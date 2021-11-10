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印度

位于南亚次大陆的印度面积约328万平方公里，人口超过13亿，预计将在近年内超过中国成为全球人口第一大国。

印度国内种族众多，语言繁杂，宗教信仰多样。印度经济近年增长迅速，但全国依然有大量民众生活在温饱线以下。印度与巴基斯坦、中国之间存有领土争端，至今未平息。

DEUTSCHLAND, KOENIGSWINTER, 29.04.1994, Dalai Lama (S.H. Tenzin Gyatso), geistliches und politisches Oberhaupt der Tibeter, in Bonn. U.B.z. ihn während eines Pressetermins im Gästehaus der Bundesregierung auf dem Petersberg. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

达赖喇嘛：中共领导人不懂文化多样性 10.11.2021

周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。
211030 -- BEIJING, Oct. 30, 2021 -- Chinese President Xi Jinping addresses the first session of the 16th Group of 20 G20 Leaders Summit via video link in Beijing, capital of China, Oct. 30, 2021. CHINA-BEIJING-XI JINPING-G20 SUMMIT CN LixXueren PUBLICATIONxNOTxINxCHN

未获视频连结 习近平缺席气候峰会 03.11.2021

在联合国气候大会上，中国国家主席习近平无法以视频现身，仅透过书面方式做出三点建议。美国总统拜登则为美国退出《巴黎气候协定》致歉，也承诺美国将在对抗气候变化中扮演领导角色。
ARCHIV 2009 *** FILE PHOTO: A signboard is seen from the Indian side of the Indo-China border at Bumla, in the northeastern Indian state of Arunachal Pradesh, November 11, 2009. REUTERS/Adnan Abidi/File Photo

印度指责中国在边境紧张局势下通过新《国界法》 28.10.2021

27日，印度外交部批评中国新通过的《陆地国界法》会对两国原本已经持续多年的边界纠纷造成更多的负面影响。同一天，印度试射一枚据称可打击中国全境的弹道导弹。
Indian Army soldiers stand next to a Bofors gun positioned at Penga Teng Tso ahead of Tawang, near the Line of Actual Control (LAC), neighbouring China, in India's Arunachal Pradesh state on October 20, 2021. (Photo by Money SHARMA / AFP) (Photo by MONEY SHARMA/AFP via Getty Images)

担忧更多边境冲突 中国首次通过"陆地国界法" 25.10.2021

在中印因领土争议而关系紧张的背景下，中国新通过《陆地国界法》，赋予军队更大权力管理、防卫与14个国家相邻的2.2万公里长的陆地边界。北京称赞该法将使生活在边界附近的民众受益。
This photograph provided by the Indian Navy and taken from a naval helicopter shows the scene after a landslide triggered by heavy rains in the western ghats mountains at Koottickal in Kottayam district, southern Kerala state, India, Sunday, Oct.17, 2021. Bodies of six people have been recovered, and rescuers are searching for those feared missing. (Indian Navy via AP)

印度：大洪水來襲 南部喀拉拉邦災情頻傳 19.10.2021

印度南部地區遭逢暴雨襲擊，造成數十人喪生。專家認為，氣候變遷將導致未來該區面臨更多類似極端天氣事件。

An Indian army soldier keeps guard on top of his vehicle as their convoy moves on the Srinagar- Ladakh highway at Gagangeer, northeast of Srinagar, Indian-controlled Kashmir, Tuesday, Sept. 1, 2020. India said Monday its soldiers thwarted â€œprovocativeâ€ movements by Chinaâ€™s military near a disputed border in the Ladakh region months into the rival nationsâ€™ deadliest standoff in decades. China's military said it was taking â€œnecessary actions in response, without giving details. (AP Photo/Mukhtar Khan)

为边境摩擦举行新会谈 中国：印度要求不实际 11.10.2021

中印边界摩擦不断，经过双方指挥官新一轮会面后，已长达17个月的对峙局势有望缓解吗？

教授传统武术的78岁印度婆婆 08.10.2021

米纳克西·阿玛已近80岁，仍在教授印度最古老的武术卡拉里（Kalari），也被称为卡拉里帕亚特(kalaripayattu)。她特别鼓励女孩们学习，以帮助应对性暴力问题。
An Indian border security forces soldier Stand guard in Srinager-Ladakh National Highway at Gagangeer on Tuesday, following deadly clashes along the disputed border with china. (Photo by Sajad Hameed/Pacific Press)

中印边境再爆摩擦 200中国士兵越界遭短暂扣押 08.10.2021

印度媒体报道称，上周中印军队曾在阿鲁纳恰尔邦实际控制线发生对峙，约200名中国士兵试图“越境”破坏印度的防卫工事，部分中方士兵曾被短暂扣押。
21.07.2021 Senior diplomats of S. Korea, U.S. and Japan meet U.S. Deputy Secretary of State Wendy Sherman attends a joint press conference with South Korea's First Vice Foreign Minister Choi Jong-kun and Japanese Vice Foreign Minister Takeo Mori at the Iikura Guest House in Tokyo on July 21, 2021, after holding trilateral talks to discuss North Korea's nuclear program and other regional and global issues. (Yonhap)/2021-07-21 11:38:39/

