国驻印度使馆周三(5月5日)针对中国电信企业未获印度政府批准参与5G通信实验回应。

发言人王小剑强调中国相关企业对印度的贡献，表示「将中国电信企业排除在合作之外的做法既损害了中国企业的正当权益，也阻碍了印营商环境改善，不利于其相关产业创新发展」。

《印度快报》报导，2019年12月，印度电信部长Ravi Shankar Prasad曾表示，包括华为和中兴在内的所有公司将被允许参与5G服务的试验。然而，2020年6月发生的边境冲突导致20多名印度士兵死亡，让这个计划蒙上阴影。

谁获准参与

根据《印度快报》，获准参与这项通信实验包括三家私营电信公司Bharti Airtel、Reliance Jio Infocomm和Vi（前身为Vodafone Idea）以及印度国营的Mahanagar Telephone Nigam Limited（MTNL），试验的初始期限为六个月，其中包括两个月的设备采购和设置。

虽然印度官方没有禁止使用华为和中兴这两家主要的中国电信设备和技术，但他们实际上被排除在试验之外，而且他们也不是获准参与电信公司的合作伙伴。

虽然华为是世界上最大的电信设备制造商和第二大手机零部件制造商，但该公司被指与中国共产党和中国军事机构有关系，导致其不止一次陷入困境，最终在美国和英国等多个国家遭到禁用。

(综合报导)

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