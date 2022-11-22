为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
位于南亚次大陆的印度面积约328万平方公里，人口超过13亿，预计将在近年内超过中国成为全球人口第一大国。
印度国内种族众多，语言繁杂，宗教信仰多样。印度经济近年增长迅速，但全国依然有大量民众生活在温饱线以下。印度与巴基斯坦、中国之间存有领土争端，至今未平息。
印度尼西亚11月21日发生严重地震，目前已造成至少268人丧生，另有上百人失踪、上千人受伤，成千上万的房屋倒塌。印尼总统佐科威访问受灾地区，承诺为受害家庭提供财政援助。
德国药店正在面临药品供应短缺的严重问题。行业联合会分析认为，全球化是造成药品供应短缺的主要原因，德国已将“世界药房”的头衔拱手让给印度和中国。另外，昂贵的能源和原材料价格也大大打击了药厂的生产积极性。
美国财政部长耶伦表示，她希望周一美中领导人举行的面对面会晤能推动世界上两个最大的经济体之间在经济议题上加强接触。耶伦还计划在巴厘岛停留期间与中国央行行长易纲举行会面。
本周一，印度尼西亚巴厘岛举行G20峰会前夕，美国总统拜登将同中国党和国家领导人习近平举行面对面的会谈。专家普遍认为，会谈是为中美紧张关系加筑"防护栏"，以防止局面失控，但双边关系则很难取得实质性的改善。
受北京严苛清零政策以及中美关系日趋紧张的影响，苹果公司计划将部分手机生产线转移至印度。苹果公司同中国的不解之缘难道要走到尽头了吗？
正在访问印度的美国财政部长耶伦表示，必须推动可信赖伙伴间的经济一体化进程，以减少对单一国家的经济依赖。
莫斯科方面周四确认，俄罗斯总统普京不会前往印尼巴厘岛、参加11月15日至16日举行的G20峰会。此前设想的俄乌首脑同台不会上演。那么这次峰会还有哪些看点？拜登与习近平的互动显然成为焦点。白宫表示，拜登与习近平将于11月14日会面。
韩国梨泰院、印尼足球场、上海外滩、圣地麦加、德国杜伊斯堡都发生过严重的踩踏事故，群众因恐慌而发生推挤进而造成伤亡。若遇到踩踏事故时如何“保命”？
印度西部一座吊桥突然发生断裂，事发时正有大批民众在桥上及其附近庆祝排灯节。事件造成130多人死亡，多人受伤，依然有人去向不明。
德国两家权威经济研究所的最新研究报告显示，虽然中国、印度等大经济体并未参与国际社会对俄罗斯和伊朗的制裁，但制裁已明显让俄罗斯和伊朗的社会富裕程度下降。
印度宣布成功测试从其第一艘国产核潜艇阿里汉特号发射弹道导弹的能力，成为世界上第六个可以在海陆空进行核打击和反核打击的国家。
今年对于在印度的中国智能手机制造商来说，是艰难的一年 。市场龙头小米今年大部分时间都在与印度税务部门进行司法较量。上周，这场争斗达到了新高潮，由于印度法院拒绝解除对其价值 6.76 亿美元的当地资产的冻结，小米声称其在该国的业务“实际上已经被迫停止了”。
联合国人权理事会10月6日以些微票数否决针对新疆人权情势进行辩论，但本来投了弃权票的乌克兰隔天却改变心意，表示要改为「赞成立场」。
印度女孩沛雅沙玛梦拼尽全力要成为女摔跤手。面对家人的不谅解和社会成见，她依然勇往直前。现在她有机会在家人和奥运铜牌摔跤手萨克马力面前证明自己的实力。
在联合国大会上，俄罗斯外长拉夫罗夫高调抨击西方的制裁政策旨在“毁灭俄罗斯”。同时他也为乌克兰东部占领区的“入俄公投”进行辩护，认为这是合法行为。中印外长则呼吁俄乌双方尽快重开谈判。
为了规避地缘政治风险以及中国严苛的防疫清零政策，苹果公司正在逐渐减少在华生产的份额。摩根大通一项评估显示，截至2025年，每四部苹果手机中将有一部来自印度境内的工厂。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式