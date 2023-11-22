为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
位于南亚次大陆的印度面积约328万平方公里，人口超过13亿，预计将在近年内超过中国成为全球人口第一大国。
印度国内种族众多，语言繁杂，宗教信仰多样。印度经济近年增长迅速，但全国依然有大量民众生活在温饱线以下。印度与巴基斯坦、中国之间存有领土争端，至今未平息。
針對先前澳洲潛水員疑似遭中國聲納攻擊的事件，澳洲總理阿爾巴尼斯是否曾當面向中國國家主席習近平提出抗議，正在澳洲國內引發質疑。有專家認為，澳洲正在為與中國改善關係而付出代價。
去年10月在美国上市的德国知名拖鞋品牌勃肯鞋将目光锁定中国、印度等市场，希望提高在亚洲的销售额，并强调产品将继续维持「德国制造」。
极端伊斯兰组织哈马斯10月发动恐袭后，以色列取撤销了多达上万名巴勒斯坦建筑工人的工作许可。印度劳工可能会填补这一空白。不过有人权组织喊话印度应拒绝以色列建筑部门的要求，不要将民众送往危险地区。
印度正举办2023年国际板球世界杯，球场上空弥漫着浓重的烟雾。严重的雾霾给运动员和球迷带来了困扰。比赛主办方已宣布禁止燃放烟花。印度当局计划以人工降雨改善首都空气质量。
作为美印「2+2」部长级对话的一部分，本次布林肯访印度的会谈重点在于印太地区和中国、以哈冲突以及乌克兰局势等。
尼泊尔加德满都西部周五午夜前夕发生严重地震，许多人在家中熟睡时遭遇了这场突如其来的灾难。强烈的震感甚至延伸到了远处的印度。
不久前取名为Whoosh的印度尼西亚首条高铁开始商业运营。这项铁路工程由中国公司承建、中方融资。有人提问，耗资巨大的此类工程是否造福于发展中国家的人民？
地缘政治关系日趋紧张的大背景之下，德国中小型企业在也努力减少对中国市场的依赖。除了增加在中国周边国家的投资外，他们还在尽力加强在华企业的独立运作能力。
在克服技术故障后，印度已于周六（10月21日）成功完成了一系列关键试飞中的首次任务。这些太空任务的成功展示了印度作为技术和太空强国的地位不断上升。
中国国家主席习近平周四与巴基斯坦总理卡卡尔会晤时表示，中国愿与巴基斯坦深化互利合作，同时也呼吁巴基斯坦保证中方人员安全。印度则批评中巴经济走廊项目缺乏对印度主权及领土完整性的尊重。与此同时，塔利班政府表示希望正式成为中巴经济走廊及“一带一路”的一部分。
《南德意志报》刊评指出，亲北京的候选人当选马尔代夫总统，并不一定会让这个印度洋岛国的日子更好过，毕竟在中印之间搞平衡具有极高的难度。《新苏黎世报》则注意到专制国家有结盟对抗的趋势，认为要想阻止习近平称霸世界，西方最好先帮助乌克兰人战胜普京。
印度执法部门对记者动用反恐怖主义法，最新例子是对新闻网站NewsClick进行的突击搜查。理由是该网站与中国有着密切联系。
短视频平台TikTok宣布，从周三起将停止在东南亚最大经济体印度尼西亚的电商业务。上周，印度尼西亚政府发布新规定，称为了保护数百万小型企业的利益，今后将不得在社交平台从事直接销售。
周二晚，新德里警方对多名记者的住所进行了突击搜查，新闻网站NewsClick的编辑和管理人员被捕。此前《纽约时报》曾披露该网站从一个亲中国的商人那里获取资助。与此同时，印度反对派和国际非政府组织对莫迪执政之下印度新闻自由状况的恶化提出批评。
据《金融时报》报道，印度政府已经要求加拿大在10月10日前撤出41名外交官，否则将取消其外交豁免权。渥太华和新德里之间因加拿大锡克教分离主义者被杀而引发的外交风波似乎正在进一步升级。
十月二日，印度尼西亚总统佐科宣布全长142公里的雅万高铁正式投入使用，这条高铁是印尼和东南亚境内的第一条高铁线路，速度最高可达每小时350公里。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式