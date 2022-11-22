小米在印度市场遭遇阻击，濒临停产

今年对于在印度的中国智能手机制造商来说，是艰难的一年 。市场龙头小米今年大部分时间都在与印度税务部门进行司法较量。上周，这场争斗达到了新高潮，由于印度法院拒绝解除对其价值 6.76 亿美元的当地资产的冻结，小米声称其在该国的业务“实际上已经被迫停止了”。