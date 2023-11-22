德语媒体：大国夹缝间的小国命运

《南德意志报》刊评指出，亲北京的候选人当选马尔代夫总统，并不一定会让这个印度洋岛国的日子更好过，毕竟在中印之间搞平衡具有极高的难度。《新苏黎世报》则注意到专制国家有结盟对抗的趋势，认为要想阻止习近平称霸世界，西方最好先帮助乌克兰人战胜普京。