美副国务卿：“已做好与中国激烈竞争的准备” 07.10.2021

美国副国务卿舍曼本周出访印度，她在参加印度思想峰会时表示，美国会在符合美国利益的情况下与中国合作，但在美国或伙伴的利益受到损害时将挑战中国。她也强调，经济胁迫不是建立一个强大国际经济的途径。

专访印度羽毛球明星 26.09.2021

印度羽毛球运动员辛度（PV Sindhu）是世锦赛的女子单打冠军，两度在奥运会上夺牌。这位印度最棒的羽毛球运动员向德国之声讲述了她的故事和思考。
President Joe Biden walks to the Quad summit with from left, Australian Prime Minister Scott Morrison, Indian Prime Minister Narendra Modi, and Japanese Prime Minister Yoshihide Suga, in the East Room of the White House, Friday, Sept. 24, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

美日澳印聚首白宫 四方对话剑指中国 25.09.2021

本次“四方安全对话”峰会的正式议题是“科研合作与交流”，但实际上，美国总统、日本首相、印度总理、澳大利亚总理9月24日在白宫的会晤，主要还是谈论如何抗衡中国。
William Burns, nominee for Central Intelligence Agency director, testifies during his Senate Select Intelligence Committee confirmation hearing, Wednesday, Feb. 24, 2021, on Capitol Hill in Washington. (Tom Williams/Pool via AP)

美情报人员印度出差时疑患“哈瓦那综合症” 22.09.2021

CNN报道称，一名美国情报官员9月早些时候随中情局局长在印度出差时，出现了一系列疑似与“定向能”攻击有关的症状。这些症状与2016年美国驻古巴大使馆工作人员疑似遭受攻击时基本一致。
Hand out photo dated July 6, 2020 of The aircraft carriers USS Ronald Reagan (CVN 76) and USS Nimitz (CVN 68) and their carrier strike groups (CSGs) steam in formation. Two US Navy aircraft carriers have resumed rare dual exercises in the South China Sea, the second time this month the massive warships have teamed up in the contested waters. The USS Ronald and USS Nimitz carrier strikes groups, comprising more than 12,000 US military personnel among the two aircraft carriers and their escorting cruisers and destroyers, were operating in the South China Sea as of Friday July 17, the US Pacific Fleet said in a statement. The presence of the Nimitz and Reagan in the South China Sea earlier this month marked the first time two US aircraft carriers have operated together there since 2014 and only the second time since 2001. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Jason Tarleton via ABACAPRESS.COM|

美英澳结盟 东盟各国反应不一 21.09.2021

美英澳三国宣布建立军事同盟后，印尼和马来西亚担心东南亚会成为超级大国展开竞争的前沿阵地，而菲律宾对赞扬此举有助于重建印太地区的军事均衡。
An Indian border security forces soldier Stand guard in Srinager-Ladakh National Highway at Gagangeer on Tuesday, following deadly clashes along the disputed border with china. (Photo by Sajad Hameed/Pacific Press)

印度外长：建议中印从冲突地区各自撤军 17.09.2021

中印外长在杜尚别会晤。印度外长苏杰生表示已经告诉中方，只有当两国都从有争议的喜马拉雅边境冲突中撤出军队时，双边关系才会发展。王毅说，中方始终本着积极态度妥善处理中印边境问题。

Taliban fighters sit in the cockpit of an Afghan Air Force aircraft at the airport in Kabul on August 31, 2021, after the US has pulled all its troops out of the country to end a brutal 20-year war -- one that started and ended with the hardline Islamist in power. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

德外长: 即便恢复使馆 也不等于承认塔利班政权 01.09.2021

以美国为首的外国军队撤出阿富汗之后，塔利班重掌大权。国际层面都出现了哪些重要互动，塔利班得到承认的可能性是否存在？
In this Sept. 14, 2017, photo, Pangong Tso lake is seen near the India China border in India's Ladakh area. India and China sought Wednesday, June 17, 2020, to de-escalate tensions following a fatal clash along a disputed border high in the Himalayas that left 20 Indian soldiers dead. The skirmish Monday in the desolate alpine area of Ladakh, in Kashmir, followed changes by India to the political status of Kashmir amid a geopolitical tug-of-war with the United States in the region. (AP Photo/Manish Swarup) |

亮剑印度？西藏军区举行大规模军演 26.08.2021

中国近日在海拔4000多米的雪域高原开展“雪域使命-2021”演习。据中国媒体报道，西藏军区组织所属的10多个旅团、近万名士兵参加了演习，显示了解放军“维护中国边境和西藏稳定的决心“。

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