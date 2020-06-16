 印度高调迎新战机 国防部长暗呛中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2020

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时政风云

印度高调迎新战机 国防部长暗呛中国

在中印关系因为致命边境对峙而变得紧张之际，印度举国关注新购买的战斗机。印度国防部长也利用这个机会向中国发出警告。

Frankreich Übergabe erster Rafale Kampfjet an Indien (Reuters/R. Duvignau)

印度在2019年向法国添购了第一架阵风战斗机，图中为印度国防部长辛格与图右法国国防部长马里，还有法国达索公司总裁塔皮在这架战机前的合照。

(德国之声中文网) 印度向法国购买的5架阵风战斗机周三(7月29日)降落在哈里亚纳邦的安巴拉空军基地。

印度总理莫迪用一条梵文推文欢迎这些喷气式飞机：「没有什么牺牲比得上国防；没有什么善举比得上国防；没有什么实践比得上国防。」

印度国防部长辛格 (Rajnath Singh)在一系列推文中说，这些战机将使印度空军 「更加强大，以遏制任何可能对我国构成的威胁」。

他甚至说：「如果说谁应该担心或批评印度空军的这种新能力，那就是那些想要威胁我们领土完整的人。」

辛格没有直接点名，但媒体和观察人士表示，他的言论显然是针对中国。

新战机风光亮相

为了迎接这5架价值数十亿美元的喷气式战机，印度官方出动一支水炮护卫队。

至今印度已经从法国购买了36架阵风战斗机，交易金额估计为94亿美元。全部计划于2021年底前交付。

据当地媒体报导，安巴拉空军基地周围为喷气式飞机的到来加强了安保，当地居民被警告不要站在屋顶上拍照或拍摄视频。

Indien Rajnath Singh in Srinagar (picture-alliance/dpa/F. Khan)

印度国防部长辛格 (Rajnath Singh)说，这批战斗机的到来象征「我们军事史上一个新时代的开始」。

DW.COM

据路透社援引印度政府圈内人士报道，中国本周一已开始在有争议的中印边界地带后撤军队。面对印度政府不会在冲突中轻易投降的强烈信号，中国似乎想先缓和局势，避免进一步正面冲突。

20名印度士兵在6月15日中印边界冲突中死亡，他们都属于部署在加勒万地区的比哈尔军团第16营士兵。路透社访问了13名遇难者的亲属，说明他们的亲人如何在海拔4267公尺的偏远荒山上，遭遇长达6个小时的夜间袭击。

中印边界发生严重流血冲突已过去一周。对事件的缘由经过，中国方面始终闭口不谈，甚至对伤亡人数也不予证实。外界获知的信息大多源自印度官员。本周，有更多当事人的讲述见诸媒体。

针对中国加强国防

中印双方在拉达克地区发生冲突后，两国都派遣了数千名军队前往该区，同时也进行缓解紧张局势的会谈。

印度虽然拥有140万人的军队，但认知到自己的军力落后中国和其他主要国家，所以积极购买阵风喷气式战机

在与核武邻国中国和巴基斯坦关系紧张的情况下，新德里也一直急于更新其老化的战斗机部队。虽然这项采购案被反对党批评涉及贪污，但印度政府坚决否认有任何不当。最高法院表示，没有证据表明需要进行调查。

盖特豪斯智库国际安全研究专家帕蒂尔 （Sameer Patil）说，这些喷气式战斗机是急需的「战力推进器」。

他说:「这将帮助印度应对中国高度的威胁，因为很明显，目前在拉达克的领土对峙将延续到冬季。」

购买法国喷气式战机也标志着印度在购买国防装备上的重大转变: 传统上，印度偏好俄罗斯国防装备。

在购买5架战机之后，印度表示还需要为其海军和空军增加150多架喷气式战机。原交易对象法国达索公司也表示会争取这笔大订单。

邹宗翰/张慈(法新社)

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