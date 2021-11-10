担忧更多边境冲突 中国首次通过"陆地国界法"

在中印因领土争议而关系紧张的背景下，中国新通过《陆地国界法》，赋予军队更大权力管理、防卫与14个国家相邻的2.2万公里长的陆地边界。北京称赞该法将使生活在边界附近的民众受益。