印度青年高失业率背后的原因是什么？

（德国之声中文网）贾格迪什·帕尔（Jagdish Pal）是来自印度北方邦（Uttar Pradesh）坎普尔市（Kanpur）的一名数学系毕业生。去年，这位21岁的年轻人申请了一份低级别的政府工作。然而，尽管是初级职位，竞争却异常激烈——共有超过7.5万人竞争这一职位，其中不少人甚至持有研究生学位。

“我知道我的学历对于职位而言过高了，但现在根本没有工作机会，所以我还是申请了。”他告诉德国之声。

许多印度年轻人都面临类似的情况。

尽管印度经济在快速增长，2023年第四季度增长了8.4%，但仍难以为每年进入劳动力市场的数百万印度年轻人创造足够多的工作岗位。

造成这一问题的原因之一是过去几十年来，印度经济增长主要依靠服务业的扩张来推动，但与制造业不同，服务业不属于劳动密集型行业。 “包容性增长要求为处在金字塔底部的人群迅速提供就业机会，而不仅仅是为那些处于工资和技能分布顶端的人群，”英国巴斯大学发展研究中心（Centre for Development Studies, University of Bath）客座教授桑托什·梅罗特拉（Santosh Mehrotra）告诉德国之声。

大学毕业生也面临失业问题

在印度，失业问题在大学毕业生中也持续存在。另一个严重问题是技能和期望之间存在巨大的不匹配，例如许多工作岗位都集中在农业和土木行业等领域，但这些岗位却无法满足受过教育的年轻人对工作的期待和需求。

人类发展研究所（IHD）和国际劳工组织（ILO）最新发布的《2024年印度就业报告》，对该国严峻的就业状况进行了描述。

根据该报告，印度失业劳动力人口中，青年占将近83%；受过中等或以上教育的年轻人占失业总人口的比例从2000年的35.2%增加到2022年的65.7%，几乎翻了一番。报告指出：“印度青年失业率目前高于全球水平。”

“印度经济未能在非农业领域为受过教育的年轻劳动力提供足够的、薪水不错的工作岗位——这在不断上升的高失业率中得到了体现。”

就业问题是否会成为大选的重要议题？

高失业率对莫迪政府而言是一大问题，印度将于4月19日迎来大选，选举为期六周，共分为七个阶段。

莫迪政府已将经济管理作为其竞选活动的核心内容。

过去三年里，印度政府已加大了对道路、桥梁和其他基础设施的投资，以此来推动经济增长并创造就业机会。

尽管做出了努力，但就业报告显示，对青年人而言工作机会仍然不足。

“失业是一个多方面的问题。需要在各个方面采取措施和行动。这在本质上是一个经济方面的问题，但它也有许多社会和政治层面的东西。”经济学家阿伦·库马尔（Arun Kumar）告诉德国之声。

“随着过去三十年来教育的普及化，印度劳动力受教育程度得到了提高，但就业机会几乎没有增长。这就是为什么受教育青年的失业问题变得如此严重的原因。”库马尔补充道。

反对党将高失业率问题归咎于莫迪政府

“莫迪政府对高失业率问题漠不关心，我们的青年人正在承受政府这种无动于衷的后果...国际劳工组织和人类发展研究所的报告明确指出，印度的失业问题十分严峻，”印度主要反对党国民大会党（Congress party）党主席马利卡琼·卡吉（Mallikarjun Kharge）在社交媒体平台X上写道。

随着选举临近，反对派试图将失业问题变成一个重要的竞选议题——印度是一个拥有大量年轻人口的国家，据估计65%的印度人年龄在35岁以下。

印度 - 汽车工业的未来市场

高失业率对女性影响严重

就业危机对女性的影响尤为严重。就业报告指出，在受过教育的失业青年中，女性所占比例远远高于男性。

报告还指出，印度也是全球女性劳动力参与率最低的国家之一，仅为约25%。

印度国家公共财政与政策研究所（National Institute of Public Finance and Policy）高级经济学家莱卡·查克拉博蒂（Lekha Chakraborty）表示，在印度，对于受过教育的人群，尤其是受过教育的女性，失业是一个严重问题。

“三个导致问题出现的原因分别是：缺乏全面的‘关怀经济’（care economy）所包含的基础设施政策，僵化的社会规范以及缺乏足够的技能，” 查克拉博蒂解释道：“如果我们将关怀经济纳入宏观经济政策中，国家的整体经济状况将会提高。针对劳动力市场对女性以及边缘化群体的歧视问题需要采取具体措施来解决。”

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。