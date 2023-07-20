印度：高法和莫迪谴责曼尼普尔暴力事件

（德国之声中文网）印度最高法院和总理莫迪周四（7月20日）谴责了东北部曼尼普尔邦（Manipur）两名妇女惨遭袭击的事件。与此同时，事发地区曼尼普尔邦的种族暴力仍在继续。

莫迪在议会会议前表示：“任何民间社会都应该为此感到羞耻。”莫迪说：“犯罪分子不会被放过。发生在曼尼普尔的女儿们身上的事情永远不会得到原谅。”他敦促各邦政府领导人确保妇女的安全，并表示这一事件是 “任何文明国家的耻辱”。他补充说：“我的内心充满了痛苦和愤怒。”

在他发表这番言论之前，欧洲议会敦促他保护印度的少数民族，并对曼尼普尔的暴力事件采取行动。印度最高法院也要求中央和地方政府立即采取措施打击暴力行为。

“我们对昨天流传的视频深感不安。我们对此深表关切。现在是政府采取措施的时候了。”新德里电视台报道称，印度首席大法官钱德拉楚德（DY Chandrachud）说：“这是不可接受的。”他还要求各国政府向法院通报情况：“我们认为，法院必须了解政府采取的措施，以便对此类暴力行为的实施者进行起诉。媒体所描述的情况和出现的视频表明存在严重违反宪法的行为。”这位首席大法官说。

警方实施了首轮逮捕

社交媒体上出现了几段视频，显示两名库奇部落的妇女据称被一群暴徒拖到田野里轮奸，并被赤身裸体地游街示众。

曼尼普尔邦首席部长辛格（Biren Singh）在推特上说，视频曝光后，曼尼普尔警方于周四上午实施了首轮逮捕，但没有说明逮捕了多少人。

她曾被泼硫酸 却把悲剧转化成力量

“目前正在进行彻底调查，我们将确保对所有肇事者采取严厉行动，包括考虑判处死刑的可能性。”辛格说，“让我们知道，我们的社会绝对容不下这种令人发指的行为。”

曼尼普尔的种族暴力仍在继续

近两个月来，曼尼普尔邦，尤其是其首府英帕尔，一直处于混乱之中，因为占多数的迈特族（Meitei）和占少数的库奇族（ Kuki）之间的暴力冲突持续不断。在迈特族要求被承认 “在册部落”之后，双方爆发了致命冲突。根据印度宪法，“在册部落”身份可以带来经济利益、政治权力以及政府工作和教育方面的配额。

库奇部落则要求首席部长辞职。在随后发生的暴力事件中，数以百计的房屋、商店、教堂和其他建筑被愤怒的暴徒烧毁，数千人无家可归。自 5 月以来，已有 100 多人在冲突中丧生。

（路透社、美联社）

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