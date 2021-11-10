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位于南亚次大陆的印度面积约328万平方公里，人口超过13亿，预计将在近年内超过中国成为全球人口第一大国。
印度国内种族众多，语言繁杂，宗教信仰多样。印度经济近年增长迅速，但全国依然有大量民众生活在温饱线以下。印度与巴基斯坦、中国之间存有领土争端，至今未平息。
周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。
在联合国气候大会上，中国国家主席习近平无法以视频现身，仅透过书面方式做出三点建议。美国总统拜登则为美国退出《巴黎气候协定》致歉，也承诺美国将在对抗气候变化中扮演领导角色。
27日，印度外交部批评中国新通过的《陆地国界法》会对两国原本已经持续多年的边界纠纷造成更多的负面影响。同一天，印度试射一枚据称可打击中国全境的弹道导弹。
在中印因领土争议而关系紧张的背景下，中国新通过《陆地国界法》，赋予军队更大权力管理、防卫与14个国家相邻的2.2万公里长的陆地边界。北京称赞该法将使生活在边界附近的民众受益。
印度南部地區遭逢暴雨襲擊，造成數十人喪生。專家認為，氣候變遷將導致未來該區面臨更多類似極端天氣事件。
中印边界摩擦不断，经过双方指挥官新一轮会面后，已长达17个月的对峙局势有望缓解吗？
米纳克西·阿玛已近80岁，仍在教授印度最古老的武术卡拉里（Kalari），也被称为卡拉里帕亚特(kalaripayattu)。她特别鼓励女孩们学习，以帮助应对性暴力问题。
印度媒体报道称，上周中印军队曾在阿鲁纳恰尔邦实际控制线发生对峙，约200名中国士兵试图“越境”破坏印度的防卫工事，部分中方士兵曾被短暂扣押。
美国副国务卿舍曼本周出访印度，她在参加印度思想峰会时表示，美国会在符合美国利益的情况下与中国合作，但在美国或伙伴的利益受到损害时将挑战中国。她也强调，经济胁迫不是建立一个强大国际经济的途径。
印度羽毛球运动员辛度（PV Sindhu）是世锦赛的女子单打冠军，两度在奥运会上夺牌。这位印度最棒的羽毛球运动员向德国之声讲述了她的故事和思考。
本次“四方安全对话”峰会的正式议题是“科研合作与交流”，但实际上，美国总统、日本首相、印度总理、澳大利亚总理9月24日在白宫的会晤，主要还是谈论如何抗衡中国。
CNN报道称，一名美国情报官员9月早些时候随中情局局长在印度出差时，出现了一系列疑似与“定向能”攻击有关的症状。这些症状与2016年美国驻古巴大使馆工作人员疑似遭受攻击时基本一致。
美英澳三国宣布建立军事同盟后，印尼和马来西亚担心东南亚会成为超级大国展开竞争的前沿阵地，而菲律宾对赞扬此举有助于重建印太地区的军事均衡。
中印外长在杜尚别会晤。印度外长苏杰生表示已经告诉中方，只有当两国都从有争议的喜马拉雅边境冲突中撤出军队时，双边关系才会发展。王毅说，中方始终本着积极态度妥善处理中印边境问题。
以美国为首的外国军队撤出阿富汗之后，塔利班重掌大权。国际层面都出现了哪些重要互动，塔利班得到承认的可能性是否存在？
中国近日在海拔4000多米的雪域高原开展“雪域使命-2021”演习。据中国媒体报道，西藏军区组织所属的10多个旅团、近万名士兵参加了演习，显示了解放军“维护中国边境和西藏稳定的决心“。
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