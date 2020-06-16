印度高调迎新战机 向中印边境增兵3.5万

(德国之声中文网) 印度向法国购买的5架阵风战斗机周三(7月29日)降落在哈里亚纳邦的安巴拉空军基地。

印度总理莫迪用一条梵文推文欢迎这些喷气式飞机：「没有什么牺牲比得上国防；没有什么善举比得上国防；没有什么实践比得上国防。」

印度国防部长辛格 (Rajnath Singh)在一系列推文中说，这些战机将使印度空军 「更加强大，以遏制任何可能对我国构成的威胁」。

他甚至说：「如果说谁应该担心或批评印度空军的这种新能力，那就是那些想要威胁我们领土完整的人。」

辛格没有直接点名，但媒体和观察人士表示，他的言论显然是针对中国。

新战机风光亮相

为了迎接这5架价值数十亿美元的喷气式战机，印度官方出动一支水炮护卫队。

至今印度已经从法国购买了36架阵风战斗机，交易金额估计为94亿美元。全部计划于2021年底前交付。

据当地媒体报导，安巴拉空军基地周围为喷气式飞机的到来加强了安保，当地居民被警告不要站在屋顶上拍照或拍摄视频。

印度国防部长辛格 (Rajnath Singh)说，这批战斗机的到来象征「我们军事史上一个新时代的开始」。

针对中国加强国防

中印双方在拉达克地区发生冲突后，两国都派遣了数千名军队前往该区，同时也进行缓解紧张局势的会谈。

印度虽然拥有140万人的军队，但认知到自己的军力落后中国和其他主要国家，所以积极购买阵风喷气式战机

在与核武邻国中国和巴基斯坦关系紧张的情况下，新德里也一直急于更新其老化的战斗机部队。虽然这项采购案被反对党批评涉及贪污，但印度政府坚决否认有任何不当。最高法院表示，没有证据表明需要进行调查。

盖特豪斯智库国际安全研究专家帕蒂尔 （Sameer Patil）说，这些喷气式战斗机是急需的「战力推进器」。

他说:「这将帮助印度应对中国高度的威胁，因为很明显，目前在拉达克的领土对峙将延续到冬季。」

购买法国喷气式战机也标志着印度在购买国防装备上的重大转变: 传统上，印度偏好俄罗斯国防装备。

在购买5架战机之后，印度表示还需要为其海军和空军增加150多架喷气式战机。原交易对象法国达索公司也表示会争取这笔大订单。

印度总理此前曾亲自前往拉达克边境地区进行访问

“何一方增派的部队都不会撤退”

据南华早报、彭博社等媒体报道，印度将向喜马拉雅山边界的争议地带增派部队35000人。

印度多名高级官员匿名向媒体透露，增兵之举将令全长3488公里的边境实际控制线的现状发生改变，同时也会让印度目前已捉襟见肘的军事预算更加紧张。

报道援引总部位于新德里的智库印度联合情报研究所负责人、退休少将夏尔马（B K Sharma）称，“边境实际控制线的状况已经发生永久性改变， 至少在拉达克（Ladakh）地区如此。除非中印最高领导层达成和解，任何一方增派的部队都不会撤退。”

邹宗翰/张慈(法新社，南华早报等)

